'Đệ tử chân truyền' hơn 20 năm theo nghề đánh bóng lư đồng

Một buổi sáng cuối năm âm lịch 2025, chúng tôi chạy xe dọc đường Lê Văn Duyệt, phường Gia Định, TP.HCM (quận Bình Thạnh cũ), tìm đến tiệm đánh bóng lư đồng của ông Trần Thành Tiến (67 tuổi). Thế nhưng, hỏi thăm mới hay ông Tiến không có nhà.

Đón chúng tôi là anh Phan Tấn Vũ (49 tuổi), người thợ đang cặm cụi bên chiếc mô tơ quay đều. Anh Vũ cho biết mình đã gắn bó với nghề đánh bóng lư đồng hơn 20 năm. Ít ai ngờ, người đàn ông dáng cao gầy, đôi tay lúc nào cũng lấm bụi đồng ấy lại là “đệ tử ruột” của một người thợ đánh bóng lư đồng nức tiếng Sài Gòn.

Anh Phan Tấn Vũ có hơn 20 năm kinh nghiệm đánh bóng lư đồng ẢNH: DƯƠNG TRANG

Anh Vũ kể, hồi ngoài 20 tuổi, anh chưa hề nghĩ sẽ theo nghề này lâu dài. "Thời đó tôi buôn bán linh tinh, gần tết khách đông quá, chú Tiến làm không xuể nên gọi tôi về phụ. Ban đầu chỉ phụ việc lặt vặt, tháo ráp, lau chùi. Vậy mà làm riết, quen tay, rồi làm luôn tới giờ", anh cười hiền.

Hơn 2 thập niên trôi qua, từ một người phụ việc, anh Vũ đã thành thạo từng công đoạn, từng góc cạnh của các bộ lư đồng - thứ đồ thờ mà với nhiều gia đình, giá trị không chỉ nằm ở tiền bạc.

Một ngày làm việc của anh Vũ bắt đầu từ việc tháo rời từng chi tiết của bộ lư như đỉnh lư, nắp, tai, chân, đôi hạc, chân nến… Mỗi món đều được người thợ tách riêng, mang đi rửa sạch bằng nước và xà bông để loại bỏ bụi bẩn, dầu nhang bám lâu ngày. Sau khi để khô, công đoạn đánh bóng mới bắt đầu.

"Đánh lư là phải kỹ từng chút, khi đánh phải sử dụng cục lơ (chất liệu như cao su, hình chữ nhật - PV), quá trình đánh, cục lơ ấy sẽ bám lên bề mặt đồng. Lúc đó phải dùng bột năng lau cho sạch, cho sáng, rồi thổi bụi đi hết", anh Vũ vừa nói vừa làm, động tác thuần thục như đã ăn sâu vào tay nghề.

Ít ai biết, bột năng, thứ bột quen thuộc trong gian bếp lại là "bí quyết" giúp bề mặt lư đồng sáng đều sau khi đánh. Đánh xong, người thợ dùng hơi xịt lại lần cuối, khách mang về chỉ cần dùng khăn lau nhẹ rồi chưng lên ban thờ.

Anh Vũ vệ sinh lư đồng trước khi đưa vào đánh bóng bằng máy ẢNH: DƯƠNG TRANG

Kỷ niệm khó quên vụ mời công an vì… không nhận ra đồ của mình

Làm nghề hơn 20 năm, anh Vũ kể gặp đủ kiểu khách, từ người dễ tính xuề xòa cho đến những khách cực kỳ kỹ tính. Có những bộ lư đồng giá trị lớn, trị giá cả trăm triệu đồng, hoặc những bộ lư cổ truyền nhiều đời, khách không dám gửi qua đêm mà ngồi chờ đánh xong để mang về ngay.

"Họ sợ mình giao lộn đồ. Lư nhìn thì na ná nhau, nếu không quen tháo lắp rất dễ lẫn lộn. Làm nghề này phải quan sát kỹ từng chi tiết, từng vết cũ, vết xước", anh Vũ nói.

Hơn chục năm trước, một sự cố khiến anh nhớ mãi. Đó là một khách hàng đã lớn tuổi, mang bộ lư đồng để lâu năm, màu đồng sẫm đen như sô cô la đến tiệm. Sau khi đánh bóng xong, bộ lư sáng hẳn lên, nhìn khác hẳn ban đầu. Khi tới nhận, khách không nhận ra đồ của mình, nghi ngờ tiệm đã đổi lư, thậm chí mời cả công an tới làm việc.

"Cuối cùng phải gọi con cháu họ ra, vì trong nhà ai cũng biết bộ lư đó là kỷ vật truyền lại. Nhận ra rồi, ai cũng cười mà nhớ hoài tới giờ", anh Vũ kể.

Theo anh, hầu hết khách mang lư tới tiệm đều nhớ rất rõ đồ của mình. Với nhiều gia đình, bộ lư không chỉ là vật thờ cúng mà còn là ký ức, là thứ gắn với ông bà, tổ tiên, không thể nhầm lẫn.

Anh Vũ dùng mô tơ đánh bóng lư đồng ẢNH: DƯƠNG TRANG

Lư đồng - giá trị truyền đời và cái nghề không sợ thất nghiệp

Sau dịch Covid-19, anh Vũ cho biết lượng khách tìm đến tiệm không những không giảm mà còn tăng dần qua từng năm, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán. "Sau đại dịch, nhiều gia đình có người thân mất, nhu cầu đánh bóng lư để thờ cúng tăng lên rõ rệt", anh Vũ chia sẻ.

Ngoài tết, những dịp giỗ chạp trong năm cũng là lúc khách mang lư đi "tân trang", làm lại. Trung bình một bộ lư đồng sau mỗi lần đánh bóng, có thể giữ được khoảng 5 - 6 tháng là cần làm mới lại để giữ độ sáng và sạch.

Ông Trần Thành Tiến (chủ tiệm), cho biết, lư đồng bây giờ đa phần là đồng pha, không còn "đồng xanh" như trước, nên khi đánh cũng phải cẩn trọng hơn. Riêng những bộ đồ cổ, giá trị nhiều khi không thể ước lượng bằng tiền.

"Có những bộ vô giá, vì là đồ gia truyền, không thể đong đếm bằng tiền, có những bộ lư đồng khách mang đến đây, tiền bạc không mua lại được", ông nói.

Chính vì vậy, cũng theo ông Tiến, từng công đoạn đều phải làm hết sức tỉ mỉ, cẩn trọng. Nhìn qua tưởng dễ, nhưng để đánh được một bộ lư đẹp đòi hỏi người thợ phải có tay nghề cao, có kinh nghiệm lâu năm. Cho nên ngoài anh Vũ, ông Tiến nói "không tin tưởng giao việc cho ai khác", bởi "nhiều khi sai một ly đi một dặm".

"Lư đồng là món đồ được truyền từ đời này sang đời khác, mang giá trị tinh thần rất lớn. Mình làm mà sơ suất là mang tội với người ta", ông Tiến chia sẻ.

Những bộ lư đồng sau khi hoàn thiện, được anh Vũ giao cho khách hàng ẢNH: DƯƠNG TRANG

Cuối năm, tiệm của ông Tiến đón nhiều khách từ các tỉnh xa gửi lư về đánh bóng. Có người chạy xe máy hơn 100 km chỉ để mang bộ lư quen thuộc tới làm. Thậm chí, có khách tận miền Bắc gửi lư đồng theo xe khách vào TP.HCM. "Mình phải ra bến xe lấy về, đánh bóng xong rồi gửi ngược ra cho họ", anh Vũ cho hay.

Ông Ngô Văn Tài, 65 tuổi, ở quận Bình Thạnh cũ cho biết đã đánh bóng lư đồng tại tiệm của ông Tiến gần chục năm nay. Ông Tài cho hay "đã đi rất nhiều nơi, song khi làm ở tiệm ông Tiến thấy ưng nhất vì ông rất cẩn thận, nên không muốn đi chỗ khác nữa".

Giữa phố xá ngày càng hiện đại, những tiệm đánh bóng lư đồng như của ông Trần Thành Tiến và anh Phan Tấn Vũ vẫn lặng lẽ tồn tại, giữ cho những bộ đồ thờ sáng lên mỗi dịp tết, mỗi mùa giỗ chạp.

Không chỉ là làm sạch một món đồ, đó còn là cách họ góp phần giữ gìn ký ức, niềm tin và sự gắn kết của nhiều gia đình Việt, thứ giá trị mà thời gian không thể làm phai mờ.