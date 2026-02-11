Đế tản nhiệt laptop có thực sự cần thiết?

Khi laptop hoạt động, các thành phần như CPU và GPU tiêu tốn năng lượng và sinh ra nhiệt. Càng nhiều tác vụ được thực hiện, nhiệt độ càng tăng, dẫn đến hiệu suất giảm sút. Nhiệt độ cao cũng có thể làm giảm tuổi thọ của linh kiện bên trong máy.

Đế tản nhiệt có thể giúp kéo dài tuổi thọ cho laptop ẢNH: AMAZON

Dù laptop thường được trang bị quạt tích hợp, chúng chỉ có thể làm mát một phần nào đó. Trong khi đế tản nhiệt là giải pháp hiệu quả để xử lý lượng nhiệt dư thừa. Những đế tản nhiệt tốt nhất thường có quạt và vật liệu giảm nhiệt nhưng giá thành cũng khá phải chăng, thường không vượt quá 3 triệu đồng.

Những trường hợp nên trang bị đế tản nhiệt laptop

Theo BGR, có 4 trường hợp cụ thể mà đế tản nhiệt là cần thiết. Đầu tiên, nếu laptop đã sử dụng từ 2 đến 5 năm, hiệu suất chậm và nhiệt độ cao có thể là dấu hiệu cho thấy máy cần nâng cấp. Trong khi đế tản nhiệt không thể đảo ngược quá trình lão hóa, nó có thể giúp làm chậm quá trình này và cải thiện hiệu suất tổng thể.

Thứ hai, đối với game thủ, việc đầu tư vào đế tản nhiệt là rất quan trọng. Các trò chơi hiện đại yêu cầu đồ họa cao và nếu laptop không đủ khả năng làm mát, hiệu suất sẽ giảm do quá nhiệt. Lúc này, đế tản nhiệt giúp duy trì hiệu suất chơi game ổn định hơn.

Thứ ba, nếu thường xuyên sử dụng laptop trên đùi, đế tản nhiệt giúp nâng cao máy tính, tránh tiếp xúc trực tiếp với da và giảm nhiệt độ bên trong. Nhiều đế tản nhiệt còn có thiết kế điều chỉnh chiều cao giúp cải thiện tư thế ngồi và giảm đau cổ, vai.

Cuối cùng, đế tản nhiệt cũng có thể tích hợp nhiều tính năng hữu ích như cổng USB để sạc thiết bị và kết nối các phụ kiện. Một số mẫu cao cấp còn đi kèm với đèn RGB và nhiều cổng USB-A.

Tóm lại, đế tản nhiệt không chỉ giúp giảm nhiệt độ cho laptop mà còn mang lại nhiều lợi ích khác cho người dùng, từ cải thiện hiệu suất đến tăng cường sự thoải mái khi sử dụng.