Trường CĐ Lý Tự Trọng tạm thu sai 158 tỉ đồng học phí

Tạm thu học phí thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí là không đúng quy định

Theo thông báo của Sở GD-ĐT TP.HCM, từ năm học 2020-2021 đến năm học 2024-2025, Trường CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM tạm thu học phí của 15.943 người với số tiền hơn 158 tỉ đồng, đã hoàn học phí cho 13.921 người với số tiền 137,6 tỉ đồng. Tính đến 31.3.2025, còn 2.022 người chưa nhận với tổng số tiền là hơn 20,4 tỉ đồng.

Theo quy định, việc tạm thu học phí áp dụng cho đối tượng là “các cơ sở giáo dục ngoài công lập; cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học thuộc doanh nghiệp nhà nước, tổ chức kinh tế”, việc trường áp dụng quy định này để thực hiện tạm thu học phí của học sinh, sinh viên thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí năm học 2020 – 2021 (áp dụng theo Nghị định số 86/2015); Sau đó lập và rút dự toán kinh phí cấp bù tiền miễn, giảm học phí để hoàn trả số tiền tạm thu cho học sinh, sinh viên khi kết thúc năm học là không đúng quy định.

Tương tự đối với các năm học từ 2021- 2022 đến 2024- 2025, việc thực hiện tạm thu học phí của học sinh, sinh viên thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí là không đúng quy định tại Nghị định số 81/2021.

Theo báo cáo, Trường CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM có ban hành các thông báo về việc hoàn trả tiền miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên thuộc diện được miễn, giảm học phí khi kết thúc năm học và hoàn tất chương trình học của năm học đó (từ 10 tháng đến 12 tháng).

Sinh viên Trường CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM ẢNH: P.H

Qua kiểm tra, ghi nhận việc hoàn trả tiền miễn, giảm học phí chưa được trường khẩn trương thực hiện và xử lý dứt điểm, dẫn đến số tiền miễn, giảm học phí của học sinh, sinh viên thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí còn tồn nhiều (do các nguyên nhân như: sinh viên chưa cung cấp số tài khoản để nhận tiền, cung cấp sai số tài khoản…). Tính đến thời điểm ngày 31.3.2025, số tiền miễn, giảm học phí còn tồn chưa hoàn trả là hơn 20,4 tỉ đồng.

Số tiền tạm thu học phí của học sinh, sinh viên đầu năm học được trường ghi nhận là số thu học phí cùng với số thu học phí của các đối tượng khác không thuộc diện chính sách, số tiền này và các khoản thu khác được trường gửi vào tài khoản tiền gửi mở tại ngân hàng thương mại theo dõi chung. Trường chưa nộp toàn bộ số thu học phí vào Kho bạc Nhà nước để quản lý và sử dụng theo quy định. Vì lý do trên, tiền lãi ngân hàng phát sinh từ số tiền tạm thu (học phí) không thể tách riêng biệt với số thu của các khoản thu khác.

Số tiền tạm thu học phí của học sinh, sinh viên đầu năm học được trường ghi nhận là số thu học phí cùng với số thu học phí của các đối tượng khác không thuộc diện chính sách. Trường chưa cung cấp và báo cáo số liệu chi tiết về tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp và tình hình thực hiện trích nguồn thu sự nghiệp để tạo nguồn cải cách tiền lương đối với số tiền tạm thu (học phí).

Trường thực hiện hạch toán vào tài khoản thu học phí đối với số tiền tạm thu học phí của học sinh, sinh viên thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí và rút dự toán kinh phí cấp bù tiền miễn, giảm học phí về tài khoản tiền gửi của đơn vị mở tại Kho bạc Nhà nước để hoàn trả cho học sinh, sinh viên khi kết thúc năm học.

Tuy nhiên, đối với hai khoản tiền nêu trên, trường có thể hiện số liệu trong sổ sách kế toán nhưng không nêu rõ khoản tạm thu và khoản phải trả (số tiền tạm thu, số tiền tạm thu đã hoàn trả, số tiền tạm thu chưa hoàn trả) trong thuyết minh báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính hàng năm là không đúng quy định của Bộ Tài chính.

Cắt xén nội dung, chương trình học

Theo thông báo của Sở GD-ĐT TP.HCM, sau khi kiểm tra, rà soát các hồ sơ, dữ liệu do Trường CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM cung cấp, phát hiện có trường hợp thời gian đào tạo thể hiện trên thời khóa biểu không đúng với thời lượng môn học (môn kỹ năng mềm, thời lượng môn học là 60 tiết nhưng thời khóa biểu thể hiện tổng thời gian giảng dạy là 55 tiết).

Bên cạnh đó, Trường CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM tổ chức đào tạo trình độ cao đẳng liên thông từ trung cấp chưa phù hợp với quy định.

Các quyết định trúng tuyển của lớp đào tạo liên thông không phù hợp thời gian đào tạo của khóa. Trong đó, khóa thực hiện tuyển sinh năm 2022 nhưng có các quyết định công nhận trúng tuyển có thời gian ban hành vào cuối năm 2022, năm 2023, năm 2024, năm 2025.

Người học có trình độ trung cấp không phù hợp: người học tốt nghiệp trình độ trung cấp ngành tin học ứng dụng, bảo trì và sửa chữa ô tô nhưng lại xét trúng tuyển liên thông trình độ cao đẳng ngành công nghệ ô tô.

Bằng cấp người học cung cấp không phù hợp với thời gian nhập học của khóa học. Cụ thể, khóa học bắt đầu từ ngày 1.11.2022, tuy nhiên hồ sơ học viên có 33 người học có bằng trung cấp vào ngày 18.11.2022; 7 người học có bằng tốt nghiệp trung cấp ngày 9.1.2023 và 1 người học có bằng tốt nghiệp trung cấp ngày 5.5.2023.

Quyết định thành lập lớp (mở lớp) ban hành ngày 1.11.2022, tuy nhiên, nhiều quyết định trúng tuyển lớp hệ cao đẳng liên thông khóa 2022 (22C2B) ngành công nghệ ô tô có thời gian ban hành sau quyết định thành lập lớp.



Thông báo cũng xác định, trường phân công nhà giáo giảng dạy vượt quá định mức giờ giảng theo quy định. Trong đó, năm học 2022 - 2023 có 117 giảng viên giảng dạy vượt quá định mức giờ giảng theo quy định của 9 khoa với tổng số giờ là 40.773 giờ; năm học 2023 - 2024 có 76 giảng viên giảng dạy vượt quá định mức giờ giảng theo quy định của 11 khoa với tổng số giờ là 16.884 giờ.

Đặc biệt, có trường hợp giảng viên được phân công giảng dạy với khối lượng lớn và sĩ số lớp lớn (bình quân 350 học sinh-sinh viên/lớp) trong các năm học, gồm: năm học 2021 – 2022 giảng dạy 5.885 giờ; năm học 2022 –2023 giảng dạy 4.565 giờ; năm học 2023 – 2024, giảng dạy 2.720 giờ; năm học 2024 – 2025, giảng dạy 2.420 giờ.

Kiến nghị chuyển công an điều tra Sở GD-ĐT TP.HCM kiến nghị UBND thành phố xem xét, ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với 16 hành vi vi phạm của Trường CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM. Chuyển Công an TP.HCM để tiếp tục, điều tra làm rõ các dấu hiệu sai phạm của Trường ở các nội dung: Công tác quản lý, sử dụng tài chính công (việc tạm thu học phí, hoàn trả học phí tạm thu, sổ sách kế toán,…);

Công tác quản lý, sử dụng tài sản công;

Việc thực hiện các quy định liên quan luật Đấu thầu.



