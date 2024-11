Để tránh bị chiếm đoạt tài khoản Telegram, cần làm ngay việc này…

Anh Trương Hoàng Bảo hướng dẫn cách để bảo mật tài khoản Telegram:

1. Bật tính năng xác thực hai yếu tố cho tài khoản Telegram bằng cách vào: Settings -> Privacy and Security -> Two-step Verification.

2. Thường xuyên kiểm tra các thiết bị đang đăng nhập tài khoản: Settings ->Devices. Qua đó, giúp kiểm tra cũng như xóa những thiết bị không phải do bản thân đang sử dụng.

3. Cần tắt thông báo nhận tin nhắn từ người lạ để tránh các tin nhắn lừa đảo: Settings -> Privacy and Security -> New chats from unknown users -> Archive and Mute (tính năng này dành cho tài khoản Telegram Premium). Có thể giấu số điện thoại cá nhân trên Telegram bằng cách: Settings -> Privacy and Security -> Phone number Privacy -> Nobody. Ngăn không cho người lạ tự ý thêm mình vào các nhóm bằng cách: Settings -> Privacy and Security -> Group & Channel -> My contacts (tính năng này dành cho tài khoản Telegram Premium).

4. Tắt chế độ tự động tải file từ các nhóm để tránh tải phải những file có chứa mã độc: Settings -> Data and Storage -> Tắt: Auto-Download Media.