Trung tâm dữ liệu được đề xuất áp dụng giá điện sản xuất

Một trong những nội dung trọng tâm của dự thảo là điều chỉnh cách áp dụng giá điện đối với trung tâm dữ liệu (data center). Theo đề xuất, hoạt động của trung tâm dữ liệu (gồm nhà, trạm, hệ thống cáp, máy tính, nguồn điện và thiết bị phụ trợ phục vụ xử lý, lưu trữ dữ liệu) sẽ được bổ sung vào nhóm đối tượng áp dụng giá bán lẻ điện cho sản xuất, thay vì áp giá điện kinh doanh như quy định hiện hành. Còn các cơ sở cung ứng dịch vụ xử lý, lưu trữ và quản lý dữ liệu tập trung có thể vẫn chịu giá điện kinh doanh.

Theo thuyết minh của cơ quan soạn thảo, việc điều chỉnh xuất phát từ những khó khăn trong quá trình áp dụng Thông tư 60. Trước đây, trung tâm dữ liệu cung cấp dịch vụ cho tổ chức, cá nhân khác thuộc nhóm áp dụng giá điện kinh doanh. Trường hợp trung tâm dữ liệu phục vụ hoạt động của chính doanh nghiệp thì giá điện được xác định theo mục đích sử dụng điện trong hợp đồng mua bán điện hiện có. Nếu sử dụng điện cho nhiều mục đích, bên mua và bên bán điện phải thỏa thuận tỷ lệ sản lượng điện tương ứng để tính giá.



Trung tâm dữ liệu Hòa Lạc 2 của Tập đoàn Viettel ẢNH: VIETTEL

Tuy nhiên, trên thực tế, việc phân tách sản lượng điện theo từng mục đích sử dụng tại các trung tâm dữ liệu gặp nhiều khó khăn do đặc thù kỹ thuật và hoạt động đa ngành. Hệ thống điện có thể đồng thời phục vụ hoạt động nội bộ và cung cấp dịch vụ cho bên thứ ba, khiến việc xác định tỷ lệ điện năng cho từng mục đích không dễ thực hiện.

Tại văn bản ngày 9.4.2026, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đề nghị có hướng dẫn thống nhất về giá điện đối với dịch vụ trung tâm dữ liệu, không phân biệt hệ thống phục vụ nội bộ hay cung cấp dịch vụ ra bên ngoài. Theo cơ quan này, hệ thống kỹ thuật của trung tâm dữ liệu trực tiếp tạo ra và duy trì năng lực cung cấp dịch vụ, có tính chất tương ứng với hoạt động sản xuất nên cần được áp dụng giá điện sản xuất. Riêng các khu vực kinh doanh dịch vụ của doanh nghiệp như văn phòng, điểm giao dịch vẫn áp dụng giá điện kinh doanh.

Trên cơ sở đó, Bộ Công thương đề xuất sửa đổi quy định tại điều 7 và điều 11 của Thông tư 60 để bổ sung hoạt động trung tâm dữ liệu vào nhóm áp dụng giá điện sản xuất, đồng thời loại trừ đối tượng này khỏi nhóm cơ sở cung cấp dịch vụ xử lý, lưu trữ và quản lý dữ liệu tập trung áp dụng giá điện kinh doanh.

Sửa thời hạn áp dụng giá điện trạm sạc xe điện

Một nội dung khác đáng chú ý tại dự thảo là quy định về thời hạn áp dụng cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho mục đích sạc xe điện. Theo Quyết định số 14/2025 của Thủ tướng Chính phủ, cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho mục đích sạc xe điện được áp dụng trong thời hạn 3 năm kể từ ngày cơ cấu biểu giá này được thực hiện trên thực tế. Trong khi đó, Thông tư 60 có quy định trường hợp hết thời hạn 3 năm nhưng chưa có cơ cấu biểu giá mới được cấp có thẩm quyền ban hành thì tiếp tục áp dụng cơ cấu biểu giá hiện hành.

Nếu áp giá điện sản xuất, các trung tâm dữ liệu sẽ được giảm mạnh chi phí vận hành ẢNH: TN

Để bảo đảm thống nhất giữa các quy định, Bộ Công thương đề xuất bỏ nội dung cho phép tiếp tục áp dụng cơ cấu biểu giá hiện hành sau thời hạn 3 năm nói trên. Cơ quan này cho biết, trường hợp cần thiết sẽ nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi Quyết định số 14/2025 để bảo đảm việc áp dụng giá điện cho hoạt động sạc xe điện được liên tục.

Ngoài hai nội dung trên, dự thảo còn đề xuất điều chỉnh biểu mẫu giá bán điện cho đơn vị bán lẻ điện tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Cụ thể, hai nhóm cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV và từ 22 kV đến dưới 110 kV được đề xuất gộp thành một cấp trung áp, từ trên 1 kV đến 35 kV. Theo Bộ Công thương, việc điều chỉnh nhằm bảo đảm thống nhất với cơ cấu cấp điện áp trong biểu giá bán lẻ điện cho sản xuất theo Quyết định số 14 của Thủ tướng. Dự kiến, thông tư sửa đổi, bổ sung sẽ được trình, thông qua trong tháng 12 này.

Theo Công văn số 9838 ngày 19.11.2026, Bộ Công thương đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, góp ý đối với hồ sơ dự thảo thông tư và gửi góp ý về Bộ Công thương (Cục Điện lực) trước ngày 25.11.2026.

Từ đầu tháng 11, giá điện sản xuất là 1.101-3.586 đồng một kWh, còn điện kinh doanh dao động 1.577-5.313 đồng, tùy cấp điện áp và khung giờ, chưa gồm thuế giá trị gia tăng. Trong giờ thấp điểm (0 - 6 giờ) và cao điểm (17 giờ 30 - 22 giờ 30), giá điện sản xuất lần lượt là 1.166-3.348 đồng một kWh. Mức này thấp hơn điện kinh doanh 26-32% trong cùng khung giờ.



