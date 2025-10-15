Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đề xuất cấm các phần mềm AI 'thao túng nhận thức con người'

Tuyến Phan
Tuyến Phan
15/10/2025 21:21 GMT+7

Dự thảo đề xuất cấm phát triển, cung cấp, đưa ra thị trường các phần mềm AI 'thao túng nhận thức, hành vi của con người một cách có chủ đích'.

Ngày 15.10, Bộ Tư pháp công bố hồ sơ thẩm định dự án luật Trí tuệ nhân tạo. Dự thảo do Bộ KH-CN chủ trì soạn thảo.

- Ảnh 1.

Đề xuất cấm các phần mềm AI "thao túng nhận thức con người"

NGUỒN: AI

AI gây thiệt hại, ai sẽ chịu trách nhiệm?

Theo Bộ KH-CN, trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành công nghệ mũi nhọn của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Nhiều thách thức cũng đặt ra xung quanh các vấn đề về quản lý, đạo đức và an toàn.

Điển hình như các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân dù đã có nhưng chưa đủ chi tiết để giải quyết các bài toán đặc thù của AI (dữ liệu tổng hợp, dữ liệu ẩn danh, quyền được giải thích..).

Khoảng trống về trách nhiệm pháp lý khi AI gây thiệt hại cũng là vấn đề nhức nhối. Khi một hệ thống AI gây ra thiệt hại (xe tự lái gây tai nạn, phần mềm chẩn đoán y tế đưa ra kết quả sai…), ai sẽ chịu trách nhiệm, nhà phát triển, nhà sản xuất, người sử dụng, hay chính hệ thống AI?

Chưa kể, sự phát triển của AI đặt ra những nguy cơ an ninh phi truyền thống rất cấp bách. Công nghệ deepfake bị lạm dụng để tạo ra các thông tin sai lệch, bôi nhọ, lừa đảo; hay như hệ thống vũ khí tự động đặt ra các câu hỏi phức tạp về đạo đức và luật pháp quốc tế, đòi hỏi phải có quy định quản lý chặt chẽ…

Thực tế trên đòi hỏi cần xây dựng một đạo luật về AI. Điều này giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong môi trường số toàn cầu, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút đầu tư nước ngoài, thúc đẩy thương mại kỹ thuật số xuyên biên giới.

Cấm AI "thao túng nhận thức con người"

Tại dự thảo, Bộ KH-CN đề xuất phân chia 4 mức độ rủi ro của hệ thống trí tuệ nhân tạo.

Mức độ cao nhất là rủi ro không chấp nhận được, bao gồm: hệ thống được thiết kế, phát triển hoặc triển khai với mục đích trực tiếp thực hiện các hành vi bị pháp luật nghiêm cấm; hệ thống có mục đích hoặc tác động thực tế là thao túng nhận thức, hành vi của con người một cách có chủ đích, dẫn đến việc làm mất khả năng tự quyết và gây tổn hại nghiêm trọng về thể chất hoặc tinh thần; hệ thống được phát triển hoặc sử dụng nhằm chống phá Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xâm phạm an ninh quốc gia…

Các hệ thống trí tuệ nhân tạo có độ rủi ro nêu trên sẽ bị cấm phát triển, cung cấp, đưa ra thị trường hoặc đưa vào sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào tại Việt Nam; chỉ được nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, cơ sở giáo dục, môi trường thử nghiệm có kiểm soát.

3 mức độ còn lại là rủi ro cao, rủi ro trung bình và rủi ro thấp. Với rủi ro cao, trước khi lưu hành hoặc đưa vào sử dụng, hệ thống trí tuệ nhân tạo phải thực hiện đánh giá sự phù hợp, đồng thời chịu sự thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Nhà cung cấp hệ thống trí tuệ nhân tạo có rủi ro cao phải tuân thủ nhiều nghĩa vụ, trong đó thiết lập cơ chế tự động ghi nhật ký hoạt động của hệ thống để phục vụ truy vết, đánh giá an toàn, kiểm định định kỳ, xác định nguyên nhân sự cố và phân định trách nhiệm...

Đề xuất thành lập Ủy ban Quốc gia về trí tuệ nhân tạo

Dự thảo cũng đề xuất thành lập Ủy ban Quốc gia về trí tuệ nhân tạo, do Thủ tướng làm chủ tịch, để chỉ đạo, điều phối các hoạt động mang tính liên ngành và chiến lược về trí tuệ nhân tạo.

Thành phần của ủy ban bao gồm đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan, bảo đảm đầy đủ chức năng quản lý nhà nước về công nghệ, kinh tế, an ninh, quốc phòng, văn hóa, giáo dục; có sự tham gia với tỷ lệ phù hợp của các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện từ khu vực doanh nghiệp.

Bộ KH-CN là cơ quan thường trực của ủy ban, có trách nhiệm điều phối, vận hành cổng thông tin điện tử một cửa về trí tuệ nhân tạo và thực hiện nhiệm vụ do Thủ tướng giao.

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội: Tăng cường quản lý rủi ro tài sản số, trí tuệ nhân tạo

Chủ tịch Quốc hội: Tăng cường quản lý rủi ro tài sản số, trí tuệ nhân tạo

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh phải tăng cường quy định quản lý rủi ro, đặc biệt trong lĩnh vực tài sản số và trí tuệ nhân tạo để vừa khuyến khích đổi mới sáng tạo, vừa bảo vệ quyền lợi của người dân, doanh nghiệp.

Khám phá thêm chủ đề

trí tuệ nhân tạo AI AI thao túng con người trí tuệ nhân tạo thao túng con người
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận