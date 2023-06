Đề thi tiếng Anh không khó nhưng thành ngữ nào khiến thí sinh 'đứng hình'?

Nhiều thí sinh hụt hẫng vì mất điểm ở những câu liên quan đến thành ngữ tiếng Anh NGỌC LONG

Chiều nay 29.6, các thí sinh đã hoàn thành bài thi tốt nghiệp THPT môn ngoại ngữ, cũng là buổi thi cuối cùng với phần lớn sĩ tử.

Ghi nhận tại điểm thi Trường THCS Bàn Cờ (Q.3, TP.HCM), N.Đ Trâm Anh, học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Q.3), đánh giá đề thi tiếng Anh năm 2023 vừa sức, "còn dễ hơn đề ở trường" và tự tin đạt trên 9 điểm.



Phụ huynh hồ hởi khi nghe tin con làm được bài NGỌC LONG

"Em có IELTS trên 5.0 nhưng vì dùng tiếng Anh để xét tuyển vào ngành bác sĩ thú y của Trường ĐH Nông lâm TP.HCM nên vẫn đến thi. Trong đề, em băn khoăn nhất ở những câu hỏi về thành ngữ tiếng Anh, chẳng hạn 'below the belt' (dưới thắt lưng) và 'buy a pig in a poke' (mua heo trong bọc). Sau hôm nay thì em rất muốn ngủ vì thời gian qua mất ngủ nhiều lắm. Em cũng muốn học thêm tiếng Pháp", Trâm Anh tâm sự.

Trương Hạ Vy, học cùng trường và có IELTS 6.0, cũng nhìn nhận đề vừa sức nhưng cũng gặp khó khi làm đến hai câu hỏi liên quan đến thành ngữ "below the belt" và "buy a pig in a poke".

"Below the belt", "buy a pig in a poke" nghĩa là gì? Theo anh N.T.P, đạt 8.5 IELTS và có kinh nghiệm nhiều năm giảng dạy tại các trung tâm tiếng Anh, "below the belt" bắt nguồn từ môn quyền anh, trong đó việc đấm đối phương dưới thắt lưng là phạm luật. "Trong đời sống hàng ngày, thành ngữ này ám chỉ những hành động chơi bẩn, bất công hoặc những lời nói mỉa mai, xúc phạm", anh P. nói. Còn "buy a pig in a poke", theo nam giáo viên, có thể hiểu là "mua mèo trong bị", tức mù mờ về hàng hóa đã mua hoặc mua một thứ gì đó mà không xem xét hay cân nhắc kỹ càng dẫn đến kết quả không như mong đợi.

"Ấn tượng của em về đề thi là bài đọc có đề cập đến các phương pháp giúp nhà phát minh người Nhật nảy ra những ý tưởng độc đáo. Một ngày nào đó, em nghĩ mình sẽ áp dụng thử một trong những phương pháp được nêu", nữ sinh đặt nguyện vọng vào ngành thiết kế đồ họa nói.

Phụ huynh ghi lại phút giây con chính thức hoàn thành môn thi cuối NGỌC LONG

Những câu hỏi về thành ngữ tiếng Anh cũng là nguyên nhân khiến Vũ Hoàng Quỳnh Anh, học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, "cách xa điểm 10". "Lúc ấy em 'đứng hình' vì không hiểu câu thành ngữ nói gì, nên chỉ dám tự tin trên 8 điểm. Bài đọc năm nay thì đề cập đến mạng xã hội và thiết bị hiện đại, rất gần gũi với giới trẻ và em nghĩ đây chính là 'điểm sáng' của đề vì giúp em dễ hình dung hơn", Quỳnh Anh bày tỏ.

Quỳnh Anh gặp khó khăn khi làm những câu hỏi về thành ngữ tiếng Anh KIỀU HÙNG

Tương tự, nam sinh Ngô Gia Kiệt cũng quan tâm nhiều đến bài đọc, và cho rằng đề tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT năm nay có nội dung khá nhiều về thế hệ trẻ, nhất là thông điệp về cách dùng thời gian hiệu quả và khuyên học sinh tham gia các hoạt động ngoại khóa. "Đề thi nhìn chung khá dễ, không có câu hỏi gây trở ngại", Kiệt nói thêm.



Còn Lâm Tường Vy, học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, nhìn nhận độ khó của đề thi năm 2023 không khác biệt nhiều so với những năm trước. "Dù đã có 5.0 IELTS, em vẫn tham gia thi vì muốn tự đánh giá năng lực bản thân. Phần khó nhằn nhất đối với em là nhấn âm, nhưng nhìn chung đề dễ. Hết hôm nay, em sẽ tham gia các hoạt động hướng đạo sinh để học thêm kỹ năng mềm, 'nâng cấp' kỹ năng làm truyền thông", nữ sinh cho hay.