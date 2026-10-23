Đề xuất 110 tỉ đồng xử lý 71 'điểm đen' trên QL49 dẫn lên miền núi Huế

Ghi nhận của PV Thanh Niên những ngày cuối tháng 10.2026, thời điểm Huế bắt đầu bước vào mùa mưa, tuyến quốc lộ 49 nối trung tâm thành phố Huế lên vùng cao A Lưới càng trở nên nguy hiểm.

Một đoạn đường cong, khuất tầm nhìn trên quốc lộ 49 ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Là tuyến đường huyết mạch nối các xã biên giới và miền núi thuộc huyện A Lưới cũ với quốc lộ 1, nhưng quốc lộ 49 lại có diện tích khá hẹp, nhiều đoạn đèo dốc quanh co; một bên là vách núi, một bên là vực sâu.

Tại các đoạn đèo dốc và khúc cua nguy hiểm, những ngày này đơn vị quản lý đường bộ đã khẩn trương triển khai nhiều biện pháp khắc phục tạm thời. Lực lượng chức năng đã chủ động xử lý các điểm sạt trượt, bổ sung cọc tiêu, lắp đặt hệ thống biển cảnh báo nguy hiểm, biển hạn chế tốc độ... Các bụi rậm, cây cối che khuất tầm nhìn của tài xế cũng được phát quang.

Đơn vị quản lý đường bộ phát quang cây cối, bụi rậm và các vách đất ven đường để mở rộng tầm nhìn cho tài xế ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Xe đầu kéo di chuyển qua các đoạn cua hẹp khuất tầm nhìn ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Trước đó, qua rà soát của Sở Xây dựng thành phố Huế, trên tuyến quốc lộ 49 đoạn từ Km25+100 đến Km77+700 (hướng từ trung tâm thành phố Huế đi A Lưới) hiện có chiều rộng mặt đường chỉ khoảng 5,5 m. Đoạn tuyến này có nhiều đèo dốc và tồn tại đến 71 điểm đường cong bán kính nhỏ, khuất tầm nhìn.

Sau khi rà soát, Sở Xây dựng đã đề xuất UBND thành phố Huế bố trí kinh phí để xử lý 71 đoạn đường cong nguy hiểm trên tuyến quốc lộ 49. Dự kiến tổng kinh phí xử lý các "điểm đen" nguy hiểm này khoảng 110 tỉ đồng.

Đoạn đường hẹp qua núi trên quốc lộ 49 ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Theo đánh giá từ cơ quan chuyên môn, do mặt đường khá hẹp, việc triển khai thi công đồng loạt 71 vị trí cùng lúc sẽ gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng và tiềm ẩn nguy cơ làm cô lập toàn bộ tuyến đường trong mùa mưa lũ. Vì vậy, Sở Xây dựng thành phố Huế dự kiến chia dự án thành 12 đoạn thi công, thực hiện cuốn chiếu theo thứ tự ưu tiên dựa trên mức độ xuống cấp và nguy hiểm trong giai đoạn từ năm 2027 đến 2030.

Cụ thể, trong năm 2027, dự án sẽ ưu tiên khoảng 38,5 tỉ đồng để xử lý 20 điểm cong nguy hiểm nhất thuộc các đoạn từ Km48+600 - Km51+400 và Km74+000 - Km77+000. Đối với 51 điểm cong còn lại, kinh phí nâng cấp sẽ tiếp tục được bố trí dần và xử lý cuốn chiếu trong giai đoạn 2028 - 2030.

Một số vị trí bị sạt lở đang được đơn vị thi công khắc phục ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Trong thời gian chờ cân đối nguồn vốn và triển khai dự án triệt để, Sở Xây dựng thành phố Huế đã chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ sử dụng nguồn kinh phí quản lý, bảo trì hằng năm để chủ động khắc phục nguy cơ mất an toàn tại các vị trí xung yếu.

Các giải pháp bao gồm bổ sung cọc tiêu, hệ thống biển cảnh báo nguy hiểm, biển hạn chế tốc độ 40 km/giờ đối với xe sơ mi rơ moóc tại các đoạn đèo dốc, khuất tầm nhìn; sơn kẻ gờ giảm tốc trên mặt đường và phát quang cây cối, bụi rậm che khuất tầm nhìn của tài xế.