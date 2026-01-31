Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đề xuất bỏ quy định UBND cấp xã phải cung cấp 'thông tin do mình nhận được'

Tuyến Phan
Tuyến Phan
31/01/2026 12:49 GMT+7

Bộ Tư pháp đề xuất bỏ quy định UBND cấp xã phải cung cấp 'thông tin do mình nhận được', vì không còn phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự án luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi), do cơ quan này chủ trì soạn thảo, nhằm thay thế luật Tiếp cận thông tin năm 2016 đang có hiệu lực thi hành.

Đề xuất bỏ quy định UBND cấp xã phải cung cấp 'thông tin do mình nhận được'- Ảnh 1.

Bộ Tư pháp đề xuất bỏ quy định UBND cấp xã phải cung cấp "thông tin do mình nhận được" (ảnh minh họa)

ẢNH: T.N

Khối lượng công việc của UBND cấp xã là rất lớn

Theo quy định hiện hành, UBND cấp xã có trách nhiệm cung cấp cho công dân cư trú trên địa bàn thông tin do mình và do các cơ quan ở cấp mình tạo ra, thông tin do mình nhận được để trực tiếp thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

Tại dự thảo, Bộ Tư pháp đề xuất sửa đổi theo hướng UBND cấp xã có trách nhiệm xác định đơn vị đầu mối cung cấp cho công dân cư trú trên địa bàn thông tin do HĐND, thường trực HĐND, các cơ quan của HĐND, các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc cấp mình tạo ra.

Điểm mới của dự thảo là bỏ quy định về việc UBND cấp xã phải cung cấp "thông tin do mình nhận được".

Bộ Tư pháp cho biết, việc quy định UBND cấp xã không cung cấp thông tin do mình nhận được (trừ trường hợp cần thiết để bảo vệ lợi ích công cộng) nhằm phù hợp với nguyên tắc phân cấp, phân quyền, tăng cường trách nhiệm của cơ quan tạo ra thông tin.

Hiện nay, hàng nghìn nhiệm vụ của chính quyền cấp huyện đã được chuyển cho chính quyền cấp xã, dẫn đến khối lượng công việc của UBND cấp xã là rất lớn.

Nếu duy trì quy định UBND cấp xã phải cung cấp thông tin do mình nhận được sẽ tạo áp lực lớn, khó đảm bảo tính kịp thời và chính xác, bởi số lượng thông tin do cơ quan nhà nước cấp trên tạo ra là rất nhiều, thường xuyên được sửa đổi, bổ sung.

Những thông tin nào công dân không được tiếp cận?

Bộ Tư pháp cũng đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về thông tin công dân không được tiếp cận để bảo đảm cụ thể, đầy đủ, rõ ràng hơn và thống nhất, đồng bộ với quy định của pháp luật có liên quan.

Những thông tin này gồm: thông tin thuộc bí mật nhà nước; thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình; dữ liệu cá nhân; bí mật kinh doanh; thông tin thuộc bí mật công tác; thông tin về cuộc họp nội bộ; thông tin mà nếu cung cấp sẽ gây nguy hại đến lợi ích của Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến quốc phòng, an ninh quốc gia, quan hệ quốc tế, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng…

Với thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện, dự thảo kế thừa quy định hiện hành, đồng thời bổ sung việc tiếp cận thông tin thuộc dữ liệu cá nhân phải thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân; tiếp cận có điều kiện đối với tài liệu lưu trữ tại lưu trữ lịch sử thực hiện theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

Dự thảo còn bổ sung các thông tin phải được công khai rộng rãi để bảo đảm đồng bộ với các luật chuyên ngành trong các lĩnh vực (như y tế, giáo dục, văn hóa, an toàn thực phẩm, môi trường, tài chính, đất đai, xây dựng, đấu thầu, lao động...).

Đáng chú ý là việc bổ sung thông tin về dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu do đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp. Việc này nhằm tạo thuận lợi cho người dân được tiếp cận rộng rãi hơn với các thông tin liên quan mật thiết đến đời sống, sản xuất, kinh doanh, lợi ích công cộng, sức khỏe của cộng đồng.

Khám phá thêm chủ đề

UBND cấp xã luật tiếp cận thông tin Bộ tư pháp
Xem thêm bình luận