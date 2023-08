Trao bằng Tổ quốc ghi công 3 CSGT hy sinh trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc

Ngày 1.8, thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, đến Lâm Đồng thăm viếng 3 chiến sĩ CSGT hy sinh trong vụ sạt lở đất đèo Bảo Lộc, đồng thời tổ chức trao bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình 3 liệt sĩ.

Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an trao bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình liệt sĩ Nguyễn Khắc Thường LÂM VIÊN

Thiếu tướng Lê Văn Tuyến đã đến viếng các liệt sĩ: Nguyễn Khắc Thường (TT.Liên Nghĩa, H.Đức Trọng), Lê Ánh Sáng (P.2, TP.Bảo Lộc) và Lê Văn Thành (P.11, TP.Đà Lạt). Tại gia đình các liệt sĩ, thiếu tướng Lê Văn Tuyến chia sẻ sự mất mát to lớn đối với gia đình, người thân các chiến sĩ CSGT đã hy sinh do sạt lở đất trên đèo Bảo Lộc trong khi làm nhiệm vụ, mong thân nhân các liệt sĩ sớm vượt qua nỗi đau thương, mất mát to lớn.

Thứ trưởng Bộ Công an chia sẻ sự mất mát với gia đình các liệt sĩ LÂM VIÊN

Theo thứ trưởng, sự hy sinh của các chiến sĩ CSGT thể hiện tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ... đây là những tấm gương để cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng noi theo.

Ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, trao bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sĩ LÂM VIÊN

Như Thanh Niên đã phản ánh, do mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở đất nghiêm trọng tại Km 103+100 (QL20), ngay Trạm CSGT đèo Bảo Lộc, hậu quả hàng ngàn mét khối đất đá vùi lấp nhà cửa và nhiều ô tô, xe máy để tại trạm. Nghiêm trọng hơn, vụ sạt lở làm 4 người tử vong, trong đó có 3 CSGT và 1 người dân.

Vị trí tìm thấy các CSGT hy sinh do sạt lở đất LÂM VIÊN

Sau khi hy sinh, 3 chiến sĩ CSGT được Bộ trưởng Bộ Công an truy thăng hàm, đồng thời được Thủ tướng tặng bằng Tổ quốc ghi công, theo Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 31.7.2023 do Phó thủ tướng Trần Lưu Quang ký.

Ngày 1.8, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng quyết định hỗ trợ gia đình 4 nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở, tổng số tiền 200 triệu đồng. Trước đó, Bộ Công an trích quỹ Nghĩa tình đồng đội Công an nhân dân cũng hỗ trợ mỗi gia đình CSGT hy sinh 100 triệu đồng và hỗ trợ gia đình nạn nhân Phạm Ngọc Anh (nguyên chiến sĩ nghĩa vụ, Công an tỉnh Lâm Đồng) 50 triệu đồng.