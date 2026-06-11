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Chính trị

Đề nghị Mỹ sớm đưa Việt Nam ra khỏi danh sách kiểm soát xuất khẩu D1, D3

Đậu Tiến Đạt
Đậu Tiến Đạt
11/06/2026 07:56 GMT+7

Ngày 10.6, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã tiếp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Christopher Landau nhân dịp thăm Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) 2026.

Tại buổi tiếp, Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc khẳng định Việt Nam nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại. 

Việt Nam đang đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng lực chống chịu của nền kinh tế.

Đề nghị Mỹ sớm đưa Việt Nam ra khỏi danh sách kiểm soát xuất khẩu D1, D3- Ảnh 1.

Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tiếp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Christopher Landau

ẢNH: VGP

Trên tinh thần đó, Việt Nam mong muốn hợp tác với các đối tác, trong đó có Mỹ trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng thể chế chính trị, điều kiện phát triển và lợi ích chính đáng của nhau. Phó thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam coi Mỹ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, mong muốn đưa quan hệ hai nước ngày càng sâu rộng và thực chất hơn nữa.

Phó thủ tướng nêu rõ, kinh tế - thương mại là động lực chính của quan hệ song phương; khẳng định Việt Nam luôn hoan nghênh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Mỹ đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, đồng thời đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ nhằm sớm kết thúc đàm phán Thỏa thuận thương mại đối ứng công bằng, cân bằng, trên cơ sở hài hòa lợi ích của cả hai bên.

Đối với các vấn đề Mỹ quan tâm, Phó thủ tướng khẳng định pháp luật Việt Nam nghiêm cấm mọi hình thức lao động cưỡng bức; Việt Nam kiên quyết chống và xử lý nghiêm các vi phạm về sở hữu trí tuệ.

Phó thủ tướng đánh giá tích cực hợp tác an ninh - quốc phòng, đề nghị hai bên triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã ký kết, đồng thời từng bước mở rộng sang các lĩnh vực cùng quan tâm khác.

Phó thủ tướng cũng đề nghị Mỹ tăng cường hợp tác phù hợp, hiệu quả trong khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; sớm đưa Việt Nam ra khỏi danh sách kiểm soát xuất khẩu D1, D3 và công nhận nền kinh tế thị trường của Việt Nam.

Về các vấn đề quốc tế và khu vực, Phó thủ tướng hoan nghênh Mỹ tiếp tục quan tâm, đóng góp tích cực và có trách nhiệm vào hòa bình, an ninh và phát triển của khu vực và thế giới.

Thứ trưởng Landau khẳng định Mỹ coi trọng quan hệ với Việt Nam và mong muốn một Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng sẽ tiếp tục đóng góp thiết thực cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới.

Đồng thời nhấn mạnh, Mỹ mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, trong đó có kinh tế - thương mại, năng lượng, an ninh - quốc phòng, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, khoáng sản thiết yếu, hàng không...

Thứ trưởng Landau cũng nhất trí hai bên cần phối hợp chặt chẽ nhằm triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, đẩy mạnh hợp tác thực chất, kiểm soát các khác biệt trên tinh thần cởi mở và xây dựng. Mỹ cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong các vấn đề khu vực và quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho biết, Chính phủ, Bộ Ngoại giao và cá nhân Tổng thống Donald Trump trân trọng, đánh giá cao sự tham gia của Việt Nam cùng với chuyến công tác Mỹ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza hồi tháng 2 năm nay; thể hiện cam kết và vai trò ngày càng tăng của Việt Nam trong đảm bảo và duy trì hòa bình tại khu vực cũng như trên thế giới.

Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Thứ trưởng Christopher Landau tin tưởng rằng, với nền tảng quan hệ đã được hai bên dày công xây dựng, Việt Nam và Mỹ có đủ điều kiện để tiếp tục phát triển quan hệ sâu rộng, thực chất hơn nữa; đóng góp tích cực vào một khu vực châu Á - Thái Bình Dương hòa bình và thịnh vượng.

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