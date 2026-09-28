    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Thời sựDân sinh

    Xe đầu kéo gặp tai nạn khi đổ đèo ở Huế, tài xế tử vong

    Lê Hoài Nhân
    Lê Hoài Nhân
    Khi đang đổ đèo Kim Quy trên quốc lộ 49, đoạn qua xã Bình Điền (thành phố Huế), xe đầu kéo bất ngờ lao qua hộ lan phía bên trái đường rồi tự gây tai nạn khiến tài xế tử vong.

    Ngày 28.9, lực lượng chức năng thành phố Huế đã phối hợp để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn trên quốc lộ 49, khiến tài xế tử vong.

    Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 20 phút cùng ngày, ông P.V.C (38 tuổi, ở xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) điều khiển xe đầu kéo biển số 74H - 004.XX kéo theo sơ mi rơ moóc biển số 37RM - 008.XX chở tinh bột sắn, lưu thông trên quốc lộ 49 theo hướng từ A Lưới về xã Bình Điền.

    Xe đầu kéo tai nạn khi đổ đèo ở miền núi Huế, nam tài xế tử vong - Ảnh 1.

    Hiện trường vụ tai nạn

    ẢNH: N.X

    Khi đến Km47+ 900, đoạn qua đèo Kim Quy (xã Bình Điền), trong lúc phương tiện đang đổ dốc thì bất ngờ lao về phía bên trái, tông vào hộ lan rồi rời khỏi phần đường, tự gây tai nạn.

    Hậu quả, xe đầu kéo bị hư hỏng, nam tài xế được phát hiện đã tử vong sau vụ tai nạn.

    Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an thành phố Huế đã có mặt tại hiện trường, phối hợp các đơn vị liên quan để xử lý vụ việc và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

    Quốc lộ 49 là tuyến giao thông huyết mạch nối liền vùng đồng bằng ven biển của thành phố Huế lên khu vực miền núi A Lưới và kết nối với đường Hồ Chí Minh. Tuyến đường đi qua khu vực địa hình rất phức tạp và hiểm trở, với hàng loạt con đèo lớn như: đèo A Co, đèo Tà Lương, đèo Kim Quy...

    Xe đầu kéo tai nạn khi đổ đèo ở miền núi Huế, nam tài xế tử vong - Ảnh 2.

    Quốc lộ 49 có mặt đường nhiều đoạn hẹp, độ dốc lớn và nhiều cua gắt

    ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

    Mặt đường nhiều đoạn hẹp, độ dốc lớn và có tới gần 100 cua gắt. Vào mùa mưa bão, tuyến đường này thường xuyên xảy ra tình trạng sạt lở đất đá, sương mù dày đặc làm giảm tầm nhìn nghiêm trọng.

    Thời gian qua, vì lưu lượng xe tải nặng chở than, quặng từ Lào về chạy dày đặc khiến mặt đường nhiều đoạn bị trầy xước, sụt lún, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Mới đây, chính quyền thành phố Huế đã áp dụng quy định cấm xe sơ mi rơ moóc và xe kéo rơ moóc lưu thông vào ban ngày trên đoạn quốc lộ 49 từ nút giao đường tránh Huế đến đường Hồ Chí Minh (A Lưới).

    Các loại xe này chỉ được phép lưu thông vào ban đêm (từ 19 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau) và phải tuân thủ phân luồng một chiều theo khung giờ cố định.

    Cụ thể, từ 19 giờ đến 24 giờ chỉ chạy 1 chiều lên: từ nút giao đường tránh Huế lên đường Hồ Chí Minh; từ 0 giờ đến 5 giờ (sáng hôm sau) xe đầu kéo chạy 1 chiều xuống: từ đường Hồ Chí Minh về nút giao đường tránh Huế.

    Tin liên quan

    Mưa lớn gây sạt lở trên tuyến đường huyết mạch lên miền núi thành phố Huế

    Mưa lớn gây sạt lở trên tuyến đường huyết mạch lên miền núi thành phố Huế

    Mưa lớn trong chiều 12.9 đã khiến một đoạn trên quốc lộ 49 (địa phận xã A Lưới 3, thành phố Huế) bị sạt lở. Lực lượng công an địa phương phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ khắc phục.

    Khám phá thêm chủ đề

    tai nạn xe đầu kéo Quốc lộ 49 Huế

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận