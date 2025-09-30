Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Phó tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Minh Đức bị khởi tố thêm tội danh

Trần Cường
Trần Cường
30/09/2025 12:47 GMT+7

Ông Mai Anh Tuyên, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Minh Đức, vừa bị khởi tố thêm tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Trưa 30.9, Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an vừa ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với ông Mai Anh Tuyên, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức (Tập đoàn Thiên Minh Đức), về tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, quy định tại điều 203 bộ luật Hình sự.

- Ảnh 1.

Bị can Mai Anh Tuyên

ẢNH: BỘ CÔNG AN

Đồng thời, C03 cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 7 người thuộc Tập đoàn Thiên Minh Đức.

Trong đó, bị can Nguyễn Thị Thanh Hải, kế toán, bị khởi tố tội tham ô tài sản, quy định tại điều 353 bộ luật Hình sự. 

Các bị can: Phạm Thị Quỳnh Trang, kế toán; Lê Khắc Duẩn, kinh doanh; Dương Thị Thanh Hương, kế toán; Lê Thị Ngọc Lan, thủ quỹ; Nguyễn Trường Sơn, nhân viên Chi nhánh Hải Phòng và Chu Việt Hùng, nhân viên Chi nhánh Hải Phòng, cùng bị khởi tố tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Theo Bộ Công an, các quyết định và lệnh tố tụng đối với các bị can đã được tống đạt, thực thi sau khi Viện KSND tối cao phê chuẩn.

C03 đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can, đồng thời mở rộng điều tra làm rõ, xử lý toàn diện, triệt để đối với hành vi sai phạm có tổ chức của các bị can và các cá nhân liên quan.

Bộ Công an cho hay, đây là diễn biến mới nhất trong quá trình điều tra vụ án tham ô tài sản; in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước xảy ra tại Tập đoàn Thiên Minh Đức và các đơn vị liên quan.

Trước đó, ngày 18.1, C03 đã khởi tố, bắt tạm giam đối với bà Chu Thị Thành, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc; Lê Thanh An, Phó tổng giám đốc; Nguyễn Thị Bích Liên, Kế toán trưởng và Chu Đức Mạnh, Trưởng phòng Kinh doanh của Tập đoàn Thiên Minh Đức, cùng về tội tham ô tài sản và in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Bị can Mai Anh Tuyên, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Minh Đức, bị khởi tố tội tham ô tài sản.

Các bị can Nguyễn Văn Công, Giám đốc Công ty TNHH Hợp Mạnh và Cao Bảo Ngọc, Giám đốc Công ty TNHH TMTH xăng dầu Việt Trung, cùng bị khởi tố tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

