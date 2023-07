Đề nghị truy tố 'bà trùm' ngoại tệ giả và đồng bọn

Ngày 10.7, đại diện Công an TP.Hà Nội cho biết cơ quan này vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố đối với 7 bị can trong vụ án tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả với quy mô lớn tại Hà Nội và TP.HCM.

Trong vụ án, Công an TP.Hà Nội xác định Huỳnh Thị Búp (50 tuổi, trú xã An Minh Bắc, H.U Minh Thượng, Kiên Giang) là người có vai trò chính. Bị can này cùng Đặng Thị Thúy Vân (44 tuổi, trú P.Tân Thuận Đông, Q.7, TP.HCM) và Đinh Xuân Tiến (41 tuổi, trú xã Thanh Liệt, H.Thanh Trì, Hà Nội) bị đề nghị truy tố tội "tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả".



Các bị can Nguyễn Tiến Quân (44 tuổi, trú xã Tả Thanh Oai, H.Thanh Trì) và Trần Đăng Quang (38 tuổi, trú xã Hương Phong, TP.Huế, Thừa Thiên - Huế) bị đề nghị truy tố về tội "tàng trữ, vận chuyển tiền giả". Nguyễn Văn Hùng (55 tuổi, trú P.Xuân Hà, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng) và Đàm Mai Tất Đạt (32 tuổi, trú P.3, TP.Bạc Liêu, Bạc Liêu) bị đề nghị truy tố tội "tàng trữ tiền giả".

Ngày 24.6, Phòng An ninh kinh tế Công an TP.Hà Nội bắt quả tang Tiến đang tàng trữ, lưu hành hơn 102.000 USD giả, mệnh giá 100 USD/tờ. Qua đấu tranh, Tiến khai nhận mua số ngoại tệ giả này của Vân từ TP.HCM về bán lại.

Quá trình khám xét, công an thu giữ nhiều ngoại tệ giả, gồm: USD, đô la Singapore, tiền Turkmenistan… với tổng giá trị quy đổi tương ứng hơn 13 tỉ đồng.