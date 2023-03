Bất ngờ 'trùm' tiền giả trốn trong trại cai nghiện, đến vợ cũng không biết tên thật

Sáng 23.3, Công an TP.Đà Nẵng di lý "ông trùm" tiền giả Trần Văn Miên (35 tuổi, ngụ TT.Năm Căn, H.Năm Căn, Cà Mau) về đến TP.Đà Nẵng để mở rộng điều tra đường dây làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả.



Cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Đà Nẵng cũng tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Huỳnh Thị Thúy Hằng (47 tuổi, ngụ xã Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM), đồng bọn làm tiền giả với 'ông trùm' Trần Văn Miên.

Cho con trai làm tiền giả để được trả công

Trần Văn Miên là "ông trùm" tiền giả, cầm đầu đường dây sản xuất tiền giả quy mô lớn tại TP.HCM, đưa ra miền Trung tiêu thụ tại Quảng Nam và TP.Đà Nẵng, bị Công an TP.Đà Nẵng phát hiện (Thanh Niên đã thông tin).

Trong đường dây này, trước đó Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can, gồm: Hồ Văn Tiện (35 tuổi), Đoàn Văn Dương (34 tuổi, cùng ngụ xã Bình Chánh, H.Thăng Bình, Quảng Nam), Nguyễn Thị Cẩm Duyên (35 tuổi, vợ của Miên), Nguyễn Như Phú (52 tuổi, ngụ P.Linh Xuân, TP.Thủ Đức, TP.HCM) và Huỳnh Hoàng Thương (17 tuổi, con của Huỳnh Thị Thúy Hằng).

Miên bị bắt và di lý về TP.Đà Nẵng NGUYỄN TÚ

Trong đó, Thương là con của bị can Huỳnh Thị Thúy Hằng. Ban đầu, Hằng được Miên thuê làm giúp việc nhà và sau đó tiếp tay cho Miên làm tiền giả. Lúc này Thương đã nghỉ học và đi nhặt rác lấy phế liệu ở chợ nên Hằng xin cho Thương theo Miên học nghề làm tiền giả để Miên trả thêm tiền công cho Hằng.

Như Thanh Niên đã thông tin, đầu tháng 12.2022, Công an TP.Đà Nẵng bắt được Tiện và Dương dùng tiền giả mệnh giá 500.000 đồng mua iPhone tại TP.Đà Nẵng, thu giữ 62 triệu đồng tiền giả.

Dương khai nhận do thấy quảng cáo trên mạng xã hội mua bán tiền giả, nên liên hệ một người (chưa rõ lai lịch) dùng 10 triệu đồng tiền thật để mua 90 triệu đồng tiền giả.

Áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra tìm được tài khoản ví điện tử nhận tiền từ Dương đứng tên Huỳnh Ngọc Thái (34 tuổi, quê Tiền Giang, ngụ Khu dân cư Phong Phú, xã Phong Phú, H.Bình Chánh, TP.HCM).

Hằng bị khởi tố, tạm giam trong đường dây tiền giả NGUYỄN TÚ

Dùng tên giả để trốn trong trại cai nghiện

Đột kích sào huyệt ở số 11 đường Hải Đường (Khu dân cư Phong Phú, xã Phong Phú, H.Bình Chánh), Công an TP.Đà Nẵng bắt được Duyên, Phú, Thương, thu giữ 1,34 tỉ đồng tiền giả, 3 cây súng ngắn tự chế, 8 viên đạn, 3 gói ma túy và nhiều giấy tờ giả như CMND, CCCD, giấy phép lái xe.

Cả nhóm khai nhận, từ tháng 11.2022, nhóm này đã sản xuất tiền giả tại nhà số 11 đường Hải Đường, tuy nhiên "ông trùm" Huỳnh Ngọc Thái đã vứt bỏ sim điện thoại và bỏ trốn.

Qua kiểm tra các tài liệu thu thập được tại sào huyệt, công an phát hiện "ông trùm" Huỳnh Ngọc Thái có nhiều giấy tờ cá nhân cùng hình ảnh nhưng tên khác nhau. Điều bất ngờ là Thái che giấu lai lịch rất tinh vi; tất cả bị can bị bắt, kể cả vợ Thái là Duyên đều khai chỉ biết tên Thái, không rõ nhân thân cụ thể.

4 bị can đã bị khởi tố trước đó NGUYỄN TÚ

Nghi ngờ Thái dùng tên giả, Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục truy xét, làm rõ Thái tên thật là Trần Văn Miên, có 2 tiền án lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đến giữa tháng 3, Công an TP.Đà Nẵng mới có được thông tin Miên đang cai nghiện ma túy tại một cơ sở ở H.Củ Chi (TP.HCM) nên tiến hành xác minh. Ban đầu Miên quanh co, chối tội, cho rằng bắt nhầm người. Nhưng với các chứng cứ có được, Miên buộc phải thừa nhận cầm đầu đường dây tiền giả quy mô lớn.

Miên khai nhận đã bỏ trốn, lang thang các tỉnh thành miền Nam, tối 21.2 khi quay về TP.HCM thì bị Công an P.Linh Đông (TP.Thủ Đức) kiểm tra ma túy, phát hiện dương tính. Lúc này, "ông trùm" tiền giả nghĩ rằng nếu trốn ở ngoài xã hội sớm muộn cũng bị bắt, nên đã tương kế tựu kế, dùng CMND giả tên Huỳnh Ngọc Thái để bị đưa vào trại cai nghiện, nhằm trốn tránh lực lượng truy xét.