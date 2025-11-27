Đề xuất 9 nhóm giao dịch bắt buộc công chứng

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu vừa chủ trì họp tổ soạn thảo dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Công chứng.

Việc sửa đổi luật lần này nhằm thể chế hóa các chủ trương về xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; cải cách tối đa thủ tục hành chính, giảm chi phí, tạo thuận lợi cao nhất cho người dân, doanh nghiệp.

9 nhóm giao dịch bắt buộc công chứng

Một trong các nội dung được bổ sung tại dự thảo là về các giao dịch phải công chứng. Theo đó, có 9 giao dịch thuộc nhóm này, gồm:

- Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; hợp đồng chuyển nhượng, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất mà một bên hoặc các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản…

- Văn bản thỏa thuận của các thành viên có chung quyền sử dụng đất đồng ý đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp.

- Hợp đồng mua bán, thuê mua, tặng cho, đổi, góp vốn, thế chấp nhà ở; mua bán, thuê mua nhà ở thuộc tài sản công; góp vốn bằng nhà ở mà có một bên là tổ chức; thuê, mượn, ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở…

- Văn bản tặng cho bất động sản, trừ trường hợp được đăng ký theo quy định của luật; hợp đồng chuyển nhượng hợp đồng kinh doanh bất động sản; hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở…

- Văn bản về thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; văn bản chấp thuận của người sử dụng đất đồng ý cho xây dựng công trình; văn bản thừa kế về nhà ở…

- Văn bản lựa chọn người giám hộ.

- Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ.

- Văn bản thỏa thuận xác lập chế độ tài sản của vợ chồng trước khi kết hôn; văn bản sửa đổi, bổ sung nội dung của thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng.

- Văn bản ủy quyền giải quyết việc thi hành án liên quan đến tài sản khi người phải thi hành án xuất cảnh.

Sử dụng dữ liệu thay thế văn bản giấy khi công chứng

Đáng chú ý, dự thảo còn sửa đổi, bổ sung quy định về thủ tục công chứng theo hướng sử dụng dữ liệu thay thế văn bản giấy trong hồ sơ yêu cầu công chứng.

Theo đó, tổ chức hành nghề công chứng đã khai thác được các thông tin của các giấy tờ trong hồ sơ yêu cầu công chứng trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, cơ sở dữ liệu khác theo quy định của pháp luật thì người yêu cầu công chứng không phải nộp các giấy tờ này nhưng phải nộp phí khai thác dữ liệu theo quy định của pháp luật để tổ chức hành nghề công chứng khai thác dữ liệu.

Dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, cơ sở dữ liệu khác phải đảm bảo đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung.

Trường hợp công chứng viên căn cứ vào các dữ liệu này để thực hiện công chứng mà dữ liệu không bảo đảm an toàn, đầy đủ, kịp thời thì công chứng viên không phải chịu trách nhiệm đối với văn bản công chứng đó.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát các giao dịch bắt buộc và không bắt buộc công chứng.

Thứ trưởng cũng cho ý kiến cụ thể về các nội dung rà soát, bỏ bớt các giao dịch bắt buộc phải công chứng, chuyển từ công chứng bắt buộc sang công chứng tự nguyện, chuyển từ công chứng sang chứng thực.

Cùng đó là sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến cơ sở dữ liệu công chứng cũng như các thủ tục, trình tự công chứng...