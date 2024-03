Đề nghị kỷ luật các cựu lãnh đạo liên quan vụ Tập đoàn Phúc Sơn

UBKT T.Ư kết luận, bà Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, cựu Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, và ông Lê Duy Thành, Phó bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.



Theo UBKT T.Ư, các cá nhân nêu trên cũng vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; tiêu cực, nhận hối lộ, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Từ đó, UBKT T.Ư đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật bà Hoàng Thị Thúy Lan và ông Lê Duy Thành.

Cùng với lý do nêu trên, UBKT T.Ư cũng đề nghị cấp có thẩm quyền kỷ luật các ông Đặng Văn Minh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh; Cao Khoa, cựu Phó bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Hoàng Việt Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi.

Trước đó, các cá nhân nói trên đã bị Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam trong vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (Tập đoàn Phúc Sơn), Công ty cổ phần đầu tư thương mại và bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan. Bộ Công an cũng đã khởi tố bổ sung vụ án nhận hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi xảy ra tại Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Vĩnh Long và các đơn vị có liên quan. Tới nay, cơ quan chức năng đã khởi tố, bắt tạm giam 15 bị can.