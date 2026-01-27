Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa Khảo cứu

Đề nghị công nhận Khu di tích Óc Eo - Ba Thê là di sản thế giới

Thạch Anh
Thạch Anh
27/01/2026 12:21 GMT+7

Phó thủ tướng ủy quyền Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL rà soát kỹ, hoàn thiện và ký hồ sơ khoa học Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê gửi Trung tâm Di sản thế giới UNESCO theo quy định để để đề nghị công nhận và ghi vào danh mục di sản thế giới.

Theo đó, Bộ Ngoại giao, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết để gửi hồ sơ khoa học Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê tới Trung tâm Di sản thế giới UNESCO trước ngày 30.1 theo quy định của Công ước Di sản thế giới 1972 và pháp luật về di sản văn hóa; chú trọng phát huy vị trí, vai trò của Việt Nam trong các cơ chế điều hành của UNESCO; tích cực hỗ trợ Bộ VH-TT-DL, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang và các cơ quan liên quan trong việc triển khai các biện pháp cần thiết nhằm tạo đồng thuận của quốc tế ủng hộ cho việc công nhận Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê là di sản thế giới.

Đề nghị công nhận Khu di tích Óc Eo - Ba Thê là Di sản thế giới - Ảnh 1.

Hình ảnh Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê

Ảnh: Nguyễn Khánh Trung Kiên

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang rà soát, chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung, số liệu, tính chính xác của hồ sơ khoa học Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê theo quy định của Công ước 1972 về bảo tồn di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới của UNESCO và pháp luật về di sản văn hóa; chủ trì, phối hợp với Bộ VH-TT-DL, Bộ Ngoại giao, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam và các cơ quan liên quan tiếp tục triển khai các biện pháp cần thiết, tạo thuận lợi cho quá trình UNESCO thẩm định, công nhận Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê là di sản thế giới.

Di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê nằm trên địa bàn tỉnh An Giang, có tổng diện tích quy hoạch bảo tồn khoảng 433,1 ha. Trong đó, diện tích khu vực sườn và chân núi Ba Thê (khu A) gần 144 ha, cánh đồng Óc Eo (khu B) trên 289 ha.

Di tích Óc Eo - Ba Thê là dấu tích quan trọng của nền văn minh Óc Eo, từng phát triển rực rỡ ở vùng Nam bộ từ thế kỷ 1 đến thế kỷ 7. Đây được xem là một trong những trung tâm giao thương lớn của vương quốc Phù Nam xưa, với hệ thống kênh rạch, kiến trúc, di vật khảo cổ phản ánh trình độ phát triển cao về kinh tế, văn hóa và tín ngưỡng. 

Trước đó, vào năm 2012, di tích Óc Eo - Ba Thê được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt.

Văn hóa Óc Eo là một nền văn hóa cổ hình thành và phát triển ở vùng Nam bộ, được định danh vào năm 1944 bởi học giả người Pháp Louis Malleret. Đây là một nền văn hóa lớn trong lịch sử Việt Nam, gắn liền với đất nước, con người ở vùng châu thổ hạ lưu sông Mê Kông và có quan hệ mật thiết với lịch sử Đông Nam Á cổ đại.

Tin liên quan

Lập hồ sơ đề cử di sản thế giới cho di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê

Lập hồ sơ đề cử di sản thế giới cho di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê

Tỉnh An Giang đang tập trung thực hiện các bước thủ tục cuối cùng để gửi hồ sơ đề cử khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê là di sản thế giới.

Khám phá thêm chủ đề

Óc Eo Óc Eo - Ba Thê UNESCO Di tích khảo cổ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận