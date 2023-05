Đề nghị truy tố cựu Giám đốc Bệnh viện TP.Thủ Đức liên quan kit xét nghiệm Việt Á

Đối với các bị can tại Công ty Việt Á: Vũ Đình Hiệp (cựu Phó tổng giám đốc), Lê Trung Nguyên (cựu nhân viên kinh doanh), do Cơ quan CSĐT Bộ Công đã khởi tố 2 bị can này trong vụ án "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty Việt Á, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương và các cơ quan, đơn vị liên quan. Vì vậy, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tách hành vi và tài liệu liên quan đến Hiệp, Nguyên trong vụ án tại Bệnh viện TP.Thủ Đức chuyển cho Cơ quan CSĐT Bộ Công an xử lý chung.