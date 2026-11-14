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    Hải Phòng dự kiến đấu giá 211 cơ sở nhà, đất công

    Lã Nghĩa Hiếu
    Lã Nghĩa Hiếu
    Hải Phòng dự kiến đấu giá quyền sử dụng đất tại 211 cơ sở nhà, đất công, trong đó 172 điểm đất ở và 39 điểm đất thương mại, dịch vụ, nhằm khai thác hiệu quả quỹ tài sản công.

    Ngày 14.11, theo báo cáo mới nhất của Sở Tài chính TP.Hải Phòng, thành phố đang đẩy nhanh việc thu hồi, sắp xếp 273 cơ sở nhà, đất công không sử dụng vào mục đích để ở, hiện do Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng quản lý.

    Hải Phòng dự kiến đấu giá 211 cơ sở nhà, đất công- Ảnh 1.

    TP.Hải Phòng đặt mục tiêu hoàn thành việc xử lý quỹ nhà ở, đất công trong năm 2026

    ẢNH: NGUYỄN DƯƠNG

    Đáng chú ý, trong phương án vừa báo cáo UBND TP.Hải Phòng, Sở Tài chính đề xuất chuyển giao 211 cơ sở nhà, đất về Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố quản lý, khai thác sau khi hoàn thành thu hồi.

    Trong số này, 172 điểm dự kiến đấu giá quyền sử dụng đất ở và 39 điểm đấu giá đất thương mại, dịch vụ. Đây là nhóm tài sản chiếm phần lớn trong quỹ 273 cơ sở nhà, đất công đang được thành phố rà soát, xử lý.

    Đối với các cơ sở còn lại, phương án đề xuất tiếp tục giao Công ty Kinh doanh nhà quản lý 58 điểm, trong đó 44 điểm tiếp tục cho thuê, 6 điểm chuyển sang cho thuê nhà ở và 8 điểm thuộc diện thu hồi thực hiện dự án. Ngoài ra, 8 điểm được đề xuất chuyển về các phường quản lý, xử lý theo quy định.

    Về tiến độ thu hồi, trong 159 cơ sở thực hiện theo Nghị định 108/2024/NĐ-CP, đã có 148 điểm được thu hồi hoặc có cam kết trả nhà, đạt 93% kế hoạch.

    Trong đó, 24 điểm đã thu hồi, bàn giao nhà trống; 124 điểm được bên thuê ký biên bản bàn giao, cam kết tạm sử dụng trong thời gian chờ phương án xử lý.

    Hiện còn 6 cơ sở đã có quyết định cưỡng chế, đang tiếp tục vận động bàn giao; 5 cơ sở khác vướng mắc pháp lý hoặc phải chuyển sang khởi kiện.

    Đối với 59 điểm thuộc diện thu hồi thông qua tòa án, 14 điểm đã hoàn thành cưỡng chế thi hành án. Trong 45 điểm còn lại, nhiều vụ việc đang được tòa án thụ lý, giải quyết.

    Theo Sở Tài chính TP.Hải Phòng, đến ngày 12.11, thành phố đã chuyển giao 62 cơ sở nhà, đất trống về Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý. Đồng thời, đơn vị này đã tiếp nhận hồ sơ của 125 điểm có cam kết bàn giao, trả nhà khi thành phố triển khai phương án sắp xếp.

    TP.Hải Phòng đặt mục tiêu hoàn thành việc xử lý quỹ 273 cơ sở nhà, đất công trong năm 2026.

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