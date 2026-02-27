Đề nghị Trường CĐ Lý Tự Trọng hoàn trả hơn 20 tỉ đồng tạm thu học phí

Sở GD-ĐT TP.HCM đã ban hành thông báo điều chỉnh, cập nhật kết quả kiểm tra đột xuất việc triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trường CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM, thay thế Thông báo số 2361/TB-SGDĐT ngày 16.9.2025.

Thông báo cập nhật được căn cứ trên báo cáo số 815/BC-LTT-HCTC ngày 2.10.2025 và báo cáo số 960/BC-LTT-KHTC ngày 12.11.2025 của nhà trường.

Đề nghị trường khẩn trương hoàn trả số tiền đã tạm thu

Theo thông báo của Sở GD-ĐT, từ năm học 2020 – 2021 đến năm học 2024 – 2025, Trường CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM đã tạm thu học phí của 15.943 người học, với tổng số tiền 158.081.002.420 đồng.

Đến ngày 31.3.2025, trường đã hoàn trả cho 13.921 người học, với tổng số tiền 137.607.201.263 đồng. Tuy nhiên, 2.022 người học vẫn chưa được hoàn trả, với số tiền 20.468.801.157 đồng, trong đó riêng năm học 2024 – 2025 có 1.438 người học chưa nhận tiền với số tiền là 18.593.374.000 đồng.

Theo thông báo, việc hoàn trả tiền miễn, giảm học phí chưa được trường khẩn trương thực hiện và xử lý dứt điểm, dẫn đến số tiền miễn, giảm học phí của học sinh, sinh viên thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí còn tồn nhiều do các nguyên nhân như: sinh viên chưa cung cấp số tài khoản để nhận tiền, cung cấp sai số tài khoản… Tính đến thời điểm 31.3.2025, số tiền miễn, giảm học phí còn tồn chưa hoàn trả cho 2.022 người học là 20.468.801.157 đồng.

Số tiền trên là tính chung đối với học sinh, sinh viên thuộc các đối tượng được miễn, giảm học phí qua nhiều năm học (bao gồm tiền miễn, giảm học phí của khối cao đẳng, khối trung cấp T4…).

Trên cơ sở báo cáo số 960/BC-LTT-KHTC ngày 12.11.2025, tính đến thời điểm 11.11.2025, số tiền miễn, giảm học phí còn tồn chưa hoàn trả cho 418 học sinh, sinh viên là 3.598.658.640 đồng.

Kết quả tạm thu học phí từ năm học 2020-2021 đến năm học 2024-2025 tại Trường CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM

Sở GD-ĐT đề nghị trường chấm dứt việc tổ chức tạm thu học phí của học sinh, sinh viên thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí theo quy định tại Nghị định số 81/2021 kể từ năm học 2025 – 2026.

Đồng thời, Sở GD-ĐT đề nghị trường khẩn trương hoàn trả số tiền đã tạm thu của học sinh, sinh viên thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí theo quy định. Trong trường hợp không thể chi trả tiền miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên cần giải trình làm rõ nguyên nhân từng trường hợp và xác định trách nhiệm cá nhân, tổ chức có liên quan trong việc chậm trễ, không đảm bảo quyền lợi của học sinh, sinh viên. Tổ chức hoàn trả ngân sách Nhà nước số kinh phí đã thực hiện rút dự toán về tài khoản tiền gửi của đơn vị mở tại Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại.

Nhiều tồn tại trong phân công giảng dạy và tuyển sinh

Bên cạnh vấn đề học phí, Sở GD-ĐT cũng chỉ ra một số hạn chế trong hoạt động chuyên môn của nhà trường.

Theo thông báo, trường phân công giảng dạy môn học kỹ năng mềm cho các nhà giáo không có trình độ chuyên môn phù hợp.

Ngoài ra, trường phân công nhà giáo giảng dạy vượt quá định mức giờ giảng theo quy định. Trong đó, năm học 2022 - 2023 có 117 giảng viên giảng dạy vượt quá định mức giờ giảng theo quy định của 9 khoa với tổng số giờ là 40.773 giờ; năm học 2023 - 2024 có 76 giảng viên giảng dạy vượt quá định mức giờ giảng theo quy định của 11 khoa với tổng số giờ là 16.884 giờ.

Đặc biệt, có trường hợp 1 nhà giáo được phân công giảng dạy với khối lượng lớn và sĩ số lớp lớn (bình quân 350 HSSV/lớp) trong các năm học, gồm: Năm học 2021 – 2022, giảng dạy 5.885 giờ; Năm học 2022 –2023, giảng dạy 4.565 giờ; Năm học 2023 – 2024, giảng dạy 2.720 giờ; Năm học 2024 – 2025, giảng dạy 2.420 giờ.

Trong công tác tuyển sinh các lớp liên thông, một số nội dung trường thực hiện không phù hợp như: Ban hành các quyết định trúng tuyển có nội dung không phù hợp (khóa thực hiện tuyển sinh năm 2022 nhưng các quyết định công nhận trúng tuyển có thời gian ban hành vào cuối năm 2022, năm 2023, năm 2024, năm 2025); Đối tượng tuyển sinh không phù hợp với trình độ đào tạo (tốt nghiệp trình độ trung cấp không phù hợp với khối ngành đào tạo trình độ cao đẳng); Thời điểm người học trúng tuyển chưa có trình độ trung cấp để học liên thông lên trình độ cao đẳng (khóa học bắt đầu từ ngày 1.11.2022, tuy nhiên hồ sơ học viên có 33 người học có bằng trung cấp vào ngày 18.11.2022; 7 người học có bằng tốt nghiệp trung cấp ngày 9.1.2023 và 1 người học có bằng tốt nghiệp trung cấp ngày 5.5.2023)...

Về việc cắt xén nội dung của một số môn học nhưng vẫn thu học phí đầy đủ của sinh viên (môn tiếng Anh là 120 tiết nhưng thực tế chỉ tổ chức 75 tiết; môn phần mềm chuẩn đoán kỹ thuật ô tô chỉ tổ chức 15 tiết), theo thông báo, sau khi kiểm tra, rà soát các hồ sơ, dữ liệu do trường cung cấp, các môn học tiếng Anh, phần mềm chẩn đoán kỹ thuật ô tô chưa phát hiện việc cắt xén nội dung, thời lượng môn học như phản ánh.

Tuy nhiên, phát hiện có trường hợp thời gian đào tạo thể hiện trên thời khóa biểu không đúng với thời lượng môn học (môn kỹ năng mềm, thời khóa biểu thể hiện tổng thời gian giảng dạy là 55 tiết trong khi thời lượng môn học là 60 tiết).