Giáo dục

Trung tâm Anh ngữ Palm River Academy bị 'tuýt còi' vì loạt sai phạm trong tuyển sinh

Mạnh Cường
25/10/2025 14:33 GMT+7

Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng xử phạt vi phạm hành chính 35 triệu đồng đối với Trung tâm Anh ngữ Palm River Academy do để xảy ra nhiều sai phạm trong công tác tuyển sinh, giảng dạy.

Ngày 25.10, Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng cho biết vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 35 triệu đồng đối với Trung tâm Anh ngữ Palm River Academy do sai phạm trong công tác tuyển sinh, tổ chức giảng dạy.

Cụ thể, Palm River Academy (tại thôn Thanh Nhứt, P.Hội An Đông, TP.Đà Nẵng) được cấp phép hoạt động giảng dạy tiếng Anh nhưng lại quảng cáo tuyển sinh, tổ chức giảng dạy 7 lớp học các lứa tuổi từ mầm non đến THPT với tổng số 62 học viên.

Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng chỉ ra hàng loạt sai phạm tại trung tâm này như tuyển dụng và sử dụng giáo viên người Việt Nam không đúng tiêu chuẩn; sử dụng giáo viên người nước ngoài không đúng với nội dung, vị trí công việc ghi trên giấy phép lao động do Sở Nội vụ cấp.

Ngoài ra, cơ sở này còn quảng cáo, tuyển sinh, thông tin chương trình giảng dạy không đúng với đề án xin cấp phép. Các nội dung quảng cáo gây hiểu nhầm mô hình hoạt động là trường học.

Đà Nẵng: Palm River Academy bị 'tuýt còi' vì loạt sai phạm nghiêm trọng - Ảnh 1.

Trung tâm Anh ngữ Palm River Academy để xảy ra sai phạm trong công tác tuyển sinh, tổ chức giảng dạy

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Palm River Academy cũng tổ chức dạy các môn học và kỹ năng khác không được phép; tổ chức hoạt động bán trú cho học viên không thuộc chức năng, nhiệm vụ của trung tâm ngoại ngữ.

Đáng chú ý, Palm River Academy chưa có quy chế tổ chức hoạt động, nội quy, quy định chức năng, nhiệm vụ; không thực hiện công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục theo Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT của Bộ GD-ĐT.

Trước loạt sai phạm nêu trên, Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng quyết định xử phạt hành chính, đồng thời yêu cầu trung tâm này chấm dứt việc quảng cáo, tư vấn tuyển sinh gây hiểu nhầm mô hình trường học, không tổ chức hoạt động bán trú, chấm dứt giảng dạy các môn học và kỹ năng không thuộc chức năng trung tâm ngoại ngữ.

Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng cũng đề nghị các phòng chức năng phối hợp với Công an TP.Đà Nẵng, Sở Nội vụ, UBND P.Hội An Đông theo dõi, giám sát việc khắc phục sai phạm, quản lý hoạt động của Palm River Academy.

Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng yêu cầu Trung tâm Palm River Academy phải niêm yết kết luận kiểm tra tại trụ sở làm việc trong thời gian ít nhất 15 ngày liên tục và gửi báo cáo kết quả khắc phục về sở trước ngày 30.10.

