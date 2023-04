Đề nghị truy tố thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, cựu Phó giám đốc Công an Hà Nội

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra đề nghị truy tố 54 bị can trong vụ án "chuyến bay giải cứu" về 5 nhóm tội "đưa hối lộ", "môi giới hối lộ", "nhận hối lộ", "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Đồng thời, Cơ quan An ninh điều tra sẽ tách vụ án "môi giới hối lộ" của một số bị can để điều tra, xử lý ở giai đoạn sau.

Trong nhóm bị đề nghị truy tố tội "nhận hối lộ", có ông Nguyễn Quang Linh, Trợ lý của Phó thủ tướng thường trực; ông Chử Xuân Dũng, cựu Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội; ông Trần Văn Tân, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam; ông Tô Anh Dũng, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, ông Vũ Hồng Nam, cựu đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản, ông Trần Việt Thái, cựu Đại sứ Việt Nam tại Malaysia, bà Nguyễn Thị Hương Lan, cựu Cục trưởng cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) và nhiều cán bộ ngoại giao làm việc tại Nhật Bản, Malaysia, Nga, Angola.

Trong vụ án, thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, cựu Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội và 3 bị can khác bị đề nghị truy tố tội "môi giới hối lộ"

Theo kết luận, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, xảy ra trong bối cảnh tình hình Covid-19 bùng phát. Các bị can đã lợi dụng tình hình dịch bệnh để trục lợi với số tiền đặc biệt lớn.

Khi vụ án đang điều tra, hai bị can là chủ các doanh nghiệp lại tiếp tục móc nối với người có thẩm quyền để đưa hối lộ nhằm "chạy án", từ đó bị bị can Hoàng Văn Hưng, cựu cán bộ công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản.