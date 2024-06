Đề thi lớp 10 TP.HCM có tính phân hóa

Theo quy định, HS sẽ lần lượt dự thi các môn ngữ văn, ngoại ngữ, toán (nếu đăng ký nguyện vọng lớp 10 thường) và môn chuyên/tích hợp (nếu đăng ký nguyện vọng lớp 10 chuyên, tích hợp).



Sở GD-ĐT đã quy hoạch 160 điểm thi (gồm 150 điểm thi lớp 10 thường và 10 điểm thi lớp 10 chuyên) với 4.513 phòng thi, mỗi điểm thi sẽ có 3 phòng thi dự phòng. Sở GD-ĐT đã huy động 13.539 giáo viên làm cán bộ coi thi và 2.370 nhân viên, bảo vệ, công an... làm nhiệm vụ tại các điểm thi.

Học sinh lớp 9 tại TP.HCM sẽ làm thủ tục dự thi tuyển sinh lớp 10 trong buổi sáng nay (5.6) và chính thức thi môn đầu tiên vào ngày mai (6.6) ĐÀO NGỌC THẠCH

Ông Lê Hoài Nam, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết Sở phối hợp với Công an TP bảo đảm tính bảo mật, an toàn tuyệt đối cho các kỳ thi lớp 10 từ khâu ra đề thi, in sao đề thi; bảo vệ các điểm thi, điểm in sao đề thi, điểm chấm thi cùng tham gia áp tải, bảo vệ đề thi, bài thi theo đúng quy chế và kế hoạch.

TS của kỳ thi lớp 10 năm nay là lứa HS cuối cùng của bậc THCS thực hiện theo Chương trình GDPT 2006, lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM cho hay cấu trúc đề thi các môn sẽ giữ ổn định như kỳ thi của năm trước, bao gồm 70% kiến thức ở mức thông hiểu, nhận biết; và phần còn lại nhằm phân loại HS với yêu cầu vận dụng, vận dụng cao.

Đồng thời, lãnh đạo Sở cũng nhấn mạnh hội đồng biên soạn đề thi lớp 10 vẫn tiếp tục theo định hướng dạy và học gắn với phát triển phẩm chất, năng lực HS. Với từng môn thi, đề thi sẽ không dừng ở việc kiểm tra kiến thức môn học thuần túy mà còn phải giải quyết yêu cầu về kiến thức gắn với các vấn đề thực tế cuộc sống. Qua đó, kiểm tra tư duy, năng lực vận dụng kiến thức của HS để giải quyết vấn đề thực tế đặt ra trong đề thi. Như vậy, kỳ thi này đòi hỏi HS không thể học tủ, học vẹt, học theo kiểu ghi nhớ máy móc.

Riêng với môn ngữ văn, lãnh đạo Sở cũng nhắc nhở, trong quá trình ôn tập, nhiều HS thường dùng phương pháp loại trừ các tác phẩm đã ra trong đề thi tuyển sinh những năm trước để đỡ mất nhiều thời gian ôn tập. Đặc biệt những ngày gần đây, khi nhiều địa phương trên cả nước tổ chức thi lớp 10, đã có một số HS thắc mắc, tác phẩm đó, tỉnh A hay B đã chọn đưa vào đề thi thì TP.HCM có còn sử dụng tác phẩm đó hay không. Từ những thực tế trên, lãnh đạo Sở lưu ý, việc một tác phẩm đã ra trong đề thi tuyển sinh các năm trước không có nghĩa là không được đề cập đến trong năm nay. Tương tự, kỳ thi tuyển sinh của mỗi địa phương khác nhau và hội đồng biên soạn đề thi hoàn toàn độc lập và có định hướng khác nhau. Mặt khác, môn ngữ văn thường đòi hỏi liên hệ với các tác phẩm khác có chung chủ đề; do đó việc học theo phương pháp loại trừ sẽ khiến các em có thể thiếu tư liệu để bài viết phong phú. Do vậy, HS hãy tự tin, đọc kỹ đề và phân bổ thời gian hợp lý, cố gắng hết mình trong phòng thi.

Ngay sau khi kỳ thi lớp 10 kết thúc, Sở GD-ĐT thành lập hội đồng chấm thi và huy động hàng ngàn giáo viên làm giám khảo. Dự kiến ngày 20.6, Sở GD-ĐT sẽ công bố điểm thi lớp 10; ngày 24.6 sẽ công bố điểm chuẩn lớp 10 chuyên, lớp 10 tích hợp; và ngày 10.7 sẽ công bố điểm chuẩn lớp 10 thường.