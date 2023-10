Để người khổng lồ SEA Games không tí hon ở ASIAD

Cải thiện thể chất người Việt





Theo chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương: "Thời gian qua, VĐV VN có tiến bộ, nhưng chỉ là so với chính mình trước đây thôi. Do đó, thể thao VN cần phải đánh giá lại và có chiến lược phát triển trong thời gian tới. Về lâu dài, bản chất của vấn đề là phải cải tạo nòi giống. VĐV VN so với các nước khác là thấp bé nhẹ cân, điểm yếu về sức mạnh và sức bền. Với sự tiến bộ khoa học kỹ thuật, VĐV không thể chỉ thi đấu bằng tinh thần được, mà phải đòi hỏi thể chất.

Làm sao cho người Việt cao hơn, khỏe hơn, mạnh hơn thì mới cạnh tranh tầm châu lục và thế giới được.





Muốn cải thiện thể chất thì phải có sự đầu tư cho nền tảng, cho trẻ em chơi thể thao từ nhỏ. Điều này đòi hỏi phải đầu tư cho cơ sở vật chất, dinh dưỡng, bên cạnh đó là thể thao phong trào, hệ thống thi đấu, trình độ HLV... Nếu chúng ta không đặt yếu tố sức khỏe, cải thiện nòi giống lên hàng đầu thì đừng hy vọng đến thể thao thành tích cao. Đây không phải nhiệm vụ của riêng ngành thể thao".





Trong khi đó, bình luận viên Vũ Quang Huy nói: "Chúng ta không cần ưu tiên SEA Games nữa, đừng đặt nặng thành tích đứng tốp bao nhiêu ở Đông Nam Á. VĐV chủ lực cũng nên cân nhắc việc tham dự các giải đấu. Thậm chí nếu cần, VĐV có thể bỏ SEA Games để có thể tính toán điểm rơi phong độ thích hợp, dồn sức cho ASIAD, Olympic".

Thu Bồn