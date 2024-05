Ứng dụng nhận biết số điện thoại, tài khoản ngân hàng lừa đảo sắp 'trình làng'…

5 tính năng chính

Tại Hội thảo Phòng chống lừa đảo trên không gian mạng diễn ra sáng 13.5 do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA) tổ chức, đã giới thiệu về phần mềm phòng chống lừa đảo cho người dân.

Ông Vũ Ngọc Sơn, Trưởng ban Nghiên cứu công nghệ, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, Giám đốc công nghệ Công ty An ninh mạng NCS, cũng là "kiến trúc sư trưởng" của phần mềm này cho biết đây là sản phẩm do Hiệp hội phát hành. Và ứng dụng này sẽ tích hợp cùng lúc 5 tính năng chính.

Có thể kể như kiểm tra số điện thoại. Qua đó, giúp người sử dụng phát hiện các số lừa đảo có trong cơ sở dữ liệu, cũng như quảng cáo làm phiền.

Người sử dụng cũng có thể chủ động chặn số điện thoại không muốn liên lạc để đưa vào "danh sách đen" và tạo "danh sách trắng" dành cho các số thường xuyên trao đổi.

Ứng dụng giúp nhận biết số tài khoản ngân hàng lừa đảo HIỆP HỘI AN NINH MẠNG QUỐC GIA

Tính năng khác, đó là giúp kiểm tra website. Từ đây, giúp người sử dụng phát hiện đâu là những website lừa đảo hay chứa mã độc hoặc giả mạo. Tính năng này sẽ giúp người sử dụng tuyệt đối không truy cập website nhằm phòng tránh mất tài khoản. Ngoài ra, có thể quét mã QR trước khi giao dịch để phát hiện QR có dấu hiệu lừa đảo.

Ứng dụng này cũng giúp quét mã độc. Người sử dụng ứng dụng này sẽ được cảnh báo khi cài ứng dụng giả hoặc chứa mã độc. Qua đó, giúp phòng ngừa các tình huống mạo danh cơ quan, tổ chức để lừa cài ứng dụng giả nhằm chiếm quyền điều khiển điện thoại rồi tự động chuyển tiền, kịch bản rất nhiều nạn nhân mắc bẫy.

Đáng chú ý, ứng dụng này còn có thể phát hiện số tài khoản ngân hàng của kẻ lừa đảo. Cụ thể là ứng dụng sẽ hỗ trợ kiểm tra số tài khoản trước khi giao dịch, giúp phát hiện số ngân hàng có nằm trong danh sách lừa đảo hay không.

Theo ông Sơn, 5 tính năng chính của ứng dụng được xây dựng dựa trên 24 hình thức lừa đảo phổ biến tại Việt Nam. Ứng dụng này cho phép người sử dụng báo cáo số điện thoại, tài khoản, đường link website hay các ứng dụng có dấu hiệu lừa đảo về máy chủ. Từ đó, hệ thống sẽ kiểm tra và phát hiện bất thường để gửi thông tin cho quản trị viên nhằm xác nhận, cập nhật cơ sở dữ liệu…

5 tính năng chính của ứng dụng được xây dựng dựa trên 24 hình thức lừa đảo phổ biến tại Việt Nam suốt thời gian qua HIỆP HỘI AN NINH MẠNG QUỐC GIA





Khấp khởi vui mừng

Trước thông tin ứng dụng nhận biết số điện thoại, tài khoản ngân hàng lừa đảo dự kiến mở thử nghiệm diện hẹp trong tháng 6 và chính thức "trình làng", phát hành miễn phí trên 2 hệ điều hành Android và iOS từ tháng 7, đã khiến nhiều người khấp khởi vui mừng.

"Vấn nạn lừa đảo trực tuyến đã và đang hoành hành. Có quá nhiều nạn nhân của những "bẫy lừa" tinh vi trên mạng. Thế nên, ứng dụng nhận biết số điện thoại, tài khoản ngân hàng lừa đảo khi ra đời sẽ góp phần đẩy lùi vấn nạn lừa đảo", anh Lê Thành Minh (34 tuổi), ngụ tại đường Phan Tây Hồ, Q.Phú Nhuận, TP.HCM nói.

Chị Nguyễn Hồ Lệ Thu (31 tuổi), làm việc tại 56 Yên Thế, Q.Tân Bình, TP.HCM, cho biết: "Tôi cũng là nạn nhân của lừa đảo trực tuyến. Tôi bị mất khoản tiền 38 triệu đồng vì "bẫy lừa" tuyển cộng tác viên làm thêm. Bản thân rất bức xúc khi thấy các chiêu lừa ngày càng nở rộ, nên khi đọc thông tin thấy sắp sửa có ứng dụng phòng chống lừa đảo cho người dân thì rất vui mừng. Hy vọng là sau khi có ứng dụng sẽ không còn ai trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo".

Một vị phụ trách khối khách hàng cá nhân tại một ngân hàng thương mại cổ phần ở Q.12, TP.HCM, cho biết: "Tính năng phát hiện số tài khoản ngân hàng của kẻ lừa đảo là rất hay. Vì tất cả các vụ lừa đảo đều dẫn đến một việc là chiếm đoạt tiền. Thế nên, tính năng này chắc chắn sẽ giúp nhiều người không bị lừa tiền".