Đề nghị công nhận Khu di tích Óc Eo - Ba Thê là di sản thế giới

Theo đó, Bộ Ngoại giao, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết để gửi hồ sơ khoa học Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê tới Trung tâm Di sản thế giới UNESCO trước ngày 30.1 theo quy định của Công ước Di sản thế giới 1972 và pháp luật về di sản văn hóa; chú trọng phát huy vị trí, vai trò của Việt Nam trong các cơ chế điều hành của UNESCO; tích cực hỗ trợ Bộ VH-TT-DL, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang và các cơ quan liên quan trong việc triển khai các biện pháp cần thiết nhằm tạo đồng thuận của quốc tế ủng hộ cho việc công nhận Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê là di sản thế giới.

Hình ảnh Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê Ảnh: Nguyễn Khánh Trung Kiên

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang rà soát, chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung, số liệu, tính chính xác của hồ sơ khoa học Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê theo quy định của Công ước 1972 về bảo tồn di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới của UNESCO và pháp luật về di sản văn hóa; chủ trì, phối hợp với Bộ VH-TT-DL, Bộ Ngoại giao, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam và các cơ quan liên quan tiếp tục triển khai các biện pháp cần thiết, tạo thuận lợi cho quá trình UNESCO thẩm định, công nhận Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê là di sản thế giới.

Di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê nằm trên địa bàn tỉnh An Giang, có tổng diện tích quy hoạch bảo tồn khoảng 433,1 ha. Trong đó, diện tích khu vực sườn và chân núi Ba Thê (khu A) gần 144 ha, cánh đồng Óc Eo (khu B) trên 289 ha.

Di tích Óc Eo - Ba Thê là dấu tích quan trọng của nền văn minh Óc Eo, từng phát triển rực rỡ ở vùng Nam bộ từ thế kỷ 1 đến thế kỷ 7. Đây được xem là một trong những trung tâm giao thương lớn của vương quốc Phù Nam xưa, với hệ thống kênh rạch, kiến trúc, di vật khảo cổ phản ánh trình độ phát triển cao về kinh tế, văn hóa và tín ngưỡng.

Trước đó, vào năm 2012, di tích Óc Eo - Ba Thê được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt.

Văn hóa Óc Eo là một nền văn hóa cổ hình thành và phát triển ở vùng Nam bộ, được định danh vào năm 1944 bởi học giả người Pháp Louis Malleret. Đây là một nền văn hóa lớn trong lịch sử Việt Nam, gắn liền với đất nước, con người ở vùng châu thổ hạ lưu sông Mê Kông và có quan hệ mật thiết với lịch sử Đông Nam Á cổ đại.