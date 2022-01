Để người dân về quê ăn tết an toàn

Trước tình hình này, cơ quan chức năng đã lập kế hoạch, phương án đảm bảo an toàn giao thông để người dân về quê đón tết.

Đường về miền tây “nóng” lên từng giờ

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, trong tuần qua, giao thông trên QL1 từ cao tốc TP.HCM - Trung Lương và hơn 70 km của QL1 qua địa bàn tỉnh Tiền Giang và tuyến QL60 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và Bến Tre liên tục xuất hiện tình trạng kẹt xe, ùn ứ phương tiện nối dài hàng km tại các khu vực xung quanh vòng xoay Thân Cửu Nghĩa (Tiền Giang), nghiêm trọng nhất là khu vực BOT Cầu Rạch Miễu.

Tình trạng kẹt xe chủ yếu là do các phương tiện dồn về khu vực này quá đông, trong khi mặt đường hẹp với nhiều cầu “thắt cổ chai” và nhiều xe tải chở hàng hóa nặng nề đã gặp rất nhiều khó khăn khi di chuyển lên dốc cầu Rạch Miễu. Tình trạng ùn ứ thường diễn ra từ 14 giờ đến tận đêm khuya.

Để kéo giảm tình trạng ùn ứ phương tiện trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, UBND tỉnh Tiền Giang đã ban hành kế hoạch cho ô tô được di chuyển vào tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận; đồng thời chỉ đạo Sở GTVT, Công an tỉnh Tiền Giang bố trí lực lượng ở khắp các khu vực có mật độ giao thông đông đúc, các điểm kết nối giao thông. Trong đó, lực lượng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp thường xuyên, liên tục với CSGT Công an tỉnh Bến Tre để điều tiết giao thông tại khu vực BOT cầu Rạch Miễu.

Theo đó, trong 2 ngày qua, lực lượng chức năng 2 tỉnh Tiền Giang và Bến Tre đã phân luồng cầu Rạch Miễu thành đường 1 chiều để giải quyết tình trạng ùn ứ giao thông cục bộ ở 2 bên cầu.

Đồng thời, UBND tỉnh Tiền Giang giao Sở GTVT chủ trì, phối hợp với Công ty CP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận và các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng và ban hành quy chế phối hợp trong quá trình tổ chức giao thông trên tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận trong dịp tết. Trong đó phải quy định đơn vị chịu trách nhiệm xử lý chính về tai nạn giao thông (TNGT) và ùn tắc giao thông; đồng thời đóng các điểm giao cắt giữa tuyến cao tốc với các đường tỉnh, đường huyện... vào các nút giao cao tốc nhằm đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) cho người và phương tiện khi tham gia giao thông.

Theo Công an tỉnh Tiền Giang, trong dịp Tết Nguyên đán, CSGT Công an tỉnh sẽ triển khai phạt nguội đối với các phương tiện vi phạm thông qua trích xuất camera.

Bảo đảm ATGT đoạn cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận trong dịp Tết Ngày 24.1, Cục CSGT có phương án phân luồng, hướng dẫn điều khiển giao thông trên đoạn tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận và các đoạn đường nhánh vào, ra tại nút giao Thân Cửu Nghĩa, An Thái Trung trong dịp tết. Thời gian thực hiện bắt đầu từ 0 giờ ngày 25.1 đến 24 giờ ngày 10.2. Theo đó, Cục CSGT sẽ phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang tổ chức tuần tra, kiểm soát, phân luồng, hướng dẫn điều khiển giao thông trên đoạn tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận trong thời gian khai thác tạm thời, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về trật tự ATGT, phục vụ đi lại thông suốt, an toàn trong dịp Tết.

Tại Đồng Tháp, tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát tốt, toàn tỉnh đã trở lại cấp độ 1 (vùng xanh) nên dự kiến lượng lớn người dân của tỉnh đi làm ăn xa sẽ về quê đón tết, đồng thời tỉnh có các tuyến QL80, 30, 54, N2 đi qua địa bàn các tỉnh lân cận như An Giang, Kiên Giang… nên áp lực đảm bảo ATGT là rất lớn.

Thượng tá Thái Viết Vũ, Trưởng phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC08), Công an tỉnh Đồng Tháp, cho biết: “Công an tỉnh đang tập trung toàn lực lượng đảm bảo trật tự ATGT để người dân về quê an toàn trước và sau tết. Trong đó, huy động lực lượng, phương tiện để tuần tra, kiểm soát trật tự, ATGT và xử phạt nghiêm các hành vi có thể gây TNGT”.

Tương tự, chiều 24.1, trung tá Nguyễn Văn Lâm, Phó đội trưởng Đội Tham mưu, PC08, Công an tỉnh Vĩnh Long, cho hay từ ngày 26.1 phòng sẽ thực hiện trực 50% quân số 24/7, tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường qua tỉnh, nhất là các tuyến QL. Tuy nhiên, PC08 sẽ phối hợp với chính quyền địa phương bố trí lực lượng, phương tiện điều tiết giao thông, ổn định trật tự ATGT tại những nơi xảy ra ùn tắc giao thông như khu vực phà Đình Khao, KCN Hòa Phú, cầu Mỹ Thuận…





Đà Nẵng xử lý nghiêm xe nhồi nhét

Chiều 24.1, đại tá Phan Ngọc Truyền, Trưởng phòng PC08 Công an TP.Đà Nẵng, cho hay theo dự báo, năm nay lượng người về quê có giảm so với mọi năm do trong năm 2021, người dân làm việc tại TP.HCM đã về quê nhiều. Do đó, các tuyến truyền thống như QL1, QL14B đoạn qua Đà Nẵng có khả năng giảm lưu lượng phương tiện.

Tuy nhiên, theo đại tá Truyền, đối với các chuyến xe khách đi và đến, cũng như ngang qua TP.Đà Nẵng, 4 Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp, Hòa Hải, Hòa Quý và Hòa Phước sẽ tăng cường kiểm tra việc chấp hành luật giao thông đường bộ.

Trong đó, lực lượng CSGT tập trung tuần tra, chốt chặn kiểm soát, nhằm kịp thời phát hiện các lỗi vi phạm có nguy cơ gây mất ATGT như sự an toàn của phương tiện, tài xế sử dụng rượu bia, chất ma túy khi điều khiển xe.

PC08 cũng chỉ đạo cán bộ chiến sĩ xử lý nghiêm hành vi nhồi nhét, chở quá số người quy định, chạy quá tốc độ. Đồng thời, PC08 phối hợp Sở GTVT, Bến xe Trung tâm TP.Đà Nẵng dự phòng các phương tiện để buộc nhà xe nhồi nhét sang xe, đảm bảo quyền lợi và hành trình an toàn cho hành khách về quê. Bên cạnh đó, tại các khu vực giáp ranh Quảng Nam - Đà Nẵng, người dân qua lại nhiều nên PC08 cũng phối hợp với công an các địa phương vùng giáp ranh để hướng dẫn người và phương tiện tham gia giao thông an toàn.

Bộ Công an chỉ đạo CSGT tăng cường tuần tra, kiểm soát

Trao đổi với Thanh Niên chiều 24.1, đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng Tuyên truyền và phổ biến pháp luật ATGT, Cục CSGT (C08, Bộ Công an), cho biết trong tuần này, người dân tại các đô thị lớn sẽ đổ về quê ăn tết. Qua khảo sát cho thấy, các năm trước đây, lượng người về quê ăn tết kéo dài trong suốt 1 tuần lễ, nhưng năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19, sinh viên học trực tuyến nên lượng người về quê sẽ chủ yếu là người lao động và sẽ “đạt đỉnh” vào giữa hoặc cuối tuần này.

“Để chuẩn bị đảm bảo an toàn cho người dân về quê, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an, C08 đã thực hiện cao điểm ra quân đảm bảo trật tự ATGT từ ngày 15.12.2021 đến ngày 4.2, đồng thời có các phương án, kế hoạch cần thiết tùy theo từng tình hình cụ thể”, đại tá Nhật nói.

Cụ thể, C08 đã phối hợp CSGT TP.Hà Nội và TP.HCM khảo sát các địa điểm thường xuyên xảy ra ùn tắc để bố trí lực lượng thường trực tổ chức phân luồng điều tiết. “Trong vài ngày qua, lực lượng CSGT đã triển khai các phương án tại TP.HCM và Hà Nội, tình hình đi lại đã bắt đầu tăng, đã xuất hiện ùn ứ vào buổi sáng, giờ cao điểm nhưng chưa đến mức ùn tắc kéo dài như các năm trước đây. Mặt khác, do ảnh hưởng của dịch, hoạt động vận tải chưa thể phục hồi, chủ yếu là phương tiện cá nhân”, đại tá Nhật đánh giá.

Mặc dù vậy, C08 vẫn cho rằng trong dịp sát tết sẽ có một số nguy cơ về ùn tắc giao thông, TNGT. Chính vì thế, ngày 20.1, Bộ Công an đã có công điện chỉ đạo lực lượng CSGT phối hợp với công an các đơn vị tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.

Không để phương tiện không đảm bảo an toàn lưu thông Để đảm bảo an toàn lưu thông dịp tết, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam Đặng Việt Hà vừa ký văn bản yêu cầu các đơn vị trực thuộc và đăng kiểm xe cơ giới, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng và an toàn kỹ thuật của phương tiện; không để các phương tiện không bảo đảm an toàn kỹ thuật tham gia giao thông. Đặc biệt, các đơn vị đăng kiểm phải chú trọng tới các phương tiện chở khách, xe khách giường nằm, xe chở học sinh, phương tiện thủy chở khách từ bờ ra đảo, tàu cao tốc chở khách, phương tiện dùng để đưa, đón trẻ em, học sinh, phương tiện gia dụng phục vụ đi lại của người dân, phà, đò dọc, đò ngang, tàu lưu trú du lịch ngủ đêm, nhà hàng nổi, khách sạn nổi; toa xe khách..., các phương tiện cải tạo thay đổi kết cấu và điều kiện về phòng, chống cháy nổ. Trước đó, Bộ GTVT đã có Công điện số 32/CĐ-BGTVT về việc bảo đảm trật tự, ATGT trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội xuân năm 2022. Bộ GTVT giao Cục Đăng kiểm VN tăng cường công tác kiểm tra chất lượng phương tiện, không cho phép sử dụng các phương tiện không bảo đảm an toàn kỹ thuật tham gia giao thông, đặc biệt chú trọng tới các phương tiện xe khách giường nằm, phương tiện cải tạo, thay đổi kết cấu so với thiết kế, phương tiện thủy chở khách từ bờ ra đảo, tàu cao tốc. Mai Hà

Đại diện C08 khuyến cáo, người dân về quê ăn tết cần chấp hành quy định pháp luật về ATGT đường bộ, đường thủy, đường sắt, đồng thời chấp hành nghiêm hiệu lệnh, điều tiết của lực lượng CSGT. Đối với các hoạt động đăng ký xe, nộp phạt vi phạm hay các thủ tục hành chính khác liên quan đến CSGT, người dân có thể thực hiện trực tuyến thông qua Cổng dịch vụ quốc gia để đảm bảo an toàn trong dịch bệnh cũng như ùn tắc.