Đề nghị truy tố đường dây cho vay nặng lãi do người Ukraine cầm đầu

Ngày 18.3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố Bugaevskiy Tymur (35 tuổi, quốc tịch Ukraine), Lê Thanh Huỳnh Cang (51 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức) và 28 bị can khác về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Tymur Bugaievskyi - một bị can trong vụ án ẢNH: CACC

Theo kết luận điều tra bổ sung, năm 2019, Lê Thanh Huỳnh Cang quen biết với Katerynchyk Roman (39 tuổi, quốc tịch Ukraine) và giúp đỡ Roman tìm hiểu lĩnh vực đầu tư tài chính tại Việt Nam.

Sau đó Roman đã thành lập 3 công ty gồm: Oncredit, Lợi Tín và Ixora. Lê Thanh Huỳnh Cang được giao quản lý các công ty để cho vay qua ứng dụng Oncredit tại Việt Nam. Roman đứng sau chỉ đạo.

Đến tháng 4.2023, Công ty Onredit bị Công an TP.Thủ Đức xử phạt về hành vi kinh doanh không đúng ngành nghề đăng ký với số tiền 25 triệu đồng, nên Roman nói Cang tạm dừng hoạt động cho vay.

Sau đó, Roman xuất cảnh khỏi Việt Nam nhưng vẫn kết nối với Cang, yêu cầu Cang chuẩn bị thủ tục pháp lý, tìm nhân sự để thành lập các công ty mới, mỗi công ty làm một công đoạn trong việc cho vay qua ứng dụng Oncredit tại Việt Nam.

Theo chỉ đạo của Roman, Cang đã tìm các nhân sự thân thiết để lập các công ty: Lộc Tín, Cactus, Vinex kết hợp với Công ty Ixora vận hành quy trình khép kín cho vay nặng lãi qua ứng dụng Oncredit và website: Oncredit.vn, Easycash.vn. Theo đó, tất cả hoạt động của các công ty do Roman ở Ukraine và Cang tại Việt Nam điều hành, giám sát.

Một bị can trong vụ án là Tymur Bugaievskyi (35 tuổi, quốc tịch Ukraine) khai, sang Việt Nam từ năm 2022, làm việc tại Công ty Oncredit cùng với Roman. Sau đó, tiếp tục làm việc cho Công ty Ixora với vai trò là quản lý bộ phận đòi nợ, tư vấn phát triển doanh nghiệp, kiểm soát chất lượng công việc của nhân viên.

Công an xác định, bị can này biết công ty hoạt động cho vay nặng lãi như nội dung vụ án nêu nhưng vẫn làm việc tại đây thời gian dài và hưởng tiền lương 15 triệu đồng/tháng. Vào tháng 2.2022, bị can này nhập cảnh vào Việt Nam cùng Roman để giúp Roman và Cang viết chương trình cho vay tín dụng.

Khi có người vay tiền, nhóm Cang yêu cầu người vay tải ứng dụng, điền thông tin và cho phép phần mềm truy cập danh bạ và các ứng dụng trên điện thoại rồi đăng ký khoản vay. Sau đó, nhóm này thẩm định hồ sơ vay của khách hàng và gửi lên hệ thống để duyệt giải ngân.

Các công ty lách luật bằng cách niêm yết lãi suất cố định cho các khoản vay là 0,054%/ngày, tương đương 19,44%/năm trên ứng dụng. Thực tế là các công ty thu thêm từ khách hàng từ nhiều loại thuế, phí khác nhau.

Cơ quan điều tra đã xác định 20 khách hàng đã vay tiền từ nhóm trên với 162 hợp đồng vay tiền được duyệt, tổng số tiền giải ngân cho vay hơn 905 triệu đồng, số tiền thu về hơn 1,1 tỉ đồng. Trong đó số tiền lãi suất thu về là 268 triệu đồng nhưng chỉ có 8,1 triệu đồng là tiền lãi suất theo quy định, thu lợi bất chính số tiền hơn 260 triệu đồng.

Trước đó, ngày 2.1.2024, Viện KSND TP.HCM đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung để xác minh, làm rõ số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động cho vay trên app và trang web OnCredit, số tiền thu lợi nhằm mục đích gì? Đồng thời, Viện KSND cũng đề nghị làm rõ vai trò của nhóm thu hồi nợ của Công ty Lộc Tín, Công ty Vinex, Công ty Cactus, bộ phận kế toán Công ty Cactus...

Kết luận điều tra bổ sung thể hiện, về việc làm rõ số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động cho vay trên app và trang web OnCredit, cơ quan điều tra đã yêu cầu ngân hàng cung cấp sao kê tài khoản của các công ty Lợi Tín, Lộc Tín, Lộc Phát, Oncredit, Vinex và tài khoản ngân hàng liên quan đến hoạt động cho vay. Tuy nhiên đến nay các ngân hàng chưa cung cấp hoặc cung cấp chưa đầy đủ các sao kê cho cơ quan điều tra nên chưa thể tính toán, xác định số tiền thu lợi từ hoạt động cho vay trên app và trang web OnCredit.

Đối với nhóm thu hồi nợ của Công ty Lộc Tín, Công ty Vinex, Công ty Cactus, bộ phận kế toán Công ty Cactus..., cơ quan điều tra vẫn đang thu thập chứng cứ để xử lý vụ cho vay nặng lãi theo quy định của pháp luật.