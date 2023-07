Đề nghị kỷ luật cảnh cáo nguyên Giám đốc Sở Công thương Cà Mau

Liên quan thông tin ông Nguyễn Văn Đô, nguyên Giám đốc Sở Công thương Cà Mau, bị kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng vì kê khai tài sản không trung thực, ngày 17.7, ông Lê Văn Ngời, Chánh văn phòng UBND tỉnh Cà Mau thông tin, UBND tỉnh đang làm quy trình kỷ luật về mặt chính quyền đối với ông Đô.

Được biết, trước đó, tại cuộc họp vào ngày 7.7, các thành viên dự họp đã thống nhất đề nghị kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Đô.

Ông Nguyễn Văn Đô, nguyên Giám đốc Sở Công thương tỉnh Cà Mau, bị đề nghị cảnh cáo về mặt nhà nước vì kê khai tài sản không trung thực G.B.

Như Thanh Niên đã thông tin, khi còn đương nhiệm, ông Nguyễn Văn Đô bị tố cáo kê khai tài sản không trung thực. Sau khi tiếp nhận đơn, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Cà Mau tiến hành xác và xác định nội dung tố cáo là đúng.

Cụ thể, khi kê khai tài sản, ông Đô không kê khai theo quy định 3 thửa đất tại 3 địa điểm: TP.Cà Mau, xã Khánh An (H.U Minh, Cà Mau) và xã Lợi An (H.Trần Văn Thời, Cà Mau); không kê khai dự án năng lượng điện mặt trời tại xã Khánh An, với trị giá đầu tư khoảng 1,5 tỉ đồng. Sau khi có kết quả xác minh, trước khi ông Đô nghỉ hưu, chi bộ nơi ông sinh hoạt tổ chức kiểm điểm và có hình thức kỷ luật cảnh cáo.

Ngoài ra, ông Đô còn xây dựng công trình chăn nuôi, trồng trọt trên một phần diện tích đất trồng lúa nhưng không đăng ký biến động. Không thực hiện chăn nuôi, trồng trọt... theo tờ khai kinh tế trang trại là thực hiện không đúng theo Công văn số 7088/BCT-ĐL ngày 22.9.2020 của Bộ Công thương về việc hướng dẫn thực hiện phát triển năng lượng mặt trời về hệ thống điện năng lượng mặt trời trên mái nhà của công trình trồng trọt, chăn nuôi.



Nguyên giám đốc Sở Công thương cũng không kê khai, giải trình rõ ràng, đầy đủ, chính xác nguồn gốc tài sản tăng thêm đối với 2 hệ thống điện mặt trời mái nhà và số tiền 1,5 tỉ đồng đầu tư xây dựng 2 hệ thống điện này, là vi phạm điểm e, khoản 2, Điều 39, Quy định số 69-QĐ/TW ngày 6-7.2022 của Bộ Chính trị, quy định: "Kê khai tài sản giải trình biến động tài sản, nguồn gốc tài sản, thu nhập không trung thực".