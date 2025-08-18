Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất

Tuyến Phan
Tuyến Phan
18/08/2025 14:59 GMT+7

Bộ NN-MT đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Bộ NN-MT đang chủ trì xây dựng dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Đất đai năm 2024. Cơ quan soạn thảo đề xuất điểm mới liên quan đến việc Nhà nước thu hồi đất.

Dự án "treo" vì không thể thỏa thuận

Luật Đất đai năm 2024 quy định 32 trường hợp Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Tuy nhiên, Bộ NN-MT cho rằng, luật chưa có quy định về thu hồi đất để thực hiện dự án chỉnh trang đô thị, dự án cấp bách phục vụ cho nhiệm vụ chính trị, đối ngoại; dự án trong khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế; dự án logistics; dự án hỗn hợp dân cư, đô thị, du lịch, dịch vụ thương mại, văn hóa, thể thao và các mục đích khác; dự án công nghiệp văn hóa...

Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất- Ảnh 1.

Bộ NN-MT đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (ảnh minh họa)

ẢNH: T.N

Theo cơ quan soạn thảo, các dự án nêu trên sử dụng quy mô diện tích lớn, đóng góp nguồn thu cao cho ngân sách từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tạo nhiều công ăn việc làm cho lao động địa phương…

Việc chưa có quy định Nhà nước thu hồi đất đã gây khó khăn cho quá trình tiếp cận đất đai và triển khai thực hiện các dự án này.

Luật hiện hành cũng chưa có quy định thu hồi đất để tạo quỹ đất cho thuê đất tiếp tục sản xuất, kinh doanh đối với nhà đầu tư thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm nhưng phải di dời ra khỏi vị trí cũ do ô nhiễm môi trường hoặc phải thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Thực tế trên dẫn đến việc sản xuất, kinh doanh ngừng trệ do chưa có mặt bằng để tiếp tục sản xuất, kinh doanh.

Cạnh đó, nhiều dự án thực hiện theo cơ chế thỏa thuận nhận chuyển quyền sử dụng đất, nhưng có một phần nhỏ diện tích mà nhà đầu tư không thỏa thuận được với người sử dụng đất, dẫn đến tình trạng dự án "treo", gây lãng phí nguồn lực đất đai, làm chậm tiến độ đầu tư.

Bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất

Để khắc phục bất cập đã nêu, Bộ NN-MT đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Một là, thực hiện các dự án đầu tư công khẩn cấp phục vụ cho nhiệm vụ chính trị, đối ngoại; dự án trong khu thương mại tự do, trong trung tâm tài chính quốc tế; dự án logistics; dự án hỗn hợp dân cư, đô thị, du lịch, dịch vụ thương mại, văn hóa, thể thao và các mục đích khác; dự án công nghiệp văn hóa và các dự án phát triển kinh tế - xã hội khác do HĐND cấp tỉnh quyết định phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Hai là, trường hợp sử dụng đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất mà hết thời hạn phải hoàn thành việc thỏa thuận hoặc hết thời gian gia hạn nếu được gia hạn thời gian hoàn thành thỏa thuận và đã thỏa thuận được trên 75% diện tích đất và trên 75% số lượng người sử dụng đất thì Nhà nước thu hồi phần diện tích đất còn lại để giao đất, cho thuê đất cho chủ đầu tư.

Ba là, tạo quỹ đất để cho thuê đất tiếp tục sản xuất, kinh doanh quy định tại điểm đ khoản 3 điều 124 của luật Đất đai năm 2024.

2 trường hợp thu hồi đất "sớm"

Bộ NN-MT cũng đề xuất bổ sung quy định cho phép thu hồi đất trước khi hoàn thành việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và việc bố trí tái định cư trong một một số trường hợp đặc biệt.

Các trường hợp này gồm: thu hồi đất khi phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được công khai nhưng chưa được phê duyệt trong trường hợp không có bố trí tái định cư đối với các dự án quan trọng quốc gia, dự án đầu tư công khẩn cấp theo quy định của pháp luật về đầu tư công, dự án khác được trên 75% người sử dụng đất đồng ý.

Trường hợp phải bố trí tái định cư thì chỉ được thực hiện thu hồi đất trước khi bố trí tái định cư trong các trường hợp dự án đầu tư công khẩn cấp, dự án thực hiện tái định cư tại chỗ, dự án mà việc bố trí tái định cư được theo tuyến công trình chính.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định thời gian và kinh phí tạm cư đối với trường hợp quyết định thu hồi đất trước khi hoàn thành bố trí tái định cư.

Theo cơ quan soạn thảo, quy định như trên sẽ rút ngắn thời gian thu hồi đất, đáp ứng yêu cầu cấp bách về tiến độ hoàn thành các dự án quan trọng quốc gia, dự án đầu tư công khẩn cấp.

Điều này cũng bảo đảm sự linh hoạt đối với dự án mà đa số người có đất thu hồi đồng thuận thu hồi đất trước khi phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hoàn thành bố trí tái định cư; đồng thời vẫn phải đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người có đất thu hồi.

Tin liên quan

Doanh nghiệp kiện UBND tỉnh vì cho rằng thu hồi 'đất vàng' không đúng

Doanh nghiệp kiện UBND tỉnh vì cho rằng thu hồi 'đất vàng' không đúng

Một doanh nghiệp kiện UBND tỉnh Thái Nguyên vì cho rằng thu hồi dự án hơn 8.000 m2 'đất vàng' không đúng.

Khám phá thêm chủ đề

thu hồi đất nhà nước thu hồi đất Luật đất đai bổ sung 3 trường hợp thu hồi đất
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận