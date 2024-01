Để phòng ngừa bệnh tim mạch, nên ăn những loại thức ăn này

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, bệnh tim mạch là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên toàn cầu, ước tính khoảng 17,9 triệu ca tử vong mỗi năm. Hơn 4 trong số 5 ca tử vong do bệnh tim mạch thường là do đau tim và đột quỵ.

Chính vì vậy, việc duy trì lối sống vận động kết hợp ăn uống lành mạnh là những biện pháp giúp phòng ngừa bệnh tim mạch.

Ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt, lúa mạch, yến mạch, hạt quinoa, lúa mì nguyên hạt... giàu chất xơ hòa tan có thể kiểm soát cholesterol máu và giảm nguy cơ bệnh tim.

Theo trang "Eat this, not that!", sau đây là những loại thực phẩm tốt cho tim mạch được các chuyên gia y tế khuyến cáo sử dụng.

Trà xanh cung cấp hợp chất thực vật flavan-3-ols có thể cải thiện huyết áp, cholesterol xấu và lượng đường trong máu. Nhờ đó loại trà này có thể phòng ngừa nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ và tiểu đường type 2. Cơ thể sẽ nhận được khoảng 400-600 mg flavan-3-ol khi uống hai tách trà xanh.

Nước cam tươi nguyên chất không thêm đường chứa nhiều chất dinh dưỡng hỗ trợ sức khỏe tim mạch như vitamin C, kali, folate (vitamin B9). Uống nước cam cũng tốt cho huyết áp và mức cholesterol ở người trưởng thành thừa cân, béo phì.

Cà chua là loại trái cây giàu chất chống oxy hóa bảo vệ tim bao gồm lycopene, beta-carotene, folate, kali, vitamin C, flavonoid, vitamin E. Các chất dinh dưỡng trong cà chua làm giảm cholesterol xấu (LDL), huyết áp và homocysteine - yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim.