Để tiết kiệm điện thành thói quen, ngày nào gia đình cũng nên có 'Giờ trái đất'

Để tiết kiệm điện thành thói quen thì ngày nào trong các gia đình cũng nên có 'Giờ trái đất'. Điều này rất quan trọng bởi hành tinh xinh đẹp của chúng ta đang dần nóng lên do hiện tượng El Nino gây ra tình trạng nắng nóng kéo dài, hạn hán nghiêm trọng.

Thủy điện thiếu nước nghiêm trọng khiến công tác cấp điện trong mùa nắng nóng 2023 gặp rất nhiều khó khăn, nên việc tiết kiệm điệm là vô cùng cấp thiết EVN

Mới đầu mùa hè mà Việt Nam đã xác lập nhiều nơi có nắng nóng kỉ lục, khiến lượng nước tại các hồ thủy điện của nước ta hạ xuống mức trầm trọng. Tình trạng thiếu điện, sử dụng điện quá tải trong mùa hè chính là bài toán khó cho ngành điện lực.

Tạo lập cho bản thân ý thức sử dụng điện hiệu quả

Chính vì lẽ đó việc tiết kiệm điện năng tiêu thụ tại mỗi gia đình, cơ quan, các tổ chức chính là một hành động đẹp để chúng ta chung tay cùng ngành điện lực từng bước tháo gỡ những khó khăn này.

Thứ nhất: Tạo thói quen tốt cho các thành viên trong gia đình:

Phương châm: " Không sử dụng điện khi không cần thiết" được đặt lên hàng đầu. Nghĩa là, với thời tiết dễ chịu, mát mẻ cả nhà cùng tập thói quen: " Không tiện tay bật quạt hay thiết bị chiếu sáng khi ở trong phòng". Ra khỏi phòng cần chú ý tắt hết các thiết bị điện.

Thứ 2: Không để các thiết bị điện trong nhà ở chế độ chờ:

Chúng ta không nên nhầm tưởng việc không sử dụng các thiết bị trong nhà là đã tiết kiệm được một điện năng tiêu thụ. Bởi, các thiết bị khi đang ở chế độ chờ vẫn tiêu thụ một phần điện năng trong gia đình bạn. Chính vì vậy, khi không sử dụng như: Quạt, máy giặt ta nên ngắt hoàn toàn nguồn của các thiết bị trên có như vậy điện năng mới được tiết kiệm 100%.

Thứ 3: Sử dụng các loại bóng đèn tiết kiệm điện:

Loại đèn Led chính là lựa chọn tối ưu và hàng đầu trong việc sử dụng loại bóng đèn tiết kiệm so với các loại bóng đèn thông thường. Loại bóng đèn này vừa tiêu thụ điện năng ít, hiệu quả chiếu sáng cao lại có độ bền ổn định. Với ưu thế tiết kiệm điện năng tiêu thụ từ 3 đến 4 lần so với đèn dây tóc, tiết kiệm từ 2 đến 3 lần so với đèn huỳnh quang thông thường. Chính vì vậy lựa chọn đèn Led chính là lựa chọn thông minh trong việc sử dụng các thiết bị chiếu sáng trong gia đình bạn. Bởi trong mỗi gia đình thì thiết bị chiếu sáng cũng là thiết bị được sử dụng nhiều nhất.

CBCNV Tổng Công ty Điện lực TP.HCM hưởng ứng Giờ trái đất

Đại sứ giờ trái đất năm 2022 Hoa hậu H’Hen (giữa) HÙNG KHOA

Thứ 4: Ưu tiên sử dụng các thiết bị điện có công nghệ hiện đại Inverter:

Các thiết bị như: Máy giặt, tủ lạnh, điều hòa,… hiện nay rất nhiều hãng điện tử, điện lạnh cho ra đời các sản phẩm sử dụng công nghệ Inverter. Đó là công nghệ hiện đại nhằm tiết kiệm điện năng khi sử dụng sản phẩm một cách hiệu quả so với các thiết bị cùng loại nhưng không ứng dụng công nghệ này. Có thể giá thành của sản phẩm sẽ cao hơn so với các sản phẩm cùng loại. Nhưng với ưu điểm vượt trội, lâu dài khi sử dụng như: tiết kiệm điện năng, độ bền cao thì việc lựa chọn sản phẩm, thiết bị ứng dụng công nghệ Inverter cũng nên là một lựa chọn đáng xem xét bởi tính hợp lí và khả năng tiết kiệm điện năng lâu dài của sản phẩm.

Thứ 5: Sử dụng các thiết bị điện trong nhà hợp lý nhất:

Không sử dụng đèn điện khi không ở trong phòng. Sử dụng điều hòa ở nhiệt độ ổn định, vừa an toàn sức khỏe lại tránh tiêu thụ điện năng của sản phẩm nhiều. Bật điều hòa ở nhiệt độ khoảng 26 độ. Lúc vừa bật điều hòa để làm mát phòng có thể bật thêm quạt. Để chế độ hẹn giờ điều hòa ở một thời điểm nhất định.

Sử dụng máy giặt hiệu quả mà vẫn tiết kiệm: Không giặt quá ít đồ và cũng không lên giặt quá nhiều đồ( khiến máy giặt quá tải, dễ hỏng). Khi giặt chú ý cân nặng của đồ giặt. Tủ lạnh cần trữ đồ ăn ở lượng vừa đủ, không để quá nhiều đồ khiến tủ phải làm việc nhiều, ảnh hưởng độ bền và phải tiêu thụ thêm điện năng.

Thứ 6: Tận dụng ánh sáng tự nhiên và gió trời:

Đặc biệt vào buổi sáng và chiều tối nên tận dụng ánh sáng mặt trời bằng cách mở các cửa sổ, cửa chính của các phòng. Vừa tạo sự thoáng mát cho căn nhà, lại không phải bật các thiết bị chiếu sáng. Tối đến, tận dụng gió trời làm mát căn phòng để hạn chế bật quạt và điều hòa. Cả nhà có thể quây quần bên mâm cơm gia đình ở ngoài sân, xung quanh có trồng cây xanh. Vừa thoáng đãng, lại mát mẻ hạn chế được việc sử dụng điện khi không cần thiết.

Một buổi tối của gia đình tôi: Trong nhà sử dụng đèn tiết kiệm điện để chiếu sáng.Cửa sổ mở để tạo độ thoáng phòng, không phải mở điều hòa NVCC

Cuối cùng, thay cho lời kết: Mỗi thành viên, mỗi gia đình, cơ quan, tổ chức cùng đồng lòng chung tay trong việc sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả. Hãy tạo lập cho bản thân ý thức sử dụng điện hiệu quả và hình thành thói quen tiết kiệm điện, trở thành tấm gương sáng cho các thành viên trong gia đình học tập và là người gương mẫu nơi tập thể, cơ quan bằng cách tuyên truyền, lan tỏa phương châm: Tiết kiệm điện thành thói quen. Vì lợi ích quốc gia, vì cuộc sống tươi đẹp, mọi nhà hãy nên tiết kiệm điện ngay từ bây giờ.