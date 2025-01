Bị can người Trung Quốc cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi 9.000 tỉ đồng qua app

Chiều 10.1, ông Tạ Hồ Nam, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng, đến chúc mừng và trao bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho Công an TP.Đà Nẵng về thành tích triệt phá tổ chức tội phạm do người Trung Quốc cầm đầu hoạt động cho vay nặng lãi, "tín dụng đen".

Trước đó, ngày 11.1.2024, Công an TP.Đà Nẵng chủ công, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và công an một số địa phương đấu tranh chuyên án, triệt xóa toàn bộ đường dây cho vay nặng lãi do Wang YunTao (37 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) cầm đầu, cùng với 192 người liên quan.

Ông Tạ Hồ Nam, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng, trao bằng khen cho đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng (giữa) ẢNH: NGUYỄN TÚ

Chuyên án này xác lập từ tháng 11.2023, sau khi Công an TP.Đà Nẵng phát hiện một số người vay tiền trực tuyến qua các ứng dụng (app) với lãi suất lên đến hơn 500%/năm. Người vay không trả lãi đúng hạn thì bị cắt ghép hình ảnh, nhắn tin, gọi điện để đe dọa, khủng bố tinh thần con nợ và người thân.

Băng nhóm tội phạm do người Trung Quốc cầm đầu này hoạt động quy mô lớn, trên nhiều tỉnh thành nên Bộ Công an và các địa phương đã chi viện.

Công an TP.Đà Nẵng khởi tố, tạm giam Wang YunTao, bị can cầm đầu đường dây ẢNH: NGUYỄN TÚ

Ngày 11.1.2024, có 250 cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Cục Cảnh sát hình sự, Công an TP.Đà Nẵng, Trung đoàn Cảnh sát cơ động 29 tại TP.HCM, Công an TP.HCM và Bình Dương đồng loạt đột kích 9 địa điểm hoạt động tại TP.HCM và Bình Dương.

Wang YunTao và các bị can chủ chốt trong đường dây tội phạm bị di lý về TP.Đà Nẵng để khởi tố.

Đến nay, Công an TP.Đà Nẵng xác định Wang YunTao và đồng bọn đã cho gần 2 triệu lượt vay với số tiền 9.000 tỉ đồng, thu lợi bất chính 2.500 tỉ đồng. Ban chuyên án tạm giữ 68 tỉ đồng tiền mặt cùng nhiều vật chứng, khởi tố 34 bị can về tội cho vay nặng lãi.

Gần 200 người liên quan vụ án, 34 người bị khởi tố ẢNH: NGUYỄN TÚ

Ai là nạn nhân của nhóm cho vay nặng lãi đến 218%/năm? Cùng ngày, Công an Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) ra thông báo tìm kiếm các bị hại của nhóm cho vay nặng lãi do Tạ Xuân Bửu (26 tuổi), Lê Kim Long (40 tuổi, cùng ngụ P.Chính Gián, Q.Thanh Khê) và Tiêu Minh Chương (33 tuổi, ngụ P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà, cùng TP.Đà Nẵng) cầm đầu. Đây là nhóm cho vay nặng lãi với mức lãi suất từ 183% đến 218%/năm. Quá trình điều tra thu thập chứng cứ ban đầu xác định, chỉ từ tháng 10 đến tháng 12.2024, nhóm này đã cho hàng trăm lượt vay tiền với số tiền hơn 1 tỉ đồng. Hiện vụ án tiếp tục được mở rộng. Công an Q.Sơn Trà đề nghị các nạn nhân cung cấp thông tin cho Đội Cảnh sát hình sự, kinh tế và ma túy Công an Q.Sơn Trà (01 Huy Du, P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà, điện thoại: 0236.3844529 hoặc điều tra viên Phan Thanh Vũ, điện thoại 0917.303.159).