Đề xuất ban hành luật Công nghiệp văn hóa

Giám đốc điều hành Công ty sách Omega Trần Hoài Phương bày tỏ sự choáng ngợp trước sách của các quốc gia Trung Đông tại các hội chợ sách Frankfurt (Đức). Họ đã chuyển đổi mô hình phát triển, hướng tới "kỷ nguyên hậu dầu mỏ" bằng cách đầu tư mạnh mẽ vào văn hóa, giáo dục và xuất bản tri thức bản địa như một công cụ chiến lược. Cùng lúc, đơn vị xuất nhập khẩu sách lớn nhất Trung Quốc là CNPIEC có mạng lưới phân phối tại hơn 170 quốc gia, mỗi năm đưa ra thị trường quốc tế hơn 21 triệu bản sách. Họ còn phát triển China E-Book Hub - nền tảng số hóa chứa hơn 270.000 đầu sách điện tử và audio đến từ 550 nhà xuất bản thuộc Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Macau và Đài Loan…

Những ví dụ về chính sách và thành tựu công nghiệp văn hóa như trên được đưa ra rất nhiều tại hội thảo "Cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về hoàn thiện thể chế phát triển các ngành công nghiệp văn hóa nhằm góp phần tạo động lực phát triển nhanh và bền vững đất nước trong điều kiện mới", do Viện Văn hóa nghệ thuật thể thao du lịch tổ chức ngày 4.11 tại Hà Nội.

Lên Ngàn là đơn vị sáng tạo chủ trương đưa truyền thống kết hợp tinh thần hiện đại ẢNH: TUẤN ĐÀO

Đường dài nền kinh tế sở hữu trí tuệ

Nhóm nghiên cứu từ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội VN là Nguyễn Cao Đức, Phí Hồng Minh lại nhắc đến các chính sách mà Hàn Quốc đã hỗ trợ cho kinh tế sở hữu trí tuệ IP. Theo đó, họ xây dựng những hệ thống bảo vệ nhiều lớp bằng cả chính sách và công nghệ. Nhà nước khi đó không chỉ là trọng tài mà còn là đồng đội, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng "hàng rào kỹ thuật số". Thậm chí, theo các chuyên gia: "Sự nhấn mạnh vào bảo vệ IP không chỉ mang tính phòng thủ. Các nghiên cứu cho thấy đây là một chiến lược tấn công nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh quốc tế và biến IP thành một mặt hàng xuất khẩu chủ lực".

TS Phùng Ngọc Kiên (ĐHQG Hà Nội) nhấn mạnh việc châu Âu đang dẫn đầu trong điều chỉnh hành lang pháp lý với các sáng tạo liên quan đến AI. Nếu như việc dùng diễn viên AI trong điện ảnh Việt còn là khoảng xám pháp lý thì châu Âu đã có quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR), xem hình ảnh, giọng nói, nhận dạng khuôn mặt là dữ liệu cá nhân sinh trắc học và mọi hành vi xử lý đều phải có sự đồng ý rõ ràng. Ngoài ra, AI Act là đạo luật đang được hoàn thiện phân loại việc dùng AI tạo hình người thật như rủi ro cao (high-risk), bắt buộc phải có cảnh báo, kiểm soát chặt chẽ và minh bạch thuật toán.

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh là dự án thành công khi hợp tác công tư ẢNH: GALAXY

Ông Chu Tiến Đạt, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng công ty truyền thông đa phương tiện VTC, nêu ý kiến về việc VN chưa có ưu đãi thuế đủ sức tạo lợi thế cạnh tranh so với các quốc gia có ngành game phát triển mạnh. Trong khi đó, TS Nguyễn Thị Thu Hà (Viện Văn hóa nghệ thuật thể thao du lịch) đề cập việc chính phủ Trung Quốc trực tiếp đầu tư phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng về văn hóa quy mô lớn và có vai trò tiên quyết trong phát triển công nghiệp văn hóa, như Khu nghệ thuật 798 tại Bắc Kinh, Khu nghệ thuật Moganshan 50 tại Thượng Hải...

Nhìn nhận rõ về sức mạnh thúc đẩy của thể chế, tại hội thảo, ông Nguyễn Quốc Hoàng Anh, nhà sáng lập đơn vị sáng tạo Lên Ngàn, đề xuất ban hành luật Công nghiệp văn hóa. Theo ông: "Luật này cần quy định rõ phân ngành công nghiệp văn hóa, cơ chế tài trợ, đầu tư công - tư, ưu đãi thuế, và các chỉ số đánh giá tác động xã hội".