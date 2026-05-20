Đề nghị truy tố Chủ tịch Tập đoàn Thiên Minh Đức Chu Thị Thành

Trần Cường
20/05/2026 12:19 GMT+7

Bà Chu Thị Thành, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thiên Minh Đức, bị đề nghị truy tố 2 tội tham ô tài sản và in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án "tham ô tài sản; in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; trốn thuế", xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức (viết tắt là Tập đoàn Thiên Minh Đức) và các đơn vị liên quan.

Vụ án này, C03 đề nghị truy tố bà Chu Thị Thành, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thiên Minh Đức, về 2 tội tham ô tài sản và in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Bị can Chu Thị Thành

ẢNH: BỘ CÔNG AN

22 bị can khác bị đề nghị ở các nhóm tội tham ô tài sản, trốn thuế và in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Theo kết luận điều tra, Tập đoàn Thiên Minh Đức là thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, có nghĩa vụ trích lập quỹ bình ổn giá (quỹ BOG), quỹ này được hạch toán riêng bằng tài khoản mở tại ngân hàng, sử dụng nhằm mục tiêu ổn định thị trường, bình ổn giá xăng dầu theo quy định.

Sau khi được cấp giấy phép làm thương nhân đầu mối xăng dầu, lợi dụng việc quyết định mức trích lập quỹ BOG theo chu kỳ, bà Thành đã làm trái các quy định của pháp luật về trích lập, quản lý và sử dụng quỹ này.

Cụ thể, đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên việc kinh doanh xăng dầu gặp khó khăn. Bà Thành đã chỉ đạo cấp dưới bán xăng dầu không xuất hóa đơn giá trị gia tăng với đơn giá rẻ hơn giá xuất hóa đơn cho khách hàng và liên hệ các khách hàng có quan hệ mua xăng dầu với doanh nghiệp của mình nhằm thỏa thuận việc bán hàng.

Mục đích trên để bà Thành thu được tiền ngay, sử dụng vào đầu tư các dự án của công ty mà không phải trích lập quỹ BOG. Bời tại thời điểm bán hàng, tỷ lệ trích quỹ rất cao, từ 500 - 1.600 đồng/lít mà tỷ lệ sử dụng (xả) quỹ rất thấp hoặc không được xả.

Với thủ đoạn này, từ năm 2020 - 2022, Tập đoàn Thiên Minh Đức đã xuất bán hơn 78 triệu lít xăng dầu trị giá hơn 310 tỉ đồng cho khách hàng vãng lai mà không xuất hóa đơn, không trích lập quỹ BOG với số tiền hơn 67 tỉ đồng.

Sau đó, bà Thành chỉ đạo cấp dưới xuất bán khống 153 hóa đơn cho 21 công ty và xuất trả 13 hóa đơn cho 1 công ty với khối lượng hơn 97 triệu lít xăng dầu trị giá hơn 1.343 tỉ đồng. C03 xác định tổng số tiền quỹ BOG bị chiếm đoạt là 79 tỉ đồng.

Theo kết luận, để che giấu vi phạm, theo chỉ đạo của bà Thành, bộ phận kế toán đã lập báo cáo định kỳ quỹ BOG tại Thiên Minh Đức bằng số liệu, nội dung không đúng thực tế.

Từ năm 2020 - 2022, Tập đoàn Thiên Minh Đức đã báo cáo Bộ Công thương, Bộ Tài chính số liệu về trích lập quỹ BOG với số lượng 2,23 tỉ lít xăng dầu, trích quỹ 695 tỉ đồng, chi sử dụng quỹ 413 tỉ đồng.

Tuy nhiên, C03 xác định khối lượng bán thực tế là 2,249 tỉ lít xăng dầu, phải trích quỹ 746 tỉ đồng, chi sử dụng quỹ là 384 tỉ đồng.

Như vậy, Thiên Minh Đức đã báo cáo không đúng với số lượng bán ra thực tế 10 triệu lít xăng dầu, không trích quỹ hơn 50 tỉ đồng, chi sử dụng quỹ hơn 28 tỉ đồng.

