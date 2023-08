Đề nghị truy tố luật sư ‘dỏm’ tư vấn khiếu kiện, đút túi hơn 600 triệu đồng

Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Bắc Giang vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Tạ Miên Linh (78 tuổi, trú P.Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu) về tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", quy định tại khoản 2 điều 331 bộ luật Hình sự.

Bị can Tạ Miên Linh CÔNG AN CUNG CẤP

Theo kết luận điều tra, từ năm 2021, Linh lên mạng xã hội Zalo, Facebook theo dõi và tham gia bình luận trong video các kênh "Hóng TV", "Thanh TTAD2", "LAN TỎA YÊU THƯƠNG TV", "Diễm TTC". Sau đó, Linh liên hệ với các chủ kênh kể trên và đặt vấn đề cho mình lên sóng, xuất hiện trên các video trả lời phỏng vấn, phân tích, bình luận về các vấn đề đang được quan tâm và nhiều nội dung nói về tỉnh Bắc Giang.

Quá trình trả lời trên các kênh, Linh thường giới thiệu là luật sư và đã tư vấn, trợ giúp pháp lý cho nhiều người khắp cả nước.

Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Bắc Giang xác định, từ tháng 4.2022, giả danh luật sư, Linh đã nhiều lần đến Bắc Giang để thu tiền, tư vấn pháp luật trái phép cho nhiều người dân liên quan đến một số dự án trên địa bàn tỉnh, gồm: dự án Khu đô thị mới phía tây TT.Vôi (H.Lạng Giang), dự án Khu đô thị mới Long Trì (TT.Tân An, H.Yên Dũng), dự án đường kết nối vành đai Bích Động với đường kết nối TP.Bắc Giang tại xã Hồng Thái (H.Việt Yên), dự án Khu công nghiệp Vân Trung (H.Việt Yên); dự án Khu dân cư số 2 (TT.Phương Sơn, H.Lục Nam) và vụ khiếu kiện tranh chấp đất lâm nghiệp tại H.Yên Thế.

Bị can Linh đã nhận 637 triệu đồng của một số người dân có đất bị thu hồi để tư vấn pháp lý với mục đích đòi tăng tiền đền bù. Tuy nhiên, các vụ việc Linh nhận tư vấn và nhận ủy quyền đại diện giải quyết các nội dung khiếu kiện đều không có kết quả.

Ngoài ra, bị can Linh còn lợi dụng việc một số công dân ở Bắc Giang có quyền lợi liên quan đến việc thực hiện một số dự án và đất rừng để tư vấn pháp lý, nhằm mục đích thu lợi.

Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Bắc Giang xác định hành vi của Linh có tính chất nghiêm trọng, phức tạp khi đã lợi dụng quyền tự do dân chủ, tự do ngôn luận để đưa ra nhiều nội dung có tính chất xuyên tạc, sai sự thật, xúc phạm, làm mất an ninh trật tự địa phương, ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín, danh dự của hệ thống tư pháp, hệ thống tòa án và tỉnh Bắc Giang cùng một số doanh nghiệp, cá nhân liên quan.

Ngoài đề nghị truy tố Linh, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã chuyển hồ sơ, tài liệu có liên quan đến các chủ kênh mạng xã hội kể trên cho công an địa phương để điều tra, xử lý theo yêu cầu của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao (Bộ Công an).