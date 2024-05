Mở mạng là gặp 'bẫy lừa': Tìm 'của lạ' và cái kết…

N HỮNG "CÁI BẪY" GIĂNG RA

Anh H.V.C (31 tuổi), ngụ ở Q.Phú Nhuận, TP.HCM, cho biết vào cuối tháng 3 vừa qua anh nhận một tin nhắn từ người lạ trên Telegram. "Người này hỏi tôi có nhu cầu sử dụng các dịch vụ về sugar baby hay không. Tôi đọc mà chẳng hiểu gì nên hỏi lại. Người này đã hướng dẫn cụ thể, tận tình. Sau đó người này nói nếu tôi muốn thì đóng 168.000 đồng để đăng ký làm thành viên. Sau đó tôi có làm theo", anh C. kể về "bẫy lừa".

"Người này tiếp tục cung cấp hình ảnh nhiều cô gái để tôi lựa chọn. Khi đã chọn, người này yêu cầu tôi chuyển 1 triệu đồng vào tài khoản để trải nghiệm dịch vụ từ A - Z. Tôi cũng làm theo. Tiếp tục, họ lại yêu cầu tôi chuyển thêm tiền với đủ lý do: để được nhân viên "chăm sóc" ân cần hơn, nhận khuyến mãi tốt hơn cho lần sau…", anh C. nhớ lại và thừa nhận: "Không hiểu sao tôi bị thao túng tâm lý, cứ tin tưởng và chuyển tiền liên tục. Đến khi chuyển 37 triệu đồng, tôi mới nhận ra mình đã bị lừa".

Một tin nhắn chào mời tham gia dịch vụ nhạy cảm CHỤP MÀN HÌNH

Anh C. không dám kể việc này cho người khác vì ngại và sợ bị đánh giá là không đứng đắn. Chàng trai này chỉ "bóc phốt" tại một nhóm trên Facebook với mong muốn mọi người không sập "bẫy lừa".

Trường hợp khác, anh L.T.T (30 tuổi), ngụ tỉnh Đồng Nai, cũng bị lừa 31 triệu đồng chỉ vì từng tìm "của lạ" vào tháng 11.2023.

Anh T. kể, nhận được tin nhắn từ số lạ. Trong tin nhắn có đề cập đến vấn đề nhạy cảm là quan hệ nam nữ, cùng một đường link. Tò mò nên anh T. đã truy cập. Sau đó anh T. được hướng dẫn mở tài khoản, đăng ký làm thành viên của "thiên đường gái gọi" để có thể thoải mái xem phim 18+…

"Cứ mỗi lần hoàn thành một bước là tôi được yêu cầu chuyển tiền từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng. Đến khi tỉnh táo mới nhận ra đã bị lừa", anh T. nhớ lại.

Mới đây, như Thanh Niên đã đưa tin, người đàn ông tên T.V.N, ngụ ở Gia Lai, đã trình báo Công an TP.Quy Nhơn (Bình Định) về việc bị lừa đảo mất 600 triệu đồng. Ông N. truy cập một trang Facebook quảng cáo nội dung khêu gợi tình dục. Sau đó trong quá trình nói chuyện, ông N. liên tục bị yêu cầu chuyển tiền và cái kết là bị lừa số tiền lớn, phải trình báo cơ quan công an.

Tin nhắn mời chào dịch vụ nhạy cảm, nếu nghe và làm theo có nguy cơ bị lừa tiền CHỤP MÀN HÌNH

C ẢNH GIÁC KHI THAM GIA CÁC ỨNG DỤNG HẸN HÒ

Anh Đặng Minh Tiến, thành viên nhóm chongluadao.vn, cho rằng trên mạng có những "cái bẫy" giăng ra nhan nhản đối với những người ham "của lạ".

"Chỉ cần nghe và làm theo những lời mồi chài, rủ rê trên Telegram, Zalo, Facebook là có thể rơi vào tình cảnh "tiền mất tật mang". Điều cần làm là nếu nhận phải những tin nhắn có nội dung quảng cáo dịch vụ nhạy cảm, phải chặn ngay để tránh những hậu quả về sau", anh Tiến nói.

Chuyên gia tâm lý Vũ Nhật Thịnh, Trung tâm tư vấn tâm lý An Nam, TP.HCM, nói: "Cần nói không với những dịch vụ nhạy cảm được quảng cáo trên mạng xã hội cũng như gửi tin nhắn rác qua điện thoại. Bởi tham gia những dịch vụ ấy sẽ có nguy cơ phá vỡ hạnh phúc gia đình, cũng như bị lừa tiền".

Vào tháng 12.2023, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng An ninh mạng), Công an TP.Đà Nẵng, đã phát cảnh báo về hình thức lừa đảo bằng dịch vụ hẹn hò trực tuyến, mua bán dâm với cách tiếp cận mới, nhắm tới những người đàn ông ham "của lạ". Đã có nạn nhân trình báo bị lừa bằng thủ đoạn này với số tiền hơn 1 tỉ đồng.

Theo cảnh báo của Công an TP.Đà Nẵng, các đối tượng tạo tài khoản Facebook và sử dụng tên, hình ảnh, logo thương hiệu của các nhà hàng, khách sạn, bar, vũ trường để tạo lòng tin với nạn nhân. Sau đó, các đối tượng này chạy quảng cáo Facebook với nội dung như "hệ thống gái gọi toàn quốc", "gái gọi", "tình một đêm"...

Khi có người tiếp cận, các đối tượng dẫn dụ nạn nhân tham gia vào các hội nhóm Telegram và hướng dẫn truy cập trang website giả mạo để đăng ký tài khoản và sử dụng các dịch vụ khiêu dâm như: xem video đồi trụy người thật không giới hạn, giảm giá 50%, tắm chung với khách... Sau khi đăng ký thành công, đối tượng tiếp tục hướng dẫn nạn nhân nạp thêm 1 triệu đồng để tham gia "gói nhiệm vụ tình một đêm".

"Thực chất các tài khoản trong nhóm này đều là tài khoản ảo của các đối tượng nhằm tạo lòng tin cho nạn nhân tiếp tục nạp thêm tiền làm nhiệm vụ với hy vọng "sở hữu" được các cô gái xinh đẹp. Tuy nhiên, khi số tiền nạp ngày càng lớn thì đối tượng liên tục lấy cớ nạn nhân thao tác sai và yêu cầu nạp tiền tiếp để được rút hết số tiền. Đến khi nạn nhân không còn khả năng nạp tiền, đối tượng nhanh chóng chặn nạn nhân và chiếm đoạt số tiền nạn nhân đã nạp. Các nạn nhân của thủ đoạn này thường xấu hổ, sợ mất mặt nên không dám trình báo với cơ quan công an", đại diện Phòng An ninh mạng cho biết và khuyến cáo: "Người dân cần đề cao cảnh giác khi tham gia các ứng dụng hẹn hò online, tránh bị kẻ xấu lợi dụng, lừa đảo. Đồng thời, tuyên truyền với người thân, bạn bè về thủ đoạn của loại tội phạm này".