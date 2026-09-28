Xe đầu kéo gặp tai nạn khi đổ đèo ở Huế, tài xế tử vong

Ngày 28.9, lực lượng chức năng thành phố Huế đã phối hợp để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn trên quốc lộ 49, khiến tài xế tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 20 phút cùng ngày, ông P.V.C (38 tuổi, ở xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) điều khiển xe đầu kéo biển số 74H - 004.XX kéo theo sơ mi rơ moóc biển số 37RM - 008.XX chở tinh bột sắn, lưu thông trên quốc lộ 49 theo hướng từ A Lưới về xã Bình Điền.

Hiện trường vụ tai nạn ẢNH: N.X

Khi đến Km47+ 900, đoạn qua đèo Kim Quy (xã Bình Điền), trong lúc phương tiện đang đổ dốc thì bất ngờ lao về phía bên trái, tông vào hộ lan rồi rời khỏi phần đường, tự gây tai nạn.

Hậu quả, xe đầu kéo bị hư hỏng, nam tài xế được phát hiện đã tử vong sau vụ tai nạn.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an thành phố Huế đã có mặt tại hiện trường, phối hợp các đơn vị liên quan để xử lý vụ việc và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Quốc lộ 49 là tuyến giao thông huyết mạch nối liền vùng đồng bằng ven biển của thành phố Huế lên khu vực miền núi A Lưới và kết nối với đường Hồ Chí Minh. Tuyến đường đi qua khu vực địa hình rất phức tạp và hiểm trở, với hàng loạt con đèo lớn như: đèo A Co, đèo Tà Lương, đèo Kim Quy...

Quốc lộ 49 có mặt đường nhiều đoạn hẹp, độ dốc lớn và nhiều cua gắt ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Mặt đường nhiều đoạn hẹp, độ dốc lớn và có tới gần 100 cua gắt. Vào mùa mưa bão, tuyến đường này thường xuyên xảy ra tình trạng sạt lở đất đá, sương mù dày đặc làm giảm tầm nhìn nghiêm trọng.

Thời gian qua, vì lưu lượng xe tải nặng chở than, quặng từ Lào về chạy dày đặc khiến mặt đường nhiều đoạn bị trầy xước, sụt lún, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Mới đây, chính quyền thành phố Huế đã áp dụng quy định cấm xe sơ mi rơ moóc và xe kéo rơ moóc lưu thông vào ban ngày trên đoạn quốc lộ 49 từ nút giao đường tránh Huế đến đường Hồ Chí Minh (A Lưới).

Các loại xe này chỉ được phép lưu thông vào ban đêm (từ 19 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau) và phải tuân thủ phân luồng một chiều theo khung giờ cố định.

Cụ thể, từ 19 giờ đến 24 giờ chỉ chạy 1 chiều lên: từ nút giao đường tránh Huế lên đường Hồ Chí Minh; từ 0 giờ đến 5 giờ (sáng hôm sau) xe đầu kéo chạy 1 chiều xuống: từ đường Hồ Chí Minh về nút giao đường tránh Huế.