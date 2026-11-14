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    Đề nghị truy tố bị can dùng chất vàng o 'nhuộm màu' hơn 1 tấn riềng xay

    Lã Nghĩa Hiếu
    Lã Nghĩa Hiếu
    Biết chất vàng o (Auramine O) độc hại, bị cấm sử dụng trong chế biến thực phẩm, nhưng một chủ cơ sở tại Hải Phòng vẫn trộn vào riềng xay để tạo màu vàng bắt mắt, bán ra thị trường.

    Ngày 14.11, thông tin từ Công an TP.Hải Phòng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thành phố này vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện KSND thành phố đề nghị truy tố Nguyễn Văn Tài (38 tuổi, trú tại P.Nam Đồng, TP.Hải Phòng), về tội sử dụng chất vàng o, vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, theo khoản 1 điều 317 bộ luật Hình sự.

    Hải Phòng: Dùng chất Vàng O sản xuất hơn 1 tấn riềng xay - Ảnh 1.

    Tang vật và nơi sản xuất riềng xay sử dụng chất nhuộm màu công nghiệp, không thuộc danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm

    ẢNH: CÔNG AN HẢI PHÒNG

    Đáng chú ý, quá trình điều tra cơ quan công an xác định, dù biết chất vàng o không được phép sử dụng trong thực phẩm và có hại cho sức khỏe người tiêu dùng, Tài vẫn sử dụng hóa chất này để sản xuất riềng xay bán ra thị trường.

    Trước đó, ngày 25.6, Đội 3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Hải Phòng kiểm tra cơ sở sản xuất riềng xay của Tài tại tổ dân phố Cập Thượng 2, P.Nam Đồng.

    Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 1.084 kg riềng xay thành phẩm đã đóng gói, chuẩn bị đưa đi tiêu thụ. Ngoài ra, công an còn thu giữ 7,8 kg chất vàng o cùng nhiều máy móc, dụng cụ phục vụ sản xuất.

    Kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) xác định các mẫu riềng xay thành phẩm có chứa chất vàng o. Đây là chất nhuộm màu công nghiệp, không nằm trong danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm.

    Theo kết quả điều tra, để riềng xay có màu vàng đẹp, không bị thâm đen và dễ tiêu thụ, Tài đã pha chất vàng ô với nước nghệ, sau đó đưa vào xay cùng riềng trước khi đóng túi thành phẩm.

    Số riềng xay chứa chất vàng o được Tài sản xuất để bán cho các đầu mối kinh doanh nhỏ lẻ và người tiêu dùng tại chợ.

    Cơ quan chức năng xác định, hơn 1 tấn riềng xay thành phẩm bị thu giữ có tổng giá trị 27,1 triệu đồng.

    Từ vụ việc, Công an TP.Hải Phòng khuyến cáo người dân lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đồng thời đề nghị các cơ sở sản xuất, kinh doanh tuyệt đối không sử dụng hóa chất, phụ gia ngoài danh mục cho phép.

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