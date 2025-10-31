Đề nghị cấm dùng AI mô phỏng khuôn mặt người nổi tiếng để lừa đảo, bôi nhọ

Sáng 31.10, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ đã trình bày báo cáo về dự thảo luật An ninh mạng sửa đổi.

Theo Bộ trưởng, những quy định được sửa đổi, bổ sung tập trung vào các vấn đề như bổ sung quy định về bảo đảm an ninh dữ liệu; bổ sung quy định về trách nhiệm định danh địa chỉ IP và cung cấp cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng.

Dự thảo luật cũng bổ sung quy định về kinh phí bảo vệ an ninh mạng của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước, tổ chức chính trị; bổ sung quy định về việc khuyến khích sử dụng sản phẩm, dịch vụ công nghiệp an ninh của Việt Nam...

Đồng thời, phân loại cấp độ hệ thống thông tin là việc xác định cấp độ an ninh mạng của hệ thống thông tin để áp dụng biện pháp bảo vệ tương ứng, phù hợp theo từng cấp độ tăng dần từ 1 đến 5.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Lê Tấn Tới ẢNH: GIA HÂN

Nhất trí về sự cần thiết ban hành luật, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Lê Tấn Tới cho hay, dự thảo luật đã khắc phục chồng chéo, mâu thuẫn về thẩm quyền, chức năng của luật An ninh mạng và luật An toàn thông tin mạng hiện nay.

Đặc biệt, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong bối cảnh chuyển đổi số sâu rộng và tình hình tấn công mạng, tội phạm mạng xuyên biên giới diễn biến phức tạp.

Cơ quan thẩm tra cho biết một số ý kiến đề nghị về rà soát, bổ sung các hành vi bị nghiêm cấm về an ninh mạng. Theo đó, đề nghị rà soát để bổ sung đầy đủ các hành vi bị nghiêm cấm, đặc biệt là các hành vi sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo dựng, chỉnh sửa, lan truyền thông tin sai sự thật, giả mạo danh tính nhằm vu cáo, lừa đảo, gây tổn hại an ninh quốc gia, trật tự xã hội. Cạnh đó, đại biểu cũng đề nghị không quy định lại các hành vi đã có trong bộ luật Hình sự.

Về phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng, có ý kiến đề nghị ngoài việc bảo vệ trẻ em, cần bổ sung đối tượng bảo vệ là những người yếu thế như người cao tuổi, người bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Đặc biệt, đề nghị bổ sung quy định phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi sử dụng AI mô phỏng khuôn mặt để lừa đảo, bôi nhọ, giả mạo danh tính người nổi tiếng hoặc người thân của họ.

Về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng, cơ quan thẩm tra cũng đề nghị rà soát kỹ nội dung cụ thể để chuyển từ "tiền kiểm" sang "hậu kiểm" trên cơ sở đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn về an ninh mạng (trừ các trường hợp đặc biệt) để giảm tối đa chi phí tuân thủ pháp luật.

Cơ quan thẩm tra cũng cho biết có ý kiến đề nghị cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, loại bỏ bớt các quy định về điều kiện cấp phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng và giấy chứng nhận hành nghề, hoặc chỉ quy định khung rồi giao Chính phủ quy định chi tiết.

Bên cạnh đó, đề nghị cần đánh giá tính khả thi của quy định "kinh phí bảo vệ an ninh mạng phải bảo đảm tối thiểu 10% trong tổng kinh phí triển khai đề án, dự án... công nghệ thông tin"...