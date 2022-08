Đề nghị truy tố 34 bị can trong vụ Thuduc House

Các bị can gồm: Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (Tổng giám đốc Thuduc House); Nguyễn Ngọc Trường Chinh (Phó tổng giám đốc Thuduc House); Nguyễn Thị Bích Ngọc (Trưởng phòng kinh doanh Thuduc House, kiêm Giám đốc Công ty CP Thuduc Wood); Quan Minh Tuấn (Kế toán trưởng Thuduc House) và Nguyễn Văn Lành (Giám đốc Công ty TNHH thương mại An Lành Phát và Công ty TNHH Bình Thạnh); Đào Thị Nga (cán bộ Chi cục Thuế Q.1); Nguyễn Phương Nam (cán bộ Chi cục Thuế Q.3); Ngô Huỳnh Lũy (cán bộ Chi cục Thuế Q.5), Nguyễn Ngọc Quý (nguyên Tổng giám đốc Công ty CP thương mại Sài Gòn Tây Nam); Nghiêm Nhật Nam (Tổng giám đốc Công ty CP thương mại Sài Gòn Tây Nam) và Nguyễn Thùy Quyên (Trưởng phòng Kinh doanh Công ty CP thương mại Sài Gòn Tây Nam); Trần Hoàn Tiên (Giám đốc Công ty TNHH Mega ET VN); Trần Nhất Thanh, Lâm Vĩnh Nghi (đều là nhân viên làm thuê của Trịnh Tiến Dũng); Mạc Thành Nam (Giám đốc Công ty TNHH tư vấn CAD); Nguyễn Thiên Phú (Giám đốc Công ty TNHH kinh doanh dịch vụ Hòa Thành)...

Theo đó, các bị can nói trên bị đề nghị truy tố về nhiều tội như: lừa đảo chiếm đoạt tài sản; lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; sản xuất hàng giả; buôn lậu; nhận hối lộ.

Chiếm đoạt hơn 538 tỉ đồng tiền thuế

Kết luận điều tra (KLĐT) thể hiện, các bị can nói trên đã lừa đảo chiếm đoạt của nhà nước hơn 538 tỉ đồng tiền thuế GTGT; vận chuyển trái phép 51.675.638,9 USD (tương đương 1.205 tỉ đồng) từ VN ra nước ngoài và 22.731.686,6 USD (tương đương 528 tỉ đồng) từ nước ngoài về VN; buôn lậu hàng hóa trị giá 2,8 tỉ đồng; nhận hối lộ 7,4 tỉ đồng; sản xuất, buôn bán hàng giả trị giá 986 tỉ đồng...

Cơ quan công an xác định hành vi của Trịnh Tiến Dũng đã phạm vào tội buôn lậu, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Trịnh Tiến Dũng đã bỏ trốn trước khi bị khởi tố nên tháng 3.2021, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã quyết định truy nã và ra thông báo truy nã quốc tế của Interpol. Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng ra quyết định tách vụ án hình sự buôn lậu; vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức; lừa đảo chiếm đoạt tài sản ra khỏi vụ án, tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra bị can, khi nào bắt được Trịnh Tiến Dũng sẽ phục hồi điều tra và xử lý đối với hành vi phạm tội của bị can Dũng và các hành vi sai phạm khác có liên quan.

Cụ thể, từ năm 2016 - 2020, Trịnh Tiến Dũng (48 tuổi, được xác định cầm đầu, đang bị truy nã) đã chỉ đạo thành lập nhiều doanh nghiệp ở VN và nước ngoài để lập hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hóa.

Tại Mỹ, Campuchia, Hồng Kông (Trung Quốc), Malaysia và UAE, Dũng đã thành lập, sử dụng 13 pháp nhân để ký các hợp đồng xuất nhập khẩu, giao nhận hàng hóa.





Tại VN, Dũng chỉ đạo Trần Hoàn Tiên, Trần Nhất Thanh, Mạc Văn Nguyện, Nguyễn Hoàng Lân, Nguyễn Thiên Phú... thành lập một số doanh nghiệp, trong đó phần lớn là các công ty “ma”.

KLĐT nêu Trịnh Tiến Dũng đã chỉ đạo nhân viên chuẩn bị sẵn một số linh kiện điện tử như RAM, chip, DVD ROM, tranh gỗ... là hàng giả, hàng nhái, hàng đã qua sử dụng, hàng có giá trị thấp, sử dụng các công ty nêu trên lập hồ sơ nhập khẩu CD hoặc DVD ROM để chuyển tiền từ VN ra nước ngoài. Ngược lại, xuất khẩu RAM, chip, tranh gỗ để chuyển tiền từ nước ngoài về VN với mục đích hoàn thuế GTGT thông qua Thuduc House, Công ty Sài Gòn Tây Nam, Công ty Hoàng Nam Anh. Sau khi làm thủ tục xuất khẩu linh kiện điện tử đi Mỹ, Campuchia, Singapore, Hồng Kông (Trung Quốc), Dũng sử dụng các công ty trong nhóm mở tờ khai làm thủ tục nhập khẩu linh kiện điện tử lẫn với các loại hàng hóa khác quay lại VN. Riêng linh kiện điện tử xuất khẩu qua Campuchia được nhập lậu về VN bằng cách gửi xe khách.

Cán bộ thuế nhận tiền hối lộ

KLĐT thể hiện, Dũng và Lưu Thị Ngát (Giám đốc Công ty Khánh Hưng) thành lập và sử dụng 16 công ty “ma”, xuất hóa đơn GTGT khống để hợp thức hóa đầu vào cho Công ty Sài Gòn Tây Nam, Thuduc House, Công ty Hoàng Nam Anh để các công ty này xuất khẩu và hoàn thuế GTGT.

Khi tiền hàng và 10% tiền thuế GTGT được chuyển về tài khoản của 16 công ty “ma”, Dũng chỉ đạo các đối tượng là nhân viên, người quen, lao động tự do rút tiền, chuyển tiền, nộp tiền... Sau đó, làm thủ tục kê khai khống hàng hóa đầu vào để các công ty “ma” được khấu trừ, không phải nộp khoảng 9,9% tiền thuế GTGT.

Để các công ty “ma” được hoạt động, Lưu Thị Ngát đã móc nối, đưa hối lộ cho cán bộ chi cục thuế Q.1, Q.3 và Q.5 để các công ty “ma” hoạt động bán hóa đơn GTGT, kê khai khống hàng hóa đầu vào để được khấu trừ thuế.

Đối với các bị can là cán bộ thuế, KLĐT thể hiện, các bị can như Đào Thị Nga, Nguyễn Phương Nam, Ngô Huỳnh Lũy đã phạm vào tội nhận hối lộ. Cụ thể, bị can Đào Thị Nga đã nhận 776 triệu đồng từ Lưu Thị Ngát để tạo điều kiện cho Công ty Hiếu Bảo và Công ty Thái Sơn Nguyễn hoạt động xuất hóa đơn GTGT, kê khai khống hàng hóa đầu vào để khấu trừ thuế trên địa bàn Nga được giao quản lý. Còn Nguyễn Phương Nam nhận hơn 6,1 tỉ đồng từ Lưu Thị Ngát để tạo điều kiện cho 6 công ty hoạt động xuất hóa đơn GTGT, kê khai khống hàng hóa đầu vào để khấu trừ thuế trên địa bàn Nam được giao quản lý. Còn Ngô Huỳnh Lũy nhận hối lộ hơn 497 triệu đồng để tạo điều kiện cho 3 công ty hoạt động xuất hóa đơn GTGT, kê khai khống hàng hóa đầu vào để khấu trừ thuế trên địa bàn Lũy được giao quản lý.