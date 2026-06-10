Sáng 10.6, Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 (AFF) tiếp tục với các phiên thảo luận, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Christopher Landau là diễn giả đầu tiên phát biểu trong buổi sáng. Đây là lần đâu tiên, quan chức cấp cao của Mỹ tham dự và phát biểu tại diễn đàn.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Christopher Landau ẢNH: THẢO PHẠM

Ông Christopher Landau khẳng định lại cam kết của Mỹ về quan hệ song phương với Việt Nam nói riêng và ASEAN nói chung - khu vực năng động nhất thế giới và đất nước năng động nhất trong khu vực.

"Trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ, cả Tổng thống Trump và Ngoại trưởng Rubio đều đã công du khu vực, thể hiện cam kết của chúng tôi đối với ASEAN ở cả cấp độ đa phương và song phương", ông khẳng định.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ cũng bày tỏ xúc động trước sự nồng hậu của người dân Việt Nam, sự năng động của Hà Nội và những bước tiến to lớn mà Việt Nam và Mỹ đã đạt được trên hành trình từ kẻ thù trở thành bạn bè.

"Mỹ và Việt Nam là đối tác chiến lược toàn diện, một danh hiệu phản ánh chiều sâu, bề rộng và tham vọng của mối quan hệ giữa hai nước. Quan hệ đối tác song phương của chúng ta đang đạt được những tiến bộ đáng kể trên tất cả các lĩnh vực ưu tiên", ông nói.

Ông Christopher Landau khẳng định, Mỹ ủng hộ một Việt Nam mạnh mẽ, độc lập và thịnh vượng. "Đó không chỉ là lời nói suông. Đó là nguyên tắc chủ đạo đằng sau quan hệ đối tác của chúng tôi với Việt Nam và nó là nền tảng cho các chính sách và chương trình của chúng tôi. Quan hệ đối tác Mỹ - Việt Nam mang lại lợi ích cho cả hai dân tộc và củng cố an ninh, ổn định của khu vực này - điều vô cùng quan trọng đối với sự thịnh vượng toàn cầu", ông Landau nhấn mạnh.

Thứ trưởng Ngoại giao Landau cũng đánh giá cao vai trò ngày càng lớn của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế. Theo ông, việc Việt Nam tham gia các cơ chế quốc tế về hòa bình và ổn định, cũng như sẵn sàng đóng góp vào các nỗ lực gìn giữ hòa bình, thể hiện vai trò lãnh đạo mang tính xây dựng và có trách nhiệm của Việt Nam.

"Việt Nam không chỉ là một nhân tố quan trọng ở khu vực mà còn là một đối tác toàn cầu", ông Landau nhận định.



Cam kết hợp tác với ASEAN đảm bảo sự ổn định ở Biển Đông

Với ASEAN, Thứ trưởng Christopher Landau nhấn mạnh cam kết của Mỹ trong ủng hộ mạnh mẽ ASEAN. Tại Kuala Lumpur (Malaysia) vào tháng 10 năm ngoái, Tổng thống Trump đã nói rằng: "Thông điệp của tôi đối với các quốc gia Đông Nam Á là Mỹ ủng hộ các bạn 100% và chúng tôi muốn trở thành một đối tác vững mạnh, một người bạn tốt của các bạn trong nhiều thế hệ tiếp theo".

TS. Nguyễn Hùng Sơn, Giám đốc Học viện Ngoại giao và Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Christopher Landau tại phiên thảo luận về hợp tác Mỹ-ASEAN ẢNH: THẢO PHẠM

Ông Landau khẳng định, ASEAN sẽ tiếp tục là một trong những khu vực năng động nhất trên thế giới và Đông Nam Á đóng vai trò quan trọng trong an ninh và thịnh vượng chung của khu vực.

"Các lợi ích kinh tế của chúng tôi ở khu vực này rất quan trọng. Thương mại và đầu tư giữa Mỹ và ASEAN thể hiện ở việc 6.000 công ty Mỹ đang hoạt động hiệu quả trên khắp khu vực Đông Nam Á, hoạt động kinh doanh và đầu tư của ASEAN hỗ trợ hơn 625.000 việc làm trên khắp nước Mỹ. Tất cả 50 bang của Mỹ đều có quan hệ thương mại với các nước ASEAN", ông dẫn chứng.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ cũng nhấn mạnh quan hệ thương mại cần bảo đảm tính cân bằng, đồng thời cần sớm nhận diện và xử lý những điểm gây mất cân đối ngay từ đầu.

Vẫn theo Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, Mỹ cũng cam kết sẽ hợp tác với ASEAN trong việc đảm bảo sự ổn định ở Biển Đông, ủng hộ ASEAN đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) phù hợp với luật pháp quốc tế.