Để say xe không còn là nỗi ám ảnh khi về quê ngày Tết

Theo chuyên trang dinh dưỡng và sức khỏe Eat This, Not That! (Mỹ), say xe xảy ra khi các tín hiệu cảm giác giúp nhận biết chuyển động và không gian xung quanh được gửi đến não một cách không đồng bộ. Các tín hiệu cảm giác này gồm tín hiệu thị giác, tín hiệu từ tai trong, tức hệ thống tiền đình, và các cơ quan thụ cảm giúp điều chỉnh sự cân bằng và định hướng không gian. Tình trạng này dẫn đến cảm giác khó chịu, chóng mặt và buồn nôn.

Không chỉ gây chóng mặt, chóng váng, đổ mồ hôi mà say xe còn gây mệt mỏi và nhức đầu SHUTTERSTOCK

Những triệu chứng thường gặp của say xe là buồn nôn, ói mửa, chóng mặt, choáng váng, đổ mồ hôi, da mặt tái đi. Ngoài ra, người mắc còn gặp tình trạng tăng tiết nước bọt, mệt mỏi, nhức đầu, nhịp thở nhanh. Để giảm các triệu chứng này, trước khi lên xe, mọi người có thể dùng gừng, chuối, cơm hoặc mì ống, khoai tay luộc và trà thảo dược.