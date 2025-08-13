Đề nghị có bộ sách giáo khoa dùng chung, từng bước miễn phí cho học sinh

Đề nghị được Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội Nguyễn Đắc Vinh nêu tại báo cáo thẩm tra dự thảo luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Giáo dục được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến sáng 13.8.

Cùng với bộ sách giáo khoa dùng chung, theo ông Vinh, Thường trực Ủy ban Văn hóa - Xã hội đề nghị Bộ GD-ĐT nghiên cứu từng bước miễn phí sách giáo khoa cho học sinh.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, thường trực cơ quan thẩm tra đề nghị Bộ GD-ĐT nghiên cứu theo hướng có bộ sách giáo khoa dùng chung

ẢNH: PHẠM THẮNG

Liên quan tới sách giáo khoa, tại tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, dự thảo luật chỉ sửa đổi để phân định rõ "sách giáo khoa" và "tài liệu giáo dục địa phương", khắc phục vướng mắc trong thực tiễn về định giá sách giáo khoa theo quy định của luật Giá.

Cùng đó, dự thảo luật cũng phân cấp từ UBND cấp tỉnh cho Sở GD-ĐT, giám đốc Sở GD-ĐT quyết định việc lựa chọn sách giáo khoa sử dụng ổn định trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn; đồng thời, tổ chức biên soạn tài liệu giáo dục địa phương.

Dự thảo luật cũng quy định hội đồng thẩm định cấp tỉnh thẩm định và UBND cấp tỉnh phê duyệt tài liệu giáo dục địa phương trong việc tổ chức thực hiện chương trình giáo dục phổ thông.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT quy định hội đồng thẩm định tài liệu giáo dục địa phương cấp tỉnh và tiêu chuẩn kỹ thuật về tài liệu giáo dục địa phương.

Liên quan tới nội dung này, ông Nguyễn Đắc Vinh cho hay, Thường trực Ủy ban tán thành với các đề xuất tại dự thảo.

Nêu ý kiến vấn đề này, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh, theo Nghị quyết 88 về chương trình giáo dục phổ thông, phải có một bộ sách giáo khoa phổ thông do Bộ GD-ĐT biên soạn. Ngoài ra, có nhiều bộ sách giáo khoa khác để thực hiện đúng chủ trương một chương trình, nhiều bộ sách giáo khoa.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho rằng cần thiết phải có một bộ sách giáo khoa của Nhà nước, do Bộ GD-ĐT biên soạn ẢNH: PHẠM THẮNG

"Vấn đề này Quốc hội cũng đã giám sát. Bộ GD-ĐT cũng đã hứa và đang triển khai thì tiếp tục khẩn trương triển khai", ông Định nêu và đề nghị sửa vào luật phù hợp để thể chế hóa Nghị quyết 29. "Việc một chương trình nhiều bộ sách thì T.Ư quyết định. Khi giảng dạy, việc chọn bộ sách nào cũng có quy định rất cụ thể. Nhưng nước nào cũng có một bộ của Nhà nước", ông Định nói thêm.

Thi tốt nghiệp THPT: Bỏ hay không?

Về thi tốt nghiệp THPT, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho hay, luật Giáo dục hiện hành quy định học sinh học hết chương trình THPT đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT thì được dự thi, đạt yêu cầu thì được người đứng đầu cơ quan chuyên môn về giáo dục thuộc UBND cấp tỉnh cấp bằng tốt nghiệp THPT.

Vấn đề này, trong thường trực cơ quan thẩm tra có 2 loại ý kiến. Loại ý kiến thứ nhất đề nghị vẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT và cho rằng, việc tổ chức kỳ thi để cấp bằng tốt nghiệp THPT là cần thiết để đánh giá mức độ đạt chuẩn giáo dục phổ thông của học sinh, cung cấp dữ liệu quốc gia cho việc nghiên cứu, xây dựng, điều chỉnh chính sách giáo dục và là nguồn thông tin tham khảo cho các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức tuyển sinh.

Kỳ thi này còn có ý nghĩa cấp bằng tốt nghiệp THPT hoặc cấp chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông cho mục đích liên thông và hội nhập hệ thống giáo dục quốc tế.

Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn trình tờ trình dự án luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Giáo dục tại phiên họp sáng 13.8 ẢNH: PHẠM THẮNG

Tuy nhiên, ý kiến này cho rằng, cần thiết kế quy định trong luật theo hướng, giao thẩm quyền ra đề thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT cho Bộ trưởng Bộ GD-ĐT. Cùng đó, giao cho các địa phương tổ chức kỳ thi để đảm bảo nghiêm túc, chất lượng vì đây là kỳ thi quốc gia để phân tích phổ điểm, đánh giá chất lượng học sinh và chất lượng các cơ sở giáo dục.

Các ý kiến này cũng đề nghị nghiên cứu tách kỳ thi tốt nghiệp phổ thông khỏi tuyển sinh đại học.

Loại ý kiến thứ hai đề xuất không tổ chức thi mà nên xét tốt nghiệp THPT để phù hợp với mục tiêu, tính chất của cấp học này; tương thích với xu hướng đổi mới đánh giá theo quá trình; giảm áp lực, tốn kém do thi cử. Việc tuyển sinh trung cấp, cao đẳng, đại học nên giao về cho cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp tổ chức tuyển sinh.

Liên quan vấn đề này, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đồng tình với phương án tiếp tục tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT. Tuy nhiên, ông Định không đồng tình với đề nghị nghiên cứu tách kỳ thi tốt nghiệp THPT ra khỏi tuyển sinh đại học.

"Hiện nay đã tách rồi, thi phổ thông là thi phổ thông, tuyển sinh đại học tự chủ của các trường. Trường đại học lấy kết quả tốt nghiệp để tuyển sinh là việc của trường, không phải bắt buộc. Có trường vẫn thi riêng, có trường thi thêm các môn năng khiếu... Nên dùng chữ tách là không đúng", ông Định nói, cho rằng, nếu quy định tách thì khi các trường đại học muốn dùng kết quả thi tốt nghiệp THPT để tuyển sinh lại không được, lại phải tổ chức mới thì có thể tốn kém hơn cho xã hội.