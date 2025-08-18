Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất

Bộ NN-MT đang chủ trì xây dựng dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Đất đai năm 2024. Cơ quan soạn thảo đề xuất điểm mới liên quan đến việc Nhà nước thu hồi đất.

Dự án "treo" vì không thể thỏa thuận

Luật Đất đai năm 2024 quy định 32 trường hợp Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Tuy nhiên, Bộ NN-MT cho rằng, luật chưa có quy định về thu hồi đất để thực hiện dự án chỉnh trang đô thị, dự án cấp bách phục vụ cho nhiệm vụ chính trị, đối ngoại; dự án trong khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế; dự án logistics; dự án hỗn hợp dân cư, đô thị, du lịch, dịch vụ thương mại, văn hóa, thể thao và các mục đích khác; dự án công nghiệp văn hóa...

Bộ NN-MT đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (ảnh minh họa) ẢNH: T.N

Theo cơ quan soạn thảo, các dự án nêu trên sử dụng quy mô diện tích lớn, đóng góp nguồn thu cao cho ngân sách từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tạo nhiều công ăn việc làm cho lao động địa phương…

Việc chưa có quy định Nhà nước thu hồi đất đã gây khó khăn cho quá trình tiếp cận đất đai và triển khai thực hiện các dự án này.

Luật hiện hành cũng chưa có quy định thu hồi đất để tạo quỹ đất cho thuê đất tiếp tục sản xuất, kinh doanh đối với nhà đầu tư thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm nhưng phải di dời ra khỏi vị trí cũ do ô nhiễm môi trường hoặc phải thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Thực tế trên dẫn đến việc sản xuất, kinh doanh ngừng trệ do chưa có mặt bằng để tiếp tục sản xuất, kinh doanh.

Cạnh đó, nhiều dự án thực hiện theo cơ chế thỏa thuận nhận chuyển quyền sử dụng đất, nhưng có một phần nhỏ diện tích mà nhà đầu tư không thỏa thuận được với người sử dụng đất, dẫn đến tình trạng dự án "treo", gây lãng phí nguồn lực đất đai, làm chậm tiến độ đầu tư.

Bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất

Để khắc phục bất cập đã nêu, Bộ NN-MT đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Một là, thực hiện các dự án đầu tư công khẩn cấp phục vụ cho nhiệm vụ chính trị, đối ngoại; dự án trong khu thương mại tự do, trong trung tâm tài chính quốc tế; dự án logistics; dự án hỗn hợp dân cư, đô thị, du lịch, dịch vụ thương mại, văn hóa, thể thao và các mục đích khác; dự án công nghiệp văn hóa và các dự án phát triển kinh tế - xã hội khác do HĐND cấp tỉnh quyết định phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Hai là, trường hợp sử dụng đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất mà hết thời hạn phải hoàn thành việc thỏa thuận hoặc hết thời gian gia hạn nếu được gia hạn thời gian hoàn thành thỏa thuận và đã thỏa thuận được trên 75% diện tích đất và trên 75% số lượng người sử dụng đất thì Nhà nước thu hồi phần diện tích đất còn lại để giao đất, cho thuê đất cho chủ đầu tư.

Ba là, tạo quỹ đất để cho thuê đất tiếp tục sản xuất, kinh doanh quy định tại điểm đ khoản 3 điều 124 của luật Đất đai năm 2024.