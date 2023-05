Đề nghị IMO hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực hàng hải

Chiều 12.5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Ki Tack Lim, Tổng thư ký Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO), đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Thủ tướng đánh giá cao chuyến thăm đầu tiên của Tổng thư ký IMO đến Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh chuẩn bị kỷ niệm 40 năm Việt Nam gia nhập IMO (1984 - 2024).

Đồng thời, cảm ơn những hỗ trợ quý báu của LHQ, trong đó có vai trò của IMO với Việt Nam những năm qua.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Ki Tack Lim

TTXVN

Thủ tướng cho biết Việt Nam coi phát triển kinh tế biển là một trong những mục tiêu hàng đầu trong chiến lược phát triển kinh tế đất nước, Việt Nam có 34 cảng biển đang hoạt động. Trong thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục đầu tư phát triển hệ thống cảng biển để nâng cao năng lực vận tải, dịch vụ hậu cần sau cảng, giảm chi phí logistics, đảm bảo an toàn, an ninh hàng hải, bảo vệ môi trường biển.

Thủ tướng cũng đề nghị IMO và Tổng thư ký Ki Tack Lim hỗ trợ Việt Nam trong quá trình xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật hàng hải và tham gia ký kết, triển khai các điều ước quốc tế về hàng hải nhằm bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và quyền tự do hàng hải, bảo vệ môi trường biển, đảm bảo quyền tự do đi lại trên biển được thông suốt, thuận lợi.

Tổng thư ký IMO Ki Tack Lim bày tỏ ấn tượng mạnh mẽ trước tầm nhìn, quyết tâm, nỗ lực, giải pháp của Việt Nam trong thực hiện mục tiêu giảm phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Tuy là nước đang phát triển, nhưng Việt Nam đang quyết tâm và nỗ lực hành động như một nước phát triển trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, ứng phó biến đổi khí hậu. Ông cũng khẳng định, IMO sẽ tích cực triển khai các đề xuất hợp tác theo ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, nhất là trong hỗ trợ đào tạo nhân lực.