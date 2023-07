Hàng loạt quan chức tại Phú Thọ bị khởi tố vì ‘biến’ đất rừng thành đất ở

Chiều 14.7, thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh khám xét khẩn cấp đối với 8 bị can về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Bị can Nguyễn Tiến Lâm CÔNG AN PHÚ THỌ

Các bị can gồm: Nguyễn Tiến Lâm, cựu Phó giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Phú Phọ, cựu Chủ tịch UBND TX.Phú Thọ (tỉnh Phú Thọ); Đoàn Kim Nho, cựu Trưởng phòng TN-MT TX.Phú Thọ; Nguyễn Việt Dũng, Phó trưởng phòng TN-MT TX.Phú Thọ; Trần Xuân Trung, cán bộ địa chính xã Hà Lộc (TX.Phú Thọ); Vi Khắc Tuân, cán bộ địa chính xã Văn Lung (TX.Phú Thọ); Nguyễn Công Hàm, Bí thư Đảng ủy xã Văn Lung; Phùng Hữu Sỹ, Chủ tịch UBND xã Văn Lung, và Hà Thị Hồng Dung, Chủ tịch UBND xã Hà Thạch (TX.Phú Thọ).

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, các quyết định và lệnh tố tụng đối với 8 bị can đã được tống đạt, thực thi sau khi viện KSND cùng cấp phê chuẩn. Trong số các bị can, các ông Lâm, Dũng, Trung, Tuân, Nho bị bắt tạm giam, 3 bị can còn lại được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú trong quá trình điều tra vụ án.

Công an tỉnh Phú Thọ tống đạt lệnh bắt tạm giam đối với ông Đoàn Kim Nho CÔNG AN PHÚ THỌ

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, vụ án này xảy ra tại địa bàn TX.Phú Thọ, thời điểm ông Lâm giữ chức Chủ tịch UBND TX.Phú Thọ.

Bước đầu, Công an tỉnh Phú Thọ xác định, từ năm 2020, trên cương vị Chủ tịch UBND TX.Phú Thọ, ông Lâm cùng các đồng phạm dùng nhiều thủ đoạn để "hô biến" 13.000 m2 đất rừng sản xuất thành 7 ô đất ở không qua đấu giá cho Lê Ngọc Anh (là cháu họ của ông Lâm).

Công an tống đạt lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Việt Dũng CÔNG AN PHÚ THỌ

Sau đó, Lê Ngọc Anh đã chuyển nhượng 7 ô đất này cho người nhà, người thân bán kiếm lời, trung bình mỗi ô đất giá từ 800 triệu đồng.

Với thủ đoạn tương tự, Công an tỉnh Phú Thọ còn xác định trong năm 2019, ông Lâm đã chỉ đạo lãnh đạo Phòng TN-MT TX.Phú Thọ và lãnh đạo, cán bộ địa chính xã Hà Thạch hợp thức hồ sơ giao đất ở không qua đấu giá tại khu Lũng Thượng (xã Hà Thạch) cho 16 người quen biết, làm thiệt hại của Nhà nước nhiều tỉ đồng và gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân.