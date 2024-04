Đề nghị kỷ luật cựu Bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ

Theo thông cáo của UBKT T.Ư, trong các ngày 2 - 3.4, tại Hà Nội, UBKT T.Ư đã họp kỳ thứ 39 dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Trần Cẩm Tú để xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật một số đảng viên vi phạm tại Đảng bộ các tỉnh Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc, Đắk Lắk và Bình Phước.

Ông Lê Viết Chữ (phải) và ông Phạm Hoàng Anh đã bị bắt CÔNG AN CUNG CẤP

UBKT T.Ư kết luận, các ông Lê Viết Chữ, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi; Phạm Hoàng Anh, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; Doãn Hữu Long, nguyên Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk; Đặng Gia Dũng, nguyên Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông, đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Ông Ma Ly Phước, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Phước, đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm nghiêm trọng luật Giao thông, luật Phòng, chống tác hại rượu, bia; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và đơn vị công tác, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Căn cứ quy định của Đảng, UBKT T.Ư đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật các ông Lê Viết Chữ, Phạm Hoàng Anh, Doãn Hữu Long, Đặng Gia Dũng, Ma Ly Phước.

Trước đó, hôm 28.3, ông Lê Viết Chữ, bị Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra hành vi nhận hối lộ trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và các cơ quan, đơn vị liên quan. Hồi năm 2020, ông Lê Viết Chữ từng bị Bộ Chính trị kỷ luật cảnh cáo do nhiều sai phạm khi giữ cương vị Bí thư Tỉnh ủy.

Ngày 28.3, ông Phạm Hoàng Anh cũng bị bắt để điều tra cáo buộc nhận hối lộ, liên quan vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn. Trước đó, cũng liên quan vụ án Phúc Sơn, Bộ Công an đã bắt tạm giam cả Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan và Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành cùng tội danh nhận hối lộ.