Đề nghị kiểm điểm chủ tịch huyện vì ban hành kết luận thanh tra chưa chính xác

Kết luận 4 nội dung thanh tra chưa chính xác

Ngày 30.11, tin từ Thanh tra tỉnh Trà Vinh cho biết, ông Trần Văn Ba, Chánh thanh tra tỉnh này, vừa ban hành kết luận kiến nghị kiểm điểm chủ tịch huyện và thành viên đoàn thanh tra, sau thanh tra lại kết luận thanh của Chủ tịch UBND H.Cầu Kè về việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí mua sắm tài sản, đầu tư trang thiết bị, xây dựng cơ sở vật chất và nguồn kinh phí bổ sung ngoài dự toán giao đầu năm cho Phòng GD-ĐT H.Cầu Kè (giai đoạn 2020 - 2022).

Sau thanh tra lại, Thanh tra tỉnh Trà Vinh kiến nghị kiểm điểm chủ tịch huyện và thành viên đoàn thanh tra vì ban hành kết luận thanh tra chưa chính xác Ảnh: Nam Long

Theo đó, sau khi thanh tra lại 4 nội dung đã được Chủ tịch UBND H.Cầu Kè kết luận trong kết luận số 2 ngày 6.6.2023, Thanh tra tỉnh Trà Vinh xét thấy, trên cơ sở báo cáo, tham mưu của trưởng đoàn thanh tra huyện, Chủ tịch UBND huyện ban hành kết luận thanh tra chưa đảm bảo phù hợp và chưa kiểm tra, dẫn đến kết luận thanh tra số 2 chưa đảm bảo tính chính xác, khách quan, chưa đúng với tính chất, mức độ, hành vi vi phạm của từng người có liên quan như kết quả thanh tra lại.

Cụ thể, kết luận thanh tra số 2 của Chủ tịch UBND H.Cầu Kè xác định: bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng, kế toán Phòng GD-ĐT H.Cầu Kè, có hành vi tư lợi trong cung cấp nhiệt kế hồng ngoại đo trán cho 28 đơn vị trường học; bà Hằng làm sẵn hồ sơ để các trường học nhận hồ sơ về quyết toán và đã thu hồi số tiền 145 triệu đồng là chưa đủ cơ sở và chưa đảm bảo phù hợp. Tuy nhiên, với vai trò là kế toán Phòng GD-ĐT huyện, bà Hằng được giao nhiệm vụ trực tiếp giải quyết các công việc có liên quan đến các trường học như: tổng hợp dự toán, quyết toán... nhưng bà Hằng lại bán nhiệt kế cho các trường học để hưởng lợi nhuận với số tiền 37,8 triệu đồng là vi phạm quy định.

Kết luận thanh tra số 2 cũng nêu, bà Hằng có hành vi tham gia thành lập doanh nghiệp (là thành viên Hội đồng quản trị, phụ trách bộ phận Marketing - Kế toán doanh nghiệp) và được mẹ ruột ủy quyền quản lý, điều hành hoạt động doanh nghiệp, vi phạm quy định số 15-QĐ/TW ngày 28.8.2006 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng về đảng viên làm kinh tế tư nhân; bà Hằng có hành vi gây khó khăn, sách nhiễu trong công tác chuyên môn khi các trường học không thực hiện việc mua sắm tại cửa hàng của mình, gây bức xúc trong nội bộ...

Sau thanh tra lại, Thanh tra tỉnh Trà Vinh xác định các nội dung này không có cơ sở. Tuy nhiên, với vai trò là kế toán Phòng GD-ĐT huyện, bà Hằng đã cùng với mẹ ruột bán hàng cho các điểm trường là vi phạm quy định.

Kiến nghị kiểm điểm chủ tịch huyện và đoàn thanh tra

Kết luận thanh tra số 2 cũng nêu, bà Nguyễn Thị Thanh Liễu, Trưởng phòng GD-ĐT H.Cầu Kè, và bà Hằng chỉ định công ty khi các trường học mua sắm và chi hoa hồng... Tuy nhiên, sau khi thanh tra lại, nội dung này chưa chính xác.

Sau khi ban hành kết luận thanh tra số 2, Chủ tịch UBND H.Cầu Kè đã kỷ luật bà Nguyễn Thị Thanh Liễu bằng hình thức khiển trách; kỷ luật bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng bằng hình thức hạ bậc lương và bà Hằng đã nộp số tiền 145 triệu đồng.

Thanh tra tỉnh Trà Vinh xác định, hiện nay, các tổ chức, cá nhân có liên quan đã tổ chức thực hiện xong. Tuy nhiên, đối với việc kiến nghị thu hồi số tiền 145 triệu đồng từ bà Hằng (gồm tiền vốn cộng với lãi của việc bán 54 nhiệt kế và 10 triệu đồng do đoàn thanh tra huyện cập nhật sai số lượng nhiệt kế) là không đảm bảo phù hợp như kết quả thanh tra lại đã nêu. Do đó, phải hoàn trả 107,2 triệu đồng cho bà Hằng và chỉ thu hồi 37,8 triệu đồng lợi nhuận mà bà nhận được do vi phạm quy định về xung đột lợi ích.

Những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm nêu trên, trách nhiệm chính thuộc về các cá nhân tham gia đoàn thanh tra huyện đã báo cáo, tham mưu Chủ tịch UBND huyện ban hành kết luận thanh tra số 2 ngày 6.6.2023.

Từ đó, Thanh tra tỉnh kiến nghị, Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh Trà Vinh tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Trần Phong Ba, Chủ tịch UBND H.Cầu Kè, do có những hạn chế, thiếu sót như kết luận thanh tra lại đã nêu.

Kiến nghị Chủ tịch UBND H.Cầu Kè, kiểm điểm trách nhiệm đối với các cá nhân tham gia đoàn thanh tra do chịu trách nhiệm chính trong việc để xảy ra những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm như đã nêu; Thực hiện trình tự, thủ tục hoàn trả lại số tiền 107,2 triệu đồng cho bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng theo quy định.