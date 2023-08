Ngày 3.8, ông Đàm Minh Tuấn, Phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng, cho biết vừa có tờ trình gửi UBND tỉnh Lâm Đồng về việc đề nghị truy tặng Huân chương dũng cảm cho anh Phạm Ngọc Anh, người tử vong khi giúp CSGT trong vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc.



Tìm kiếm các nạn nhân vụ sạt lở ở trạm CSGT đèo Bảo Lộc LÂM VIÊN

Theo ông Tuấn, sau khi thẩm định hồ sơ do Công an tỉnh Lâm Đồng trực tiếp xác nhận, kèm theo Tờ trình số 287/TTr-CAT-PX03 ngày 3.8.2023; đối chiếu với các quy định hiện hành, Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng kính đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét, trình Ban Thi đua - Khen thưởng T.Ư, sau đó trình Thủ tướng Chính phủ, kính trình Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm cho anh Phạm Ngọc Anh.

Như Thanh Niên đã thông tin, trước đó vào chiều 30.7, do trời mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến đèo Bảo Lộc bị sạt lở nhiều điểm. Khoảng 14 giờ 30 cùng ngày, anh Phạm Ngọc Anh đang hỗ trợ các chiến sĩ CSGT di dời phương tiện, trang thiết bị tại Trạm CSGT Bảo Lộc thì xảy ra sạt lở nghiêm trọng, làm 3 CSGT và anh Anh tử vong.

Anh Phạm Ngọc Anh (23 tuổi, quê Thanh Hóa), từng tham gia nghĩa vụ công an nhân dân tại Công an tỉnh Lâm Đồng từ tháng 3.2021 - 6.2023, sau khi xuất ngũ thì về H.Đạ Huoai (Lâm Đồng) sinh sống.

Đại tá Đinh Xuân Huy, Phó giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đến thăm và hỗ trợ gia đình nạn nhân Phạm Ngọc Anh 50 triệu đồng LÂM VIÊN

Ngày 1.8, đại tá Đinh Xuân Huy, Phó giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã đến viếng thăm, chia buồn với thân nhân gia đình anh Phạm Ngọc Anh. Với tinh thần tương thân tương ái, Công an tỉnh Lâm Đồng trích 50 triệu đồng từ quỹ nghĩa tình đồng đội trao cho thân nhân anh Phạm Ngọc Anh để hỗ trợ gia đình đưa nạn nhân về quê an táng. Trước đó, tỉnh Lâm Đồng đã hỗ trợ thân nhân anh Phạm Ngọc Anh 50 triệu đồng.