Sạt lở trên đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng: Không để xảy ra sự cố kép

Ngày 31.7, sau khi thị sát hiện trường vụ sạt lở ở trạm CSGT đèo Bảo Lộc, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo một số bộ, ngành đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng.

Toàn cảnh vị trí sạt lở trên đèo Bảo Lộc LÂM VIÊN

Đã tìm thấy thi thể 4 nạn nhân

Báo cáo với đoàn công tác, ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết mưa bão từ đầu năm 2023 đến nay gây nhiều vụ sạt lở nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh, trong đó có 4 vụ sạt lở đất xảy ra đã làm 9 người thiệt mạng. Theo lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, sạt lở đất là tổ hợp nguyên nhân, trong đó nguyên nhân chính do kết cấu đất bazan và mưa lớn cực đoan gây biến đổi kết cấu chung trong khu vực.

Riêng vụ việc sạt lở nghiêm trọng xảy ra trên đèo Bảo Lộc làm 4 người thiệt mạng (trong đó có 3 cán bộ, chiến sĩ CSGT), theo ông Hiệp, ngay khi sạt lở xảy ra, tỉnh đã huy động các lực lượng, phương tiện tìm kiếm những người bị đất đá vùi lấp. Dù thời tiết mưa rất khó khăn, nhưng trong đêm 30.7 đã tìm thấy 3 thi thể người bị nạn, và đến trưa ngày hôm sau đã tìm thấy thi thể người còn lại.

Đại tá Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, thông tin thêm trong số 3 cán bộ, chiến sĩ CSGT tử vong có người đi làm nhiệm vụ di dời đất đá sạt lở trên đèo Bảo Lộc.

Tại buổi làm việc, ông Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, cho biết hiện nay một số tuyến quốc lộ cửa ngõ trên địa bàn cũng xuất hiện điểm sạt lở và có nguy cơ sạt lở cao, ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân. Do đó, tỉnh Lâm Đồng kiến nghị Phó thủ tướng và các bộ, ngành quan tâm, hỗ trợ địa phương sớm hoàn thành các thủ tục để nhanh chóng triển khai tuyến cao tốc Dầu Giây - Liên Khương trong thời gian tới.

Phải đảm bảo tính mạng người dân vùng xung yếu

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang biểu dương lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã kịp thời chỉ đạo các lực lượng huy động phương tiện nhanh chóng tiếp cận hiện trường triển khai công tác cứu hộ, tìm kiếm nạn nhân mất tích. Phó thủ tướng cũng lưu ý: "Tuyệt đối không để xảy ra sự cố sạt lở nào nữa, không để sự cố chồng lên sự cố".

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang thị sát, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ sạt lở LÂM VIÊN

Phó thủ tướng nhận định, thời gian tới, thời tiết tiếp tục diễn biến cực đoan, phức tạp, do đó, địa phương cần chuẩn bị tốt các phương án ứng phó với thiên tai, bão lũ. Qua thống kê, trên địa bàn Lâm Đồng vẫn còn 163 vị trí bị sạt lở và có nguy cơ sạt lở đất, do đó địa phương phải tiếp tục triển khai rà soát, di dời các hộ dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân.

Ngoài ra, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT khẩn trương rà soát, khắc phục các điểm sạt lở, tiến hành nâng cấp các tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, đồng thời nhất trí với đề nghị của tỉnh về việc đẩy nhanh các thủ tục, chuyển đổi đất rừng để sớm khởi công tuyến cao tốc Dầu Giây - Bảo Lộc nhằm giảm tải cho QL20 và đèo Bảo Lộc.

Sau khi khảo sát hiện trường vụ sạt lở, trưa 31.7, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác đến TP.Bảo Lộc dự lễ viếng đại úy Lê Ánh Sáng, CSGT hy sinh trong vụ sạt lở đất.



Yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả Thủ tướng Phạm Minh Chính ngày 31.7 đã gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất tới thân nhân các gia đình có người bị nạn, đồng thời yêu cầu tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo đánh giá, xác định cụ thể nguyên nhân và rút kinh nghiệm về sự cố sạt lở trên QL20 đoạn qua đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng). Tiến hành kiểm tra, rà soát, phát hiện, xử lý kịp thời các khu vực có nguy cơ sạt lở, bảo đảm an toàn giao thông trên QL20. Để khắc phục hậu quả vụ sạt lở nêu trên và chủ động phòng, chống thiên tai, bảo đảm an toàn tính mạng người dân, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Công điện số 607 của Thủ tướng Chính phủ về chủ động phòng, chống sạt lở, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trước và trong mùa mưa lũ.

Thăng quân hàm cho các chiến sĩ hy sinh Bộ trưởng Bộ Công an đã có quyết định truy thăng quân hàm 3 cán bộ, chiến sĩ Trạm CSGT Madagui, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng hy sinh khi làm nhiệm vụ trên đèo Bảo Lộc. Theo đó, thăng quân hàm cho thiếu tá Nguyễn Khắc Thường (42 tuổi) lên trung tá; thăng quân hàm cho đại úy Lê Quang Thành (46 tuổi) lên thiếu tá và thăng quân hàm cho thượng úy Lê Ánh Sáng (33 tuổi) lên đại úy. Đồng thời, đại tướng Tô Lâm cũng ký quyết định hỗ trợ 100 triệu đồng/gia đình đối với gia đình 3 chiến sĩ đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ kể trên và hỗ trợ 50 triệu đồng đối với gia đình anh Phạm Ngọc Anh, nguyên chiến sĩ nghĩa vụ Công an tỉnh Lâm Đồng.