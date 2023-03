Khởi tố vợ chồng làm giả giấy tờ đất để chiếm đoạt tài sản

Ngày 14.3, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Kỷ (66 tuổi) và Võ Thị Trinh (60 tuổi, vợ Kỷ, cùng ngụ xã Phước Long, H.Phước Long, Bạc Liêu) để điều tra về các hành vi: lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Đây là 2 bị can đã làm giả giấy tờ đất để cầm cố.

Bị can Lê Văn Kỷ nghe công an đọc quyết định khởi tố, bắt tạm giam TRỌNG NGUYỄN

Theo điều tra ban đầu, ngày 12.4.2021, Kỷ và Trinh đến nhà bà T. (ngụ cùng địa phương) cầm cố thửa đất nuôi trồng thủy sản, diện tích hơn 42.000 m2, với số tiền 800 triệu đồng. Để tạo lòng tin, vợ chồng Kỷ đưa cho bà T. 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) của thửa đất nuôi trồng thủy sản và thửa đất gia đình đang sinh sống.

Khoảng 3 tháng sau, vợ chồng Kỷ đến nhà bà T. mượn lại giấy chứng nhận QSDĐ của thửa đất nuôi trồng thủy sản để thế chấp ngân hàng vay 800 triệu đồng. Đồng thời, làm giả giấy chứng nhận QSDĐ của thửa đất trên rồi đem đưa lại cho bà T.

Ngày 30.8.2022, Kỷ và Trinh đến nhà bà T. nhận thêm 500 triệu đồng từ việc cầm cố thửa đất nuôi trồng thủy sản. Vài ngày sau, lại tiếp tục đến nhà bà T. mượn lại giấy chứng nhận QSDĐ của thửa đất gia đình đang sinh sống và hẹn 7 ngày trả lại.

Bị can Võ Thị Trinh làm việc với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu TRỌNG NGUYỄN

Nghi ngờ thửa đất vợ chồng Kỷ và Trinh cầm cố cho mình là giả, ngày 14.10.2022, bà T. đem giấy chứng nhận QSDĐ thửa đất nuôi trồng thủy sản đến Văn phòng đăng ký đất đai H.Phước Long đối chiếu thông tin thì phát hiện giấy tờ trên là giả. Đồng thời, xác thực thửa đất nêu trên đã được vợ chồng Kỷ chuyển nhượng cho một người khác ngụ ấp Long Hòa, TT.Phước Long, H.Phước Long với giá hơn 1,6 tỉ đồng.

Vụ làm giả giấy tờ nêu trên đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.